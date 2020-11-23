Покинул мир, воплотив мечту: Татарстан попрощался с владыкой Феофаном
Антирекорды COVID-19, кислород в больницы от ГК ТАИФ и бесплатные лекарства от ковида на дом — итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ
Более 56 млн случаев в мире, почти 2,1 млн инфицированных в России и 9,7 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в Татарстане с начала пандемии. COVID-19 бьет собственные антирекорды и уносит все больше жизней. В понедельник 23 ноября в республике прощаются с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, скончавшимся от осложнений новой коронавирусной инфекции. Об этом и о других важнейших событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.
Собор Казанской иконы Божией матери станет ему памятником
Владыка Феофан (в миру Иван Ашурков). Родился в 1947 году в Курской области, в 1973 году принял монашество с именем Феофан в честь преподобного Феофана исповедника.
Его карьера, как священнослужителя была связана с работой во многих регионах страны и зарубежья, успел послужить в Африке и на Ближнем Востоке. В 1993 году по настоятельной просьбе нынешнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Феофан выступил в качестве переговорщика, как мог пытался примирить конфликтующие стороны (Президента Ельцина и Верховный Совет). В 2004 году управляющий Ставропольской и Владикавказской епархией владыка Феофан спасал детей из захваченной террористами в Беслане школы. Его миссия миротворца была востребована всегда и всеми. Владыка имел настоящий талант переговорщика, был очень мудрым и добрым человеком, умел слушать и слышать.
В 2015-м судьба привела Феофана в Татарстан. И за 5 лет службы на этой земле, митрополит сумел стать здесь по-настоящему своим, найти контакт и с чиновниками различных уровней, и с представителями прессы, завоевал авторитет и среди прихожан православных храмов, и уважение татарстанцев разных национальностей и религий. Активный церковный деятель и яркий общественник, он принимал участие во многих республиканских мероприятиях, высказывался по самому широкому кругу тем. И часто подчеркивал, «нет деления для верующих людей ни по национальному признаку, ни по социальному статусу, только по правде божьей».
В Казань владыка приехал, как признавался сам, с заветной мечтой — вернуть православному миру собор Казанской иконы Божией матери. И покинул этот мир, воплотив это стремление. Церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится в понедельник 23 ноября, в 9:00 в Благовещенском соборе Казанского кремля.
В больницах Татарстана ситуация с кислородом под контролем
В 20 регионах России были выявлены проблемы со снабжением госпиталей кислородом, особенно востребованным в период пандемии. В Татарстане ситуация, согласно заявлению Минздрава республики, — под контролем. Миссию по производству необходимого объема жизненно необходимого газа, взяли на себя компании Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».
Съемочная группа программы «7 дней» побывала на производстве Казаньоргсинтеза и подготовила материал о том, как и на каком оборудовании происходит разделение газов, чистка, сушка и сжижение кислорода.
Выдача бесплатных лекарств от ковида татарстанцам стартовала, но есть вопросы
Татарстан стал одним из первых регионов в России, где начали бесплатную выдачу лекарств пациентам, проходящим лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно — то есть на дому. Список препаратов, сформированный Минздравом РФ, включает в себя 12 наименований:
- «Фавипиравир»
- «Гидроксихлорохин»
- «Умифеновир»
- «Ривароксабан»
- «Амоксициллин»
- «Азитромицин»
- «Дексаметазон»
- «Преднизолон»
- «Метилпреднизолон»
- «Интерферон»
- «Левофлоксацин»
- «Апиксабан»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что бесплатные лекарства должны дойти до пациентов максимально быстро. Но остались вопросы: в частности, решение о том, кто получит эти лекарства, а кто в них не нуждается, принимает врач. На основании чего будет приниматься решение, как оно может быть, и может ли вообще быть пересмотрено — неизвестно. И если врач считает, что вам лекарства не нужны, придется приобретать их самостоятельно. Один такой набор обойдется не менее чем в 2 тыс. рублей. Но и тут есть проблема: в аптеках многие из них не найти, в чем убедилась съемочная группа программы «7 дней».
Волонтеры Татарстана
Значительная часть работы по доставке бесплатных лекарств ляжет на плечи волонтеров. Пандемия наглядно показала, что людей, готовых безвозмездно творить добро в самые сложные времена становится все больше. Республиканское движение «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», уже объединяет более 60 тысяч человек. Кроме того, благотворительные инициативы возникают и стихийно.
Съемочная группа программы «7 дней» познакомилась с неравнодушными людьми и теми, кому они помогли.
Николай Трофимов — пенсионер из Крутушек собственными руками и за свой счет восстановил в поселке мост.
А Флюра Файзуллина — татарстанская бизнесмен, сама из-за коронавируса находившаяся на грани разорения, не смогла пройти мимо беды 72-летней Тамары Федоровой, оказавшейся с сыном-инвалидом на улице. Свое жилье женщина потеряла 30 лет назад, и несколько десятилетий была вынуждена мыкаться по съемным квартирам. С последней их с сыном попросили срочно съехать и оказавшиеся на улице люди уже были готовы зимовать в палатке. Но случайная встреча с Файзуллиной и клич о сборе денег, кинутый бизнесвумен к таким же, как она сама, переживающим не лучшие времена предпринимателям, изменили жизнь пенсионерки. За 3 недели удалось набрать сумму, достаточную на покупку деревенского дома в Атнинском районе. Теперь новые хозяева осваиваются в первом за 30 лет собственном жилище.
Никита Вихоров — студент пятого курса и будущий медик, на своей машине и за свои деньги возит медиков по вызовам. Айрат Фаррахов — депутат Госдумы РФ, которому победить коварный вирус помогла антиковидная плазма, сегодня сам — доброволец-донор. И сумел «заразить» своим порывом более сотни татарстанцев. И таких добровольцев с каждым днем все больше.
Не остается в стороне и крупный бизнес. Нижнекамская ЦРБ на днях получила от ПАО «Нижнекамскнефтехим» бесценный подарок. Точнее цена-то известна — более 19 млн рублей. Но главное не то, сколько он стоит, а то, что аппараты ИВЛ, эндоскопическое оборудование, аппараты ЭКГ, зонды, рециркуляторы, баллоны для медицинских газов и многое другое было передано больнице в момент, когда все это особенно нужно.
Обо всем этом, а также о том, с какими результатами к 30-летнему юбилею Управления Федеральной налоговой службы, подошла татарстанская структура ведомства, о том, какую роль в сохранении культуры народов играет национальный костюм, а также о других ключевых, по версии журналистов программы «7 дней», событиях минувшей недели, можно узнать 23 ноября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.
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