Руслан Шигабутдинов: «От нового директора НКНХ мы ожидаем, что все достигнутые результаты будут приумножены»

Айрат Сафин возглавил «Нижнекамскнефтехим» по единогласному решению акционеров и одобрению президента РТ

Фото: Роман Хасаев

Азат Бикмурзин покинул пост генерального директора НКНХ. Об этом стало известно сегодня на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Акционеры поддержали его инициативу и освободили от занимаемой должности. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кадровые перестановки на совете директоров



Сегодня на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало известно имя нового генерального директора предприятия. Им стал Айрат Сафин, до этого возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза». Айрат Сафин родился и вырос в Нижнекамске. Начинал работу на «Нижнекамскнефтехиме», прошел трудовой путь от слесаря до начальника отделения.



— На «Нижнекамскнефтехиме» я работал с 1997 года, был начальником отдела, когда занимался модернизацией на заводе синтетических каучуков. В 2005 году по приглашению руководства «Казаньоргсинтеза» я уехал в Казань на строительство нового завода поликарбонатов. В 2013 году поступило предложение перейти на завод этилена, поработал в должности главного технолога завода. Далее в течение семи лет по сегодняшний день я возглавляю завод этилена. Предложение поступило от акционеров, руководства ГК ТАИФ. После 15 лет отсутствия здесь очень горд, что есть возможность стать частью команды легендарного завода «Нижнекамскнефтехим», и надеюсь, что буду ему полезен, — рассказал Сафин.

По словам Айрата Сафина, перед ним стоят важные задачи, к реализации решения которых он приступит уже в ближайшие дни.



— Задачи, поставленные руководством и акционерами ГК ТАИФ, президентом РТ Рустамом Миннихановым, — продолжать позитивное развитие предприятия за счет реализации инвестиционных проектов, которые рассчитаны до 2030 года. Цель — улучшение экономических показателей предприятия и увеличение выплаты налогов в республиканский и федеральный бюджеты. Это усиление в области экологии, промышленной безопасности, продолжение работы в социальной сфере, — рассказал Айрат Сафин корреспонденту «Реального времени».

По словам Айрата Сафина, перед ним стоят важные задачи, к реализации решения которых он приступит уже в ближайшие дни

Кандидатуру Айрата Фоатовича также поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.

— От нового директора мы ожидаем, что все те результаты у НКНХ, которые были достигнуты, будут приумножены, улучшены. Сложно, когда ты начинаешь с базы, которая имеет значительный размер. Тут в два-три раза надо работать больше, больше активности проявлять. Господин Сафин находится в самом расцвете сил и сможет все те традиции, заложенные на НКНХ, приумножить, усилить, дать импульс для дальнейшего развития предприятия, — уверен генеральный директора АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

На заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» присутствовал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

— От имени руководства Республики Татарстан позвольте пожелать вам удачи, успехов. Чтобы все те начинания и инициативы, которые прорабатываются на заводе, все планы, которые были построены, чтобы они были реализованы. Ситуация в целом достаточно сложная. Конкурентная ситуация обостряется для предприятий. Желаем вам того, чтобы вы как можно быстрее вникли во все сложности этого производства, это большой корабль. Желаем вам успехов, чтобы и в дальнейшем «Нижнекамскнефтехим» оставался высококонкурентным предприятием, ведущим экспортером, социально ответственной компанией, безопасной компанией для своих сотрудников. Для того чтобы и дальше мы могли гордиться таким предприятием, как «Нижнекамскнефтехим». Удачи на новом месте! — пожелал Альберт Каримов.



После совета директоров нового руководителя НКНХ представили директорскому корпусу.

«Я ухожу по собственному желанию»

Айрат Сафин сменил Азата Бикмурзина на посту генерального директора НКНХ. Сегодня на заседании совета директоров он выступил с инициативой освободить его от занимаемой должности. Это решение было единогласно поддержано акционерами. По словам Бикмурзина, уход связан с переводом на другую работу.

— Решение для меня не было неожиданным, я сам инициировал данный вопрос, он, правда, стоял немного в другом ключе, в оптимизации работы по управлению компании. Есть ряд вопросов для дальнейшего совершенствования, было принято решение принять предложение ГК ТАИФ. Это было мое решение, — заявил экс-гендиректор.

По словам Бикмурзина, уход связан с переводом на другую работу

О своей новой должности Азат Бикмурзин не сообщил.

— Для начала нужно просто отдохнуть. 30 лет работы на таком предприятии — это большой срок, осмотреться, затем принимать решение. В ближайшее время я сообщу об этом, — поделился планами Бикмурзин с корреспондентом «Реального времени», добавив, что самым значимым событием во время своего руководства на НКНХ считает модернизацию БОС.

— Событий много за 30 лет работы произошло, и за последние 6 лет важное для нашего города, для предприятия — реконструкция БОС, прокладка нового коллектора загрязненных стоков с промплощадки на БОС. Это очень важно, своевременно, это позволило снять острые вопросы. Помимо этого, впереди большие проекты — этилен, ПГУ-ТЭС. Я хотел бы пожелать своему коллективу на новом его пути развития, чтобы все получилось, чтобы коллектив слаженно работал и поставленные задачи были выполнены. Новому гендиректору желаю побольше уверенности больше сил, терпения, чтобы он скорее освоился на НКНХ, — сказал экс-гендиректор НКНХ.

Сегодня на заседании совета директоров прозвучало много теплых слов в адрес Азата Бикмурзина. Генеральный директор АО ТАИФ Руслан Шигабутдинов отметил его весомый вклад в развитие «Нижнекамскнефтехима».

— Азата Шаукатовича не только я, но и президент республики оценил очень высоко. Результаты, которые имеет сегодня компания в сравнении с результатами 6-летней давности, — небо и земля. Была проделана огромная работа, на НКНХ достигнуты впечатляющие показатели, и тот опыт колоссальный, грандиозный, управленческий, организационный и технический опыт, который сегодня имеется у Азата Шаукатовича, должен быть сохранен в РТ, приумножен и должен получить дальнейшее развитие, — сообщил он.

Сегодня на заседании совета директоров Азату Бикмурзину вручили памятный подарок

«За заслуги перед Республикой Татарстан»

Сегодня на заседании совета директоров Азату Бикмурзину вручили памятный подарок.

— Все эти годы работа прошла не напрасно. Ваш авторитет, ваши заслуги, они не исчезают, они приумножаются. Поэтому со словами благодарности разрешите вас поздравить. Поблагодарить за огромный труд, за огромную работу и вручить благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд на благо развития нефтехимической отрасли Татарстана, за высокий профессионализм и большой вклад в ГК ТАИФ. Позвольте вручить памятный подарок — юбилейный знак, посвященный 25-летию ГК ТАИФ. Он из драгоценного металла, выпущенный ограниченной серией, его в ТАИФе дарят только по самым значимым событиям, — отметил во время награждения Руслан Шигабутдинов.



Завтра на совете «Татнефтехиминвест-холдинга» Азат Бикмурзин будет награжден медалью за заслуги перед РТ.

— По поручению президента республики за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу Азат Бикмурзин будет награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». В соответствии с решением президента Татарстана сообщаю вам об этом указе. Учитывая заслуги и вклад Азата Бикмурзина, завтра на совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в присутствии всех руководителей нефтегазохимической и других отраслей промышленности эту награду президент лично вручит Азату Бикмурзину, сообщил министр промышленности и торговли РТ.



Он отметил, что за достижениями «Нижнекамскнефтехима» стоит огромный труд всего коллектива, который Азат Бикмурзин возглавлял с 2014 года.



— В этом году будет почти 30 лет общему трудовому стажу. Вы начинали с самых низов — с аппаратчика, набивая шишки, набираясь опыта, нарабатывая авторитет в трудовом коллективе. Азат Бикмурзин вел этот огромный корабль, крупнейший комплекс в Европе, через все опасности. С 2014 года предприятию удалось на 16% нарастить объем фактической выработки продукции, была реализована масса проектов по модернизации, вводу новых установок и по решению экологических вопросов, которые особо остро стоят перед Нижнекамском и Нижнекамской промзоной.

Запущены новые важнейшие проекты — это «Этилен-600», энергетическая установка, которая сейчас строится, метанол и многое другое. Проекты были успешно запущены, заложены основы для будущего роста, и все это в рамках компании ТАИФ.

Альберт Каримов отметил, что за достижениями «Нижнекамскнефтехима» стоит огромный труд всего коллектива, который Азат Бикмурзин возглавлял с 2014 года

Я бы хотел сказать, какие бы обстоятельства в жизни ни возникали, Азат Шаукатович, все меняется, к сожалению или к счастью. Любому из нас могут завтра пожать руку, сказать добрые слова и отправить на новое управление, но где бы мы ни находились и чем бы ни занимались, хочу сказать, что мы всегда останемся друзьями. Хотел бы поблагодарить за годы конструктивной работы и просто за интересное общение. Поэтому еще раз примите слова благодарности и по работе, и лично. С учетом энергии, что у вас есть, и физической формы, что вы поддерживаете, я уверен, что вам еще долгие годы удастся вносить свой вклад в благосостояние республики, реализацию ее проектов, и мы будем общаться, — тепло отметил Альберт Каримов.

В ответ Азат Бикмурзин поблагодарил всех за теплые слова и пожелал успехов коллективу НКНХ.

— Я работал в этом составе и другом составе на предприятии шесть лет без малого. Хотел бы поблагодарить за плодотворную работу всех членов совета директоров и пожелать дальнейших высот, процветания, новых проектов и реализации тех задач, которые поставлены. Я думаю, мы еще пообщаемся, необходимо рассказать о важных моментах и передать свой опыт. Еще раз всем спасибо.

Также хотел бы отдельно поблагодарить наших президентов. Это в первую очередь нашего действующего президента Рустама Нургалиевича — за доверие и постоянную поддержку. Конечно, глубокоуважаемого мною Минтимера Шариповича за оказанное доверие. Он шесть лет назад одобрил мое назначение генеральным директором и сказал напутственные слова. Я также благодарен всему коллективу, правлению «Нижнекамскнефтехима». Также всем подрядным организациям, тем смежным предприятиям, с кем мы работаем на протяжении 53 лет. Соответственно, комбинат стоит твердо на своих ногах. Я желаю, чтобы генеральный директор, учитывая все факторы, внимательно относился к самому главному и самому ценному — к кадрам, к людям, и не шел лишний раз на поводу каких-то эмоций или вещей, которые могут повлиять на стабильную работу всего коллектива. Здесь у нас трудятся порядка 20 тысяч работников. Это действительно градообразующее предприятие. Надо учитывать сложившиеся исторические факторы и очень тонко и внимательно работать. Надеюсь, у вас это получится. Успехов! — торжественно сказал Азат Бикмурзин.



Лилия Егорова, фото Романа Хасаева