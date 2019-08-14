В Нижнекамске состоялся заплыв «Марафон здоровья»

Фото: Сергей Манаков

В Нижнекамске в рамках Дня «Единой России» прошла спартакиада по плаванию. Участие в ней приняли более 100 человек — профессиональные спортсмены, молодежь, школьники и пенсионеры, которые преодолели дистанции 200, 50 и 25 метров. Главным гостем соревнований стал депутат Госдумы Ирек Зиннуров.

Спартакиаду организовал «Нижнекамскнефтехим»: компания выделила средства на ее проведение и предоставила площадку. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Дружба», который находится на балансе предприятия.

— Спасибо огромное «Единой России», спасибо городу. Огромная благодарность «Нижнекамскнефтехиму». Бассейн находится в отличном состоянии благодаря объединению, которое поддерживает все спортивные сооружения в Нижнекамске, — сказал депутат Госдумы VII созыва, член фракции «Единая Россия» Ирек Зиннуров.

Развитию профессионального, рабочего, детского и юношеского спорта «Нижнекамскнефтехим» уделяет особое внимание. На балансе предприятия находятся 16 спортивных сооружений, открытых для всех жителей города.

— Сейчас работаем с Министерством спорта и уже согласовали, что мы будем развивать футбольную базу ДЮСШ. Возможно, будет построен закрытый спортивный манеж, где дети будут заниматься зимой или в непогоду. Соответственно, есть планы по строительству 50-метрового бассейна. Сейчас мы активно занимаемся реконструкцией футбольного поля «Нефтехимик». Есть программы строительства новых объектов в течение ближайших лет, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Победителей и призеров заплыва наградили грамотами, медалями и ценными подарками от «Нижнекамскнефтехима» и партии «Единая Россия». В конце года в Казани пройдут финальные соревнования, где встретятся спортсмены из всех городов Татарстана, занявшие первые места.

Партнерский материал