«Для города — это хорошая новость»: «Нижнекамскнефтехим» реконструирует полигон захоронения отходов

Модернизация природоохранного объекта будет проведена в рамках реализации пятой экологической программы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамцы поддержали проект ПАО «Нижнекамскнефтехим» по реконструкции полигона захоронения отходов. Голосование состоялось во время публичных слушаний, в которых приняли участие 163 человека. Важный природоохранный объект будет модернизирован в рамках пятой экологической программы, принятой компанией в этом году. Полигон был введен в эксплуатацию 39 лет назад и предназначен для захоронения твердых и пастообразных отходов III и IV классов опасности. Более подробно — в материале «Реального времени».



Публичные слушания в режиме видео-конференц-связи



Публичные слушания состоялись в детском эколого-биологическом центре — подшефном учреждении «Нижнекамскнефтехима». В зале было немноголюдно, присутствовали только журналисты, представители администрации и нефтехимической компании. Большая часть слушателей следила за происходящим в зум-режиме. Всего зарегистрировалось 163 человека.



Большая часть слушателей следила за происходящим в зум-режиме. Всего зарегистрировалось 163 человека

Традиционный модератор публичных слушаний — заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Ленар Ахметов напомнил собравшимся о том, что ознакомиться с проектом в электронном виде можно было на сайтах Нижнекамского муниципального района и ПАО «Нижнекамскнефтехим», информация также была размещена в печатных изданиях «Туган Як», «Нижнекамская правда», «Республика Татарстан» и «Российская газета».

Далее он предоставил слово заместителю генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Иреку Аглямову.

— Наша компания является главным градообразующим предприятием Нижнекамска, — начал свое выступление Аглямов. — Компания ответственно подходит к любому строительству, реконструкции и модернизации действующих производств. Бережное отношение к окружающей среде — один из основных принципов работы «Нижнекамскнефтехима». Мы предлагаем рассмотреть на общественных слушаниях проект реконструкции полигона захоронения отходов. Наша цель — минимизировать риски нанесения ущерба почве, воде и окружающей среде.



Жалобы от населения сократились в 10 раз

Более подробно о работе ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области экологической безопасности рассказал заместитель главного инженера по охране окружающей среды — начальник управления экологической безопасности Олег Гришаков.



— Экология была и будет для нефтехимиков в приоритете. Пять экологических постов автоматизированной системы контроля атмосферного воздуха установлены по периметру промышленной зоны и на БОС. А в жилых зонах города и в близлежащих населенных пунктах контроль осуществляется с помощью современного передвижного поста. Для сохранения и бережного использования водных ресурсов сточные воды, включая ливневые, обезвреживаются на собственных очистных сооружениях. Развитая система оборотного водоснабжения позволяет многократно снизить потребности в свежей речной воде, используемой в качестве хладагента, — подчеркнул он.



Более подробно о работе ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области экологической безопасности рассказал заместитель главного инженера по охране окружающей среды Олег Гришаков

Гришаков сообщил, что для сохранения почвы большая часть отходов — 79% — используется в собственном производстве и сторонними организациями, 4% обезвреживаются на специальных установках, а неиспользуемые твердые и пастообразные отходы депонируются на собственном полигоне.



Для защиты атмосферного воздуха от загрязнителей на предприятии используют 93 газоочистные установки, для безопасности производств эксплуатируется 18 факельных систем.



Олег Гришаков напомнил, что в 2020 году завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет. Выполнено 490 природоохранных мероприятий на сумму 7,96 млрд рублей. Удалось достичь сокращения потребления речной воды — порядка 13 миллионов кубометров (18,6%), выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 6 тысяч тонн (26%).



— Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 миллиарда рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков. По данным только Роспотребнадзора, количество обращений нижнекамцев на присутствие химических запахов в 2020 году составило менее 10, а в 2018 году таких обращений было 94, то есть уменьшение в 10 раз, — не без гордости сказал он.



