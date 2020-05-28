Ценный подарок: НКНХ вручил врачам утилизатор опасных медицинских отходов и целый спектр защитных средств

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в Группу ТАИФ, продолжает оказывать поддержку медицинским работникам. По просьбе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы нефтехимическая компания закупила дорогостоящее оборудование для утилизации опасных медицинских отходов. Оно предназначено для переработки отходов классов «Б» и «В» методом термического обеззараживания с последующей механической деструктуризацией в измельчителе.

Отходы утилизировались в соседних Набережных Челнах

Все это время нижнекамские медики утилизировали опасные отходы в автограде. По словам главного врача больницы НЦРМБ Хабибуллы Ахмедова, каждая поездка дорого обходилась больнице.

— Все, что соприкасается с больным человеком, должно быть дезинфицировано и утилизировано. И до появления этой установки, у нас был заключен договор с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию опасных отходов. И для нас это было очень дорого. Оборудование было крайне необходимо. Теперь нам никуда не нужно будет ехать. Это огромный вклад. Будем экономить деньги, время и утилизировать прямо здесь, — сказал главный врач НЦРМБ.



Хабибулла Ахмедов отметил, что медицинские работники всегда чувствуют поддержку «Нижнекамскнефтехима». Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Хабибулла Ахмедов отметил, что медицинские работники всегда чувствуют поддержку «Нижнекамскнефтехима». Компания моментально реагирует на их просьбы и вносит весомый вклад в борьбу с эпидемией.

— Утилизатор нам нужен будет всегда, не только в период пандемии. Еще раз хочу сказать огромное спасибо «Нижнекамскнефтехиму», Группе «ТАИФ» за то, что они реагируют на все наши потребности. Мы ощущаем огромную поддержку. Они моментально откликнулись на просьбу. В целом, за 2 месяца помощь оказана огромная, — подчеркнул Хабибулла Ахмедов.

— Утилизатор облегчит нашу работу. Во-первых, отходы класса «Б» — особо опасные и для их утилизации требуются специальные условия. Установка будет обеззараживать отходы путем автоклавирования, далее через шредер они будут измельчаться. В результате отходов станет меньше, они перейдут из класса «Б» в класс «А» и уже не будут представлять опасности, — пояснила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам НЦРМБ Елена Пискарева.

По просьбе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы нефтехимическая компания закупила дорогостоящее оборудование для утилизации опасных медицинских отходов. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Защитные костюмы сшиты из материала «Полиматиза»

Помимо дорогостоящего оборудования нефтехимики доставили в больницу 7 тыс. защитных масок, 6,5 тыс. костюмов, 560 специальных экранов и 1 000 медицинских перчаток. — Мы сразу реагируем на просьбы наших медиков. Они дали нам перечень и сказали, что нужно приобрести. Благодаря этому оборудованию и дополнительным средствам индивидуальной защиты можно будет еще эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией. Если это поможет купировать проблему — мы только рады. Мы на предприятии занимаемся профилактикой, а борьбой занимаются медицинские работники, они на передовой. И мы выражаем им огромную благодарность за их нелегкий труд и нагрузку в этот период, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Помимо дорогостоящего оборудования нефтехимики доставили в больницу 7 тыс. защитных масок, 6,5 тыс. костюмов, 560 специальных экранов и 1 000 медицинских перчаток. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим» К слову, защитные костюмы для нижнекамских врачей, работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией, сшиты из материала дочерней компании «Нижнекамскнефтехима» АО «Полиматиз». — Мы разместили заказ на изготовление защитных костюмов, оплатили услуги. Сами доставили нетканый материал на швейную фабрику, а уже оттуда привезли в больницу. Все это на средства «Нижнекамскнефтехима», — уточнил Айрат Сафин. В больницу приехали и местные власти. Заместитель руководителя ИК по социальным вопросам Ильнар Бадретдинов поблагодарил руководство «Нижнекамскнефтехима» за оказанную помощь.

— Спасибо большое Группе «ТАИФ» и «Нижнекамскнефтехиму». Это не первая помощь с вашей стороны. Наши промышленные предприятия поддерживают и нас, и наше здравоохранение. Только все вместе мы сможем победить эту опасную инфекцию, — сказал Бадретдинов. За время пандемии «Нижнекамскнефтехим» передал медикам более 20 тыс. защитных масок. Кроме того, предприятие организовало для врачей, борющихся с коронавирусом, полноценный отдых после тяжелых смен в лагере «Юность». Нефтехимики создали для них все условия для комфортного проживания: четырехразовое питание, досуг и прогулки.

