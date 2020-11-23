Покинул мир, воплотив мечту: Татарстан попрощался с владыкой Феофаном

Антирекорды COVID-19, кислород в больницы от ГК ТАИФ и бесплатные лекарства от ковида на дом — итоги недели с программой «7 дней» на ТНВ

Более 56 млн случаев в мире, почти 2,1 млн инфицированных в России и 9,7 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в Татарстане с начала пандемии. COVID-19 бьет собственные антирекорды и уносит все больше жизней. В понедельник 23 ноября в республике прощаются с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, скончавшимся от осложнений новой коронавирусной инфекции. Об этом и о других важнейших событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Собор Казанской иконы Божией матери станет ему памятником

Владыка Феофан (в миру Иван Ашурков). Родился в 1947 году в Курской области, в 1973 году принял монашество с именем Феофан в честь преподобного Феофана исповедника.

Его карьера, как священнослужителя была связана с работой во многих регионах страны и зарубежья, успел послужить в Африке и на Ближнем Востоке. В 1993 году по настоятельной просьбе нынешнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Феофан выступил в качестве переговорщика, как мог пытался примирить конфликтующие стороны (Президента Ельцина и Верховный Совет). В 2004 году управляющий Ставропольской и Владикавказской епархией владыка Феофан спасал детей из захваченной террористами в Беслане школы. Его миссия миротворца была востребована всегда и всеми. Владыка имел настоящий талант переговорщика, был очень мудрым и добрым человеком, умел слушать и слышать.

В 2015-м судьба привела Феофана в Татарстан. И за 5 лет службы на этой земле, митрополит сумел стать здесь по-настоящему своим, найти контакт и с чиновниками различных уровней, и с представителями прессы, завоевал авторитет и среди прихожан православных храмов, и уважение татарстанцев разных национальностей и религий. Активный церковный деятель и яркий общественник, он принимал участие во многих республиканских мероприятиях, высказывался по самому широкому кругу тем. И часто подчеркивал, «нет деления для верующих людей ни по национальному признаку, ни по социальному статусу, только по правде божьей».

Владыка покинул этот мир, воплотив мечту вернуть православным собор Казанской иконы Божией Матери. Фото Максима Платонова

В Казань владыка приехал, как признавался сам, с заветной мечтой — вернуть православному миру собор Казанской иконы Божией матери. И покинул этот мир, воплотив это стремление. Церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится в понедельник 23 ноября, в 9:00 в Благовещенском соборе Казанского кремля.

В больницах Татарстана ситуация с кислородом под контролем

В 20 регионах России были выявлены проблемы со снабжением госпиталей кислородом, особенно востребованным в период пандемии. В Татарстане ситуация, согласно заявлению Минздрава республики, — под контролем. Миссию по производству необходимого объема жизненно необходимого газа, взяли на себя компании Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

Съемочная группа программы «7 дней» побывала на производстве Казаньоргсинтеза и подготовила материал о том, как и на каком оборудовании происходит разделение газов, чистка, сушка и сжижение кислорода.

Остались вопросы: в частности, решение о том, кто получит эти лекарства, а кто в них не нуждается, принимает врач. Фото Маргариты Головатенко

Выдача бесплатных лекарств от ковида татарстанцам стартовала, но есть вопросы

Татарстан стал одним из первых регионов в России, где начали бесплатную выдачу лекарств пациентам, проходящим лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно — то есть на дому. Список препаратов, сформированный Минздравом РФ, включает в себя 12 наименований:

«Фавипиравир»

«Гидроксихлорохин»

«Умифеновир»

«Ривароксабан»

«Амоксициллин»

«Азитромицин»

«Дексаметазон»

«Преднизолон»

«Метилпреднизолон»

«Интерферон»

«Левофлоксацин»

«Апиксабан»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что бесплатные лекарства должны дойти до пациентов максимально быстро. Но остались вопросы: в частности, решение о том, кто получит эти лекарства, а кто в них не нуждается, принимает врач. На основании чего будет приниматься решение, как оно может быть, и может ли вообще быть пересмотрено — неизвестно. И если врач считает, что вам лекарства не нужны, придется приобретать их самостоятельно. Один такой набор обойдется не менее чем в 2 тыс. рублей. Но и тут есть проблема: в аптеках многие из них не найти, в чем убедилась съемочная группа программы «7 дней».

Айрат Фаррахов — депутат Госдумы РФ, которому победить коварный вирус помогла антиковидная плазма, сегодня сам — доброволец-донор. Фото rckrt.ru

Волонтеры Татарстана

Значительная часть работы по доставке бесплатных лекарств ляжет на плечи волонтеров. Пандемия наглядно показала, что людей, готовых безвозмездно творить добро в самые сложные времена становится все больше. Республиканское движение «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», уже объединяет более 60 тысяч человек. Кроме того, благотворительные инициативы возникают и стихийно.

Съемочная группа программы «7 дней» познакомилась с неравнодушными людьми и теми, кому они помогли.

Николай Трофимов — пенсионер из Крутушек собственными руками и за свой счет восстановил в поселке мост.

А Флюра Файзуллина — татарстанская бизнесмен, сама из-за коронавируса находившаяся на грани разорения, не смогла пройти мимо беды 72-летней Тамары Федоровой, оказавшейся с сыном-инвалидом на улице. Свое жилье женщина потеряла 30 лет назад, и несколько десятилетий была вынуждена мыкаться по съемным квартирам. С последней их с сыном попросили срочно съехать и оказавшиеся на улице люди уже были готовы зимовать в палатке. Но случайная встреча с Файзуллиной и клич о сборе денег, кинутый бизнесвумен к таким же, как она сама, переживающим не лучшие времена предпринимателям, изменили жизнь пенсионерки. За 3 недели удалось набрать сумму, достаточную на покупку деревенского дома в Атнинском районе. Теперь новые хозяева осваиваются в первом за 30 лет собственном жилище.

Никита Вихоров — студент пятого курса и будущий медик, на своей машине и за свои деньги возит медиков по вызовам. Айрат Фаррахов — депутат Госдумы РФ, которому победить коварный вирус помогла антиковидная плазма, сегодня сам — доброволец-донор. И сумел «заразить» своим порывом более сотни татарстанцев. И таких добровольцев с каждым днем все больше.

Нижнекамская ЦРБ на днях получила от ПАО «Нижнекамскнефтехим» бесценный подарок. Фото ncrmb.su

Не остается в стороне и крупный бизнес. Нижнекамская ЦРБ на днях получила от ПАО «Нижнекамскнефтехим» бесценный подарок. Точнее цена-то известна — более 19 млн рублей. Но главное не то, сколько он стоит, а то, что аппараты ИВЛ, эндоскопическое оборудование, аппараты ЭКГ, зонды, рециркуляторы, баллоны для медицинских газов и многое другое было передано больнице в момент, когда все это особенно нужно.

Обо всем этом, а также о том, с какими результатами к 30-летнему юбилею Управления Федеральной налоговой службы, подошла татарстанская структура ведомства, о том, какую роль в сохранении культуры народов играет национальный костюм, а также о других ключевых, по версии журналистов программы «7 дней», событиях минувшей недели, можно узнать 23 ноября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.