По словам Гришакова, с 2001 по 2020 год валовой выброс загрязняющих веществ на предприятии был снижен на 63,9% (с 48 до 17,3 тысячи тонн), при этом выпуск товарной продукции увеличен на 64%. За последние 20 лет за счет выполнения комплекса мероприятий и вывода из эксплуатации старых производств выбросы в атмосферу «Нижнекамскнефтехим» сократил более чем на 63%.



— Снизилась и доля выбросов загрязняющих веществ компанией в общем валовом выбросе от промышленных предприятий Нижнекамского промышленного узла: по состоянию на 2006 год доля выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим» составляла порядка 50%, а по итогам работы 2020 года — 33%, — озвучил статистические данные заместитель главного инженера по охране окружающей среды Олег Гришаков.



С 2001 по 2020 год валовой выброс загрязняющих веществ на предприятии был снижен на 63,9% (с 48 до 17,3 тысячи тонн), при этом выпуск товарной продукции увеличен на 64%

На этом нефтехимики останавливаться не собираются. В текущем году в компании принята пятая экологическая программа. За четыре года будет выполнено 255 мероприятий, ожидаемые затраты составят 12,5 млрд рублей. Только в этом году экологической программой запланировано выполнение 60 мероприятий на сумму свыше 2 млрд 789 миллионов рублей.



За 6 месяцев текущего года уже реализовано 11 мероприятий, основная часть которых направлена на сокращение выбросов в атмосферный воздух, улучшение качества сточных вод, рациональное использование водных ресурсов и совершенствование системы учета водопотребления. На их выполнение выделено более 466 млн рублей.



Всего в рамках пятой экологической программы планируется предотвратить выброс вредных веществ в атмосферу на 1,430 тысяч тонн, сброс сточных вод в водоем на 13 миллионов 990 тысяч кубометров, загрязняющих веществ в водоем — на 857 тонн, образование неутилизируемых отходов — на 10 тысяч 740 тонн, сэкономить потребление речной воды — на 13 миллионов 930 кубометров.



В новую экологическую программу также включены третий этап реконструкции БОС и станции доочистки и узла обезвреживания, строительство четвертой нитки водовода и локальных очистных сооружений для очистки химзагрязненных стоков с производства изопрена, а также реконструкция полигона промышленных отходов.



Полигон захоронения отходов действует с 1982 года

На публичных слушаниях сообщили, что полигон захоронения отходов был построен по проекту института «Гипрокаучук» и введен в эксплуатацию в 1982 году. Он предназначен для захоронения твердых и пастообразных промышленных отходов III и IV классов опасности. Территория полигона разделена на две функциональные зоны: производственную и вспомогательную. Первая представляет собой систему изолированных друг от друга 48 карт.



— «Нижнекамскнефтехим» рассматривает возможность реализации проекта «Реконструкция объекта «Полигон захоронения отходов» за счет внедрения основных технологических решений. Мероприятия направлены на предотвращение и снижение неблагоприятных последствий воздействия объекта на окружающую среду, а также с целью увеличения срока эксплуатации полигона и доведения его до требований экологической безопасности, — отметил Олег Гришаков.



По его словам, в рамках реконструкции планируется устройство противофильтрационной завесы (диафрагмы). Устройство позволит обеспечить защиту грунта, грунтовых вод от проникновения фильтрата с полигона за счет исключения прохождения грунтовых вод через участок полигона и выхода загрязненных вод на прилегающую территорию. Изменения коснутся и устройства дренажной системы для сбора поверхностных вод, и отвода фильтрата с полигона.



Также будет реконструирован пруд-регулятор с увеличением аккумулирующей емкости, выполнена планировка территории с обеспечением поверхностного водостока и сбора ливневых стоков.



Запланирована реконструкция восьми карт размещения отходов с приведением в соответствие с действующими нормативными требованиями. Работы включают планировку основания карт с подсыпкой незагрязненным грунтом и гидроизоляцию дна и откосов карт геосинтетическими материалами.



