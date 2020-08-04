На ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» доставлено главное оборудование — печи пиролиза и паровые котлы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На нижнекамский грузовой причал пришвартовалось судно Ugah Discovery с оборудованием для нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». По водному пути из Турции и Румынии прибыли конвекционные модули печей пиролиза и паровые котлы.



Печи пиролиза являются главным оборудованием нового комплекса. Каждая печь состоит из двух частей, одна из которых предназначена для выхода основных продуктов — этилена и пропилена. Другая, конвекционная, используется для подогрева потока холодного углеводородного сырья, пара разбавления, котловой питательной воды и пара высокого давления. Монтаж новых печей пиролиза запланирован генеральным подрядчиком, строительной компанией «Гемонт», в период с октября 2020 года по июль 2021 года.

Паровые котлы на ЭП-600 необходимы для генерации пара высокого давления, которым будут снабжаться турбинные приводы компрессоров и насосов завода, а также ребойлеров и технологических нагревателей. Их смонтируют до октября 2021 года.

В настоящее время на строительной площадке нового ЭП-600 на 85% выполнены работы по забивке свай и на 35% — по устройству железобетонных конструкций. Установлены 10 технологических колонн и начаты работы по возведению металлоконструкций. Планируется возвести более 43 тысяч тонн металлоконструкций.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке «Этилен-600» НКНХ смонтирована пятая колонна крупнотоннажного оборудования.

