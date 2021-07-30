Бренд, узнаваемый во всем мире: «Нижнекамскнефтехим» празднует день рождения

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает свой 54-й день рождения. Сегодня это бренд, узнаваемый во многих странах мира. Стабильный рост компания обеспечивает за счет внедрения в производственную деятельность инновационных программ. За свою более чем полувековую историю предприятие накопило уникальный опыт освоения современных технологий и заработало имидж надежного делового партнера. О том, с чего начиналась история флагмана нефтехимии Татарстана, как отмечают день рождения нефтехимики, — в материале «Реального времени».

Точка роста экономики Татарстана

Ровно 54 года назад, 31 июля 1967 года, тысячи нижнекамцев с ликованием, как на праздник Победы, собрались на проспекте Строителей у кинотеатра «Восход». Горожане пришли отметить историческое событие — на центральной газофракционирующей установке была получена и отгружена первая продукция химкомбината: пропан, бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан. Этот день навсегда вошел в историю как день рождения «Нижнекамскнефтехима».

Тогда вошли в строй сливоналивные эстакады, откуда по железной дороге товарный бутан и гексан вскоре были направлены первым потребителям в Омск и Башкирию. Эстафета строителей была передана в руки эксплуатационников: аппаратчиков, слесарей, машинистов, лаборантов. Актом государственной комиссии 31 июля 1967 года комплекс ЦГФУ мощностью 750 тысяч тонн принят в эксплуатацию.

Тогда вошли в строй сливоналивные эстакады, откуда по железной дороге товарный бутан и гексан вскоре были направлены первым потребителям в Омск и Башкирию

Сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу ТАИФ, по праву называют точкой роста экономики Татарстана. Перерабатывая прямогонный бензин, широкую фракцию легких углеводородов, компания выпускает синтетические каучуки, пластики, мономеры и иные продукты нефтехимии.

Предприятие занимает 22 квадратных километра, на которых расположены восемь заводов основного производства, многочисленные управления, службы и центры. Почти 16 тысяч человек трудятся в цехах и кабинетах этого нефтехимического града, а в шестнадцати дочерних организациях, которые входят в структуру компании, насчитывается еще почти 5 тысяч работников.

Череда экскурсий и велопробег

Праздничные мероприятия, посвященные 54-й годовщине со дня получения первой продукции на «Нижнекамскнефтехиме», начались еще накануне. На территории компании впервые прошла ночная экскурсия по предприятию для молодежи. Полюбоваться красотой многочисленных ламп освещения, расположенных на технологических колоннах, промышленных и административных зданиях предприятия, а также узнать, как организован круглосуточный непрерывный рабочий процесс на производстве, прибыли более 30 молодых активистов города.

На территории компании впервые прошла ночная экскурсия по предприятию для молодежи

Не менее интересная выдалась экскурсия и для ветеранов производства, которая состоялась в день рождения «Нижнекамскнефтехима». В первую очередь почетные гости посетили новое производство по выпуску растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч тонн в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

— Вся моя жизнь связана с «Нижнекамскнефтехимом». Здесь я проработал с 1973 по 2008 год. Трудился начальником участка, заместителем главного инженера по охране труда, в службе безопасности. Очень рад, что сегодня приехал на предприятие. Приятно посмотреть на новое, современное производство и встретиться со своими коллегами