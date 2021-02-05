Руслан Шигабутдинов: «Мы глобальная компания и можем предложить весь спектр для производства лучших шин»

«Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию инвестиционных проектов

Фото: Роман Хасаев

Крупнейшее профильное предприятие в Европе — «Нижнекамскнефтехим» планомерно расширяет продуктовую линейку, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. В этом году под брендом НКНХ на рынке каучуков появится новое предложение, актуальное для производителей «зеленых шин» — дивинил-стирольный синтетический каучук. Антикризисный проект был реализован нефтехимиками буквально за два года. Параллельно с этим идет строительство нового олефинового комплекса, его запуск снизит экспорт нефтегазохимического сырья в России. Поздравить работников НКНХ с освоением нового вида каучука и детально ознакомиться со всеми деталями работ прибыло руководство АО «ТАИФ», при поддержке которого идет реализация крупнейших инвестиционных проектов.

Новый импульс развития

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ, вопреки сложившейся неблагоприятной экономической ситуации продолжает свое динамичное развитие. И сегодня руководство ТАИФа совместно с руководством «Нижнекамскнефтехима» осмотрели ключевые строящиеся и новые объекты предприятия: производство ДССК, площадку ПГУ-ТЭС, комплекс ЭП-600 и ряд других производственных площадок. Делегация детально ознакомилась с ходом всех работ, обсудила множество вопросов, касающихся не только реализации проектов, но и организации быта рабочих.

На сегодняшний день нефтехимическая компания успешно реализовала проект по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. т/год. Первый брикет сошел с конвейера 25 января 2021 года. «Конечно, он некрасивый, такой неказистый, с примесями, но это самый дорогой для нас — первый. Передадим его в музей. Следующие пошли почище», — не без трепета отметил директор производства Анатолий Порецков.

Первый брикет ДССК сошел с конвейера 25 января 2021 года

Новый производственный объект осмотрели генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и его главный советник по развитию Альберт Шигабутдинов. В сопровождении главы НКНХ Айрата Сафина они побывали в цехе и операторной завода ДССК. Анатолий Порецков рассказал собравшимся о новой марке каучука и о текущей деятельности:



— Проект реализован для улучшения работы производства дивинил-стирольного каучука мощностью 600 тыс. тонн в год. Основная область применения — это шинная промышленность, так называемые экологические, «зеленые», шины, которые призваны уменьшить расход топлива. С 2018 года велось проектирование и подготовка строительной площадки. В 2019 году, после разрешения на строительство, приступили к нулевому циклу. В 2020 году в основном велись монтажные работы электрических систем и систем автоматизации. Приступили к пусконаладочным работам, 25 января произошел пуск и выпуск нового вида каучука.



— Почему этот каучук шестого или пятого поколения? — уточнил Альберт Шигабутдинов.

— Это новое поколение шин с большим содержанием стирола. Предыдущие марки были на меньшее количество стирола, на 8—10%. Сейчас мы уже опробовали 20%, так называемая 628-я марка, которая позволит еще больше улучшить качество, — ответил Анатолий Порецков.

Новый производственный объект осмотрели генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и главный советник по развитию Альберт Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

Шины из ДССК обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Еще одна особенность — низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход топлива. ДССК также предназначен для использования в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент.



Кроме того, на новом производстве налажен выпуск термоэластопластов (ТЭП), которые являются добавками к асфальтовому покрытию. К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды.

Реализация промышленного объекта «Производство ДССК» стартовала в феврале 2018 года

За это время здесь было смонтировано порядка 27 тыс. м3 конструктивного бетона, около 7 тыс. тонн металлоконструкций, установлено 580 единиц оборудования, а также смонтировано более 150 км трубопровода.

Ввод производства ДССК, по словам нефтехимиков, позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Еще в процессе проектирования нового производства была поставлена задача использовать максимально экологичные современные технологии. Здесь применена установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

Применена установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу. Фото: Ринат Назметдинов

Завод ДССК будет обеспечен собственным сырьем — новый олефиновый комплекс мощностью 600 тыс. тонн этилена в год будет вырабатывать до 90 тыс. тонн в год дивинила и до 212 тыс. тонн стирола, которые являются основными продуктами при производстве ДССК.

