«Нижнекамскнефтехим» принял участие в церемонии открытия Национального чемпионата движения WorldSkills

Фото: Максим Платонов

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в церемонии открытия VII Национального чемпионата движения WorldSkills, которая прошла в ледовом дворце «Татнефть Арена». Участниками состязаний станут 1513 конкурсантов. Сборную Татарстана представят 258 участников, среди которых четыре сотрудника «Нижнекамскнефтехима». Это электромонтер Виталий Царев, лаборант химического анализа Айгуль Бурганова, аппаратчик Раиль Абдуллин. Они примут участие в компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Сантехника и отопление». Еще один участник — аппаратчик Шамиль Хакимов вошел в состав расширенной национальной сборной России Мирового чемпионата и будет отстаивать честь «Нижнекамскнефтехима» вне конкурса в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

Чтобы поддержать участников, на церемонию открытия приехал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

— На наших работниках сейчас сосредоточено большое внимание, так как в дальнейшем они будут примерами для многих сотрудников акционерного общества. Чемпионат, безусловно, подарит им колоссальный опыт, привнесет много нового — расширит их возможности, как специалистов, позволит освоить и в дальнейшем применять новые методы к работе. Этот опыт поможет нашему предприятию развиваться в новых современных условиях, — поделился генеральный директор по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Состязания VII Национального чемпионата движения WorldSkills пройдут с 21 по 23 мая. По итогам будет сформирована национальная сборная России, которая в августе представит нашу страну на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills.