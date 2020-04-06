«Нижнекамскнефтехим» установит автоматизированную линию по производству медицинских масок
«Нижнекамскнефтехим» закупил специализированное оборудование для производства медицинских масок. Автоматизированную линию установят на базе дочернего предприятия НКНХ «Полиматиз».
После монтажа оборудования и всех пуско-наладочных работ АО «Полиматиз» заработает в усиленном режиме и сможет обеспечить этой востребованной продукцией многотысячный коллектив предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также всех нуждающихся в медицинских масках.
Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вносят вклад в организацию пошива медицинских масок.
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