Увеличение выработки целевых продуктов с высокой стоимостью

Строительство этиленника также идет полным ходом. В этом убедилось руководство ГК ТАИФ, которое следом посетило новый промышленный объект.



Проект олефинового комплекса включен в долгосрочную Стратегию развития химического и нефтехимического комплексов России до 2030 года. Его запуск позволит снизить экспорт нефтегазохимического сырья и увеличит выработку целевых продуктов (каучуков и пластиков) с высокой стоимостью.

Работы по реализации проекта стартовали в 2018-м. Начиная с февраля 2020 года немецкая компания «Линде АГ» приступила к поставке оборудования. В мае по воде пришла первая партия. В июне — установлена первая крупногабаритная колонна.

Доставлено 510 единиц основного технологического оборудования. Фото: Ринат Назметдинов

Уже доставлено 510 единиц основного технологического оборудования: 113 — динамического и 397 — статического. Из них 122 — смонтировано. Работа на стройке продолжается круглосуточно, несмотря на трудности из-за коронавируса.



— Практически завершена сборка радиантной камеры. Мы приступаем к монтажу конвекционной части. Также продолжается сборка металлоконструкций, — сообщил директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Начинается монтаж конвекционной части и продолжается сборка металлоконструкций. Фото: Роман Хасаев

— Здесь шесть печей мощностью каждая почти 120 тыс. тонн в год по этилену, — продолжил Ленар Нагимуллин.



— Почему «почти»? В паспорте не пишут «почти», — переспросил Альберт Шигабутдинов.

— 119,8.

— Так и говорите. Сколько печей таких? — продолжил уточнять Шигабутдинов.

— Шесть, из них пять — в работе, одна — в резерве, на выжиге. Каждая по 1400 часов должна выжигаться.

— Из двух половин?

— Да, две половины.

— Универсальные печи здесь?

— Да. Универсально переключаются все, — ответил Ленар Нагимуллин.

Новые идеи в области переработки углеводородного сырья

Нефтехимики определили точную дату ввода в эксплуатацию комплекса ЭП-600. 30 июня 2023 года планируют уже получить первую тонну продукции. Здесь будут выпускать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год.

Новое производство благополучно скажется на социально-экономическом развитии региона, а также промышленности России. Будут созданы более 600 новых рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты республики и города.

По словам директора завода ЭП-600 Ленара Нагимуллина, часть сотрудников уже набрана в штат нового завода.

— Для ритмичного набора персонала мы разработали специальный график. 1/3 персонала уже набрана, в основном это состав ИТР. В июне приступим к набору эксплуатационного персонала с других производств и профильных учреждений, — отметил Нагимуллин.

Сбросов вредных веществ в атмосферу будет на 40% меньше по сравнению с аналогичными производствами. Фото: Роман Хасаев

На комплексе будут использовать новые идеи в области переработки углеводородного сырья. Это обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта. Образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды будут очищаться на локальных очистных сооружениях и возвращаться в процесс, минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая потребление осветленной речной воды из Камы.

— Сбросов вредных веществ в атмосферу будет на 40% меньше по сравнению с аналогичными производствами. На объекте будет установлена современная факельная система, — подчеркнул директор завода ЭП -600 Ленар Нагимуллин.

Значительное снижение выбросов будет обеспечиваться тем, что проектом заложен межремонтный пробег установки до 5 лет. Фото: Ринат Назметдинов

— Кроме того, значительное снижение выбросов будет обеспечиваться тем, что проектом заложен межремонтный пробег установки до 5 лет. Важно отметить, что контроль за источниками выбросов на новой установке будет осуществляться в постоянном режиме с помощью системы непрерывного контроля выбросов (CEMS), — добавил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

«Мы впервые строим электроснабжение всего комплекса»

Не осталась без внимания главная понизительная подстанция нового типа ГПП 5, предназначенная для электроснабжения этиленового комплекса «Этилен-600».

— Здесь заложен резерв? Какая мощность подстанции? — уточнил Альберт Шигабутдинов.



— Да, заложен. Первый этап мы рассчитали на 40 мгВт. В одном трансформаторе — 80 мгВт, всего три трансформатора. Но у нас коэффициент загрузки 0,5. Мы сгружаем по 80 мгВт, — ответил главный энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Вячеслав Мельников.

— Мощнейшая ГПП. Я первый раз вижу с такой мощностью. Это сердце, можно сказать, — прокомментировал Шигабутдинов.

— И оно уникально тем, что здесь стоит изоляция 6 кВ, трансформаторы. Даже не знаю, есть ли в Татарстане подобные.

— Я даже в России не видел.

«Мы впервые строим электроснабжение всего комплекса, который вы сейчас видите», — отмечает Альберт Шигабутдинов. Фото: Ринат Назметдинов

— Чтобы уменьшить застройку как минимум в три раза, мы пошли не по горизонтальному, а по вертикальному расположению, — объяснял Вячеслав Мельников. — Уникальность в том, чтобы вынести из зоны строительства воздушные линии, мы создали сложный механизм. У нас здесь питается еще ГПП 3 и 4. Создано три линии питания: источник с ТЭЦ-1, есть источник, который питается с подстанции Нижнекамской, мы переводим на подстанцию «Жарков», и появляется еще одна линия.

— Мы впервые строим электроснабжение всего комплекса, который вы сейчас видите, — отметил Альберт Шигабутдинов. — Во время Советского Союза такого не строили, и сегодня это, наверно, один из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов, который будет работать на высококачественном сырье, получаемом из переработанной нефти. И в России единственный комплекс. В Европе, наверно, есть один-два таких примера. Здесь три независимых источника, и еще внутри независимый от ГПП. Три трансформатора по 80 мгВт.



Руководство ГК ТАИФ также побывало на базе хранения трубных узлов. Фото: Ринат Назметдинов

Руководство ГК ТАИФ также побывало на базе хранения трубных узлов. Здесь зашла речь о каждом этапе изготовления труб и контроле качества готовых изделий. Делегация осмотрела офис компании «Гемонт» и вахтовой городок, где созданы необходимые условия для работы и жизни. Отапливаемые боксы, с хорошим освещением, возможностью принять душ после завершения смены. Организовано питание, с учетом религиозных требований.



— Столовая и кухня есть, — отметил генеральный директор «Гемонт» Акташ Мухиттин, показывая на расположение строительных домов на плакате.

— Ты мне скажи, сколько рабочих? — интересовался Альберт Шигабутдинов.

— В пик — семь тысяч человек.

— Сколько всего душевых?

— В одном здании — 36.

— Сколько точно?

— На 10 человек — один душ, — ответил Акташ Мухиттин.

— А сколько туалетов?

— Столько же.

Каждый вопрос, касающийся не только строительства объектов, но и условий работы и проживания специалистов, обсуждался детально и конкретно.

Монтажные работы на ПГУ-ТЭС завершены на 99%



Следом делегация отправилась на ПГУ-ТЭС. Это новый масштабный проект компании для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Парогазовая установка снизит затраты предприятия на покупку электричества, что положительно скажется на себестоимости продукции.



Масштабный проект компании для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Фото: Ринат Назметдинов

Мощность новой теплоэнергостанции — 495 МВт. Общая площадь застройки — 7,46 га. Генподрядчик — компания «Сименс Нефтегаз и Энергетика», подрядчик — компания ЭНКА. В составе ПГУ-ТЭС две газотурбинные установки, два барабанных паровых котла-утилизатора горизонтального типа, одна паротурбинная установка конденсационного типа.



— В настоящее время завершена поставка основного и вспомогательного оборудования на 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 99%. Идет активная фаза по подготовке к пусконаладочным работам. Произведена гидроопрессовка и водная промывка котлов-утилизаторов. В ближайшее время начнется химпромывка котлов, проходят гидравлические и пневматические испытания трубопроводов различных систем, а также проверка систем АСУ ТП. Мобилизовано на площадке около 1350 человек, — подчеркнул директор ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.



Еще одним фактором строительства собственной ПГУ-ТЭС является использование в качестве топлива отдувок производства компании.