На публичных слушаниях сообщили, что полигон захоронения отходов был построен по проекту института «Гипрокаучук» и введен в эксплуатацию в 1982 году

36 карт подлежат выведению из эксплуатации. На них будут проведены рекультивационные мероприятия, которые включают в себя гидроизоляцию верха карт геосинтетическими материалами и отсыпку незагрязненным грунтом.



Проектными решениями предусматривается также модернизация вспомогательной части полигона. Здесь запланированы установка подземных резервуаров для пожарного запаса воды, обустройство АБК санитарной комнатой и душевой, строительство автомобильных весов с навесом и пункта мойки автотранспорта для предотвращения загрязнения дорог при выезде с промплощадки полигона. Планируемые сроки реализации — не более трех лет, включая выполнение проектно-изыскательских работ.



«Для города Нижнекамска, его жителей — это хорошая новость»

С принятием пятой экологической программы и реконструкцией полигона нефтехимиков поздравил модератор встречи, заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Ленар Ахметов.



— Для города Нижнекамска, его жителей — это хорошая новость. 12,5 млрд, о которых вы только что говорили, действительно внушают доверие, что мы также динамично, поступательно будем рассматривать важные проекты, такие как реконструкция полигона захоронения отходов, — воодушевленно сказал он.



Разработчиками проекта «Реконструкция объекта «Полигон захоронения отходов» выступили специализированные организации, которые используют в своей работы передовой мировой опыт. С докладом о проекте реконструкции выступила главный инженер ООО «СК «Гидрокор» Елена Петрова. Она отметила, что данные результатов по материалам оценки воздействия проекта «Реконструкция полигона захоронения отходов» на окружающую среду показали, что проектная документация соответствует требованиям российского природоохранного законодательства.



С докладом о проекте реконструкции выступила главный инженер ООО «СК «Гидрокор» Елена Петрова

— Перед нами была поставлена задача привести все технические решения в соответствие с нормативной документацией, тем самым обеспечить минимизацию воздействия на все компоненты окружающей среды. Будут созданы противофильтрационные завесы, они препятствуют распространению негативного воздействия за пределами участка размещения отходов. Произойдет минимизация воздействия на почвенный покров за счет создания экранов из специальных материалов, которые препятствуют проникновению загрязняющих веществ в почву и подземные воды, — заверил присутствующих Юрий Осипов, заместитель генерального директора строительной компании ООО «Гидрокор».



После выступления спикеров каждый желающий мог задать интересующий вопрос. Председатель общественного совета НМР Хамза Багманов, который внимательно следил за публичными слушаниями в зум-режиме, не упустил возможности и задал сразу два вопроса.



— Очень важный проект, мы это подтверждаем, — отметил он. — Первый вопрос — какие виды отходов будут захораниваться на полигоне, второй — какой срок эксплуатации предусматривает реконструкция объекта.



— На полигоне размещаются отходы III и IV классов опасности, и только образующиеся от производств «Нижнекамскнефтехима». Это отходы, которые не подвергаются вторичной переработке. Срок эксплуатации — пять лет, — поспешил ответить заместитель главного инженера по охране окружающей среды Олег Гришаков.



Следом поступил еще один вопрос от нижнекамца, который касался анализа состава заполненных карт и гидроизоляции полигона захоронения отходов. По окончании публичных слушаний состоялось итоговое голосование.

Проект «Реконструкция полигона захоронения отходов» был одобрен и поддержан практически единогласно

Слушания были признаны состоявшимися, проектная документация, в том числе материалы ОВОС, доведены до сведения населения. Проект «Реконструкция полигона захоронения отходов» был одобрен и поддержан практически единогласно: 134 человека проголосовали за, лишь семь человек воздержались.



В завершение мероприятия нефтехимики поблагодарили нижнекамцев за поддержку и неравнодушное отношение к жизни города и предприятия.

