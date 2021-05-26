В «Нижнекамскнефтехиме» открыли новое производство пятого поколения ДССК

Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске начались торжественные мероприятия по случаю празднования Дня химика. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» при участии президента РТ Рустама Минниханова состоялось открытие производства по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).



В церемонии также приняли участие заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, глава Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и другие официальные лица.

Гостям продемонстрировали производственную площадку нового производства ДССК, которое является стратегическим проектом компании. К его строительству приступили в 2019 году. Активная фаза реализации проекта пришлась на время введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все строительные работы были выполнены в полном объеме.

— С доброй традицией в преддверии Дня химика мы приезжаем в Нижнекамск и открываем современные предприятия. Нижнекамск — это столица химии нашей республики. Вот сегодня открываем производство Дивинил-стирольного синтетического каучука. Это современное предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Этот объект был возможен только при высоком научно-техническом потенциале и возможности «Нижнекамскнефтехима». Я хотел бы поблагодарить Группу ТАИФ за такие проекты. 11,3 млрд рублей инвестиций! Это маржинальный и хороший продукт. Я думаю, что люди, которые здесь будут работать, тоже почувствуют, что это хороший продукт. Также хотел поздравить вас с Днем химика. Пожелать успехов, здоровья. Сейчас идет процесс вакцинации, берегите себя и своих близких, COVID никого мимо не пропустит. С праздником! — поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В свою очередь генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов торжественно отметил:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Дорогие друзья! От имени Совета директоров и по поручению наших акционеров с огромным чувством гордости за проделанную работу поздравляю весь наш многотысячный коллектив нефтехимиков с торжественным запуском и вводом в эксплуатацию нового производства каучуков ДССК. Это самый современный функционализированный каучук пятого поколения с исключительными эксплуатационными свойствами, один из ключевых элементов мировой «зеленой» экономики в области автомобильных шин. С началом выпуска этой хай-тек продукции «Нижнекамскнефтехим» поднялся на следующий уровень в области современных синтетических материалов, являя всему миру пример высокого профессионализма трудового коллектива нефтехимиков Татарстана! Приступив к реализации проекта в 2019 году, мы с вами с лихвой получили все радости и сладости ковидного двадцатого года, но при этом проявили наш несгибаемый нефтехимический характер! Слаженная работа всего трудового коллектива и правления «Нижнекамснефтехима» позволила оперативно и в установленные сроки реализовать этот инновационный проект. С вводом этого объекта мы однозначно становимся «супермаркетом» каучука, даже — «гипермаркетом». «Нижнекамскнефтехим» становится предприятием, которое производит практически полную линейку всех видов каучуков.

Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока его службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.



— Этот объект мы закончили в директивные сроки и выполнили в рамках бюджета. Огромная благодарность нашим строителям, а также нефтехимикам, которые участвовали в разработке документации, строительстве, пуско-наладке. Благодаря вашей самоотверженности, профессионализму у нас есть этот продукт. Мы получили новый вид каучука для «Нижнекамскнефтехима». Сегодня в нашей линейке — максимальное количество видов каучука. В мире практически ни у кого такого нет. Мы выпустили каучук пятого поколения! С нами работают все мировые компании, заключают пятилетние контракты. Это говорит о нашей стабильности. Огромное всем спасибо! С профессиональным праздником, — сказал на церемонии запуска производства ДССК Айрат Сафин.

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта — в два раза.

При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

Также на производственной площадке гостям продемонстрировали образцы антисептика, разработанного силами специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим», который сейчас активно используется для собственных нужд. Кроме этого, присутствующие смогли ознакомиться с работой фандомата, предназначенного для утилизации пластиковых отходов. Производство ДССК стало одним из первых, где установили такое оборудование. В будущем фандоматы появятся и в других подразделениях компании.

Айрат Сафин также рассказал президенту, что такие фандоматы были установлены в нескольких школах города. Школьники клали в устройство пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В ответ фандомат выдавал ребятам специальный талончик, на котором крупными буквами написаны слова благодарности за сохранение природы, а также указано количество баллов, полученных за использование оборудования. За пластиковую тару фандомат начисляет 1 балл, за алюминиевую — 2. Классы, набравшие наибольшее количество баллов, получили призы от нефтехимиков.



— Накануне мы посещали школы и обменяли талончики на билеты в кино. В будущем мы уйдем от бумаги, у нас будет мобильное приложение, через него можно будет расплачиваться, — отметил Сафин.



— Умная машина, — прокомментировал работу фандомата Рустам Минниханов.



Цель экологической акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с юного возраста научить молодое поколение собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот, спасая планету от загрязнения бытовыми отходами.