«На ПГУ-ТЭС топливом будет природный газ и синтетический газ с завода этилена», — отметил директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов. Фото: Ринат Назметдинов

— На ПГУ-ТЭС топливом будет природный газ и синтетический газ с завода этилена. Схема такая: в здании установки подготовки газообразного топлива газ очищается, смешивается и подается на газовые турбины. Топливо, поступая в газотурбинную установку, сжигается в камере сгорания. Сгоревшие газы, расширяясь, раскручивают газовую турбину, а затем генератор. Выхлопные газы для экономии топлива поступают в котел-утилизатор, там выхлопные газы высокой температуры отдают свое тепло воде, она превращается в пар. Пар поступает в тепловую турбину, раскручивая генератор, — отметил директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов.



Использование синтетического газа с завода этилена снизит антропогенную нагрузку на атмосферу воздуха за счет сжигания газа в специально разработанных горелочных устройствах газотурбинных установок.

Глава нефтехимической компании Айрат Сафин отметил, что в условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим», как предприятие непрерывного цикла, продолжило работу в особом режиме, не останавливая реализацию своей масштабной инвестиционной программы.



— Были организованы все необходимые мероприятия по соблюдению профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Во избежание большого скопления людей произведены изменения в графиках сменного персонала и в работе столовых. При проведении строительных и монтажных работ в полной мере обеспечен необходимый санитарно-пропускной режим: для работников выделен транспорт для перемещения от места проживания до работы и обратно, организована отдельная проходная с осмотром сотрудников и измерением температуры, проводится контроль состояния работников в течение рабочего дня. Все без исключения обеспечены медицинскими масками и антисептиками, — сообщил корреспонденту «Реального времени» генеральный директор НКНХ.



Глава нефтехимической компании Айрат Сафин отметил, что в условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим», как предприятие непрерывного цикла, продолжило работу в особом режиме. Фото: Роман Хасаев

По его словам, в компании работает оперативный штаб, который ежедневно ведет контроль за текущей эпидемиологической ситуацией в компании.

В этот день руководство АО «ТАИФ» посетило и производство экстракции бензола на заводе этилена. Установку ввели в эксплуатацию в 2018 году. Строительство блока экстракции ароматики позволила перерабатывать весь объем ароматической фракции и увеличило производство бензола. Мощность установки позволяет производить до 280 тыс. тонн бензола в год, что дает возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне.



«Нефтехимия — это точка роста»

После генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал:

— Любая стройка чем быстрее завершается, тем она экономичнее. Сейчас у нас подписан контракт с генподрядчиком компании, и мы в общем-то идем в графике. Конечно, пандемия свой отпечаток наложила, потому что некоторые поставщики ушли в локдаун. Но благодаря слаженной работе коллектива, дирекции «Нижнекамскнефтехима» все эти вопросы решаются. Сегодня вы видели на площадке, что работа ведется, количество техники прибывает, а это еще не пик по людям и технике, но основные тяжелые конструкции уже установлены, крупногабаритные грузы прошли навигацию. Сейчас идет плановая стабильная работа, есть большое желание ее усилить и ускорить — так оно, наверное, и произойдет.

«У нас подписан контракт с генподрядчиком компании, и мы идем в графике», — отметил Руслан Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

Руслан Шигабутдинов также отметил, что перерабатывается более чем 250 млн тонн нефти, из нее получается порядка 40 млн тонн прямогонного бензина и только 5 млн тонн превращается в продукт высокой нефтехимии. И в этой пятерке значительную часть занимает «Нижнекамскнефтехим». Пиролиз жидкого сырья — серьезная вещь, это большая добавленная стоимость, рабочие места, все соцвопросы.

— Как говорил Минтимер Шарипович: «Нефтехимия — это точка роста». Возможно, это единственное предприятие в мире, которое производит практически всю линейку каучуков. ДССК — самый последний современный каучук пятого поколения, он функционализированный. Мощность завода — 60 тыс., и, по-моему, он тоже единственный в мире, обычно поменьше делают. Мы клиентоориентированная, глобальная компания и нашему потребителю можем предложить в одном месте весь спектр необходимых компонентов для производства самых лучших шин на все виды транспорта и техники, — отметил в завершение генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».



По итогам посещения строящихся и новых проектов предприятия делегация осталась для дальнейших обсуждений и принятия решений по организации хода работ.

1 / 68 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев