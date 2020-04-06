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«Нижнекамскнефтехим» установит автоматизированную линию по производству медицинских масок

20:55, 06.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» установит автоматизированную линию по производству медицинских масок
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» закупил специализированное оборудование для производства медицинских масок. Автоматизированную линию установят на базе дочернего предприятия НКНХ «Полиматиз».

После монтажа оборудования и всех пуско-наладочных работ АО «Полиматиз» заработает в усиленном режиме и сможет обеспечить этой востребованной продукцией многотысячный коллектив предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также всех нуждающихся в медицинских масках.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вносят вклад в организацию пошива медицинских масок.

ПромышленностьНефтехимия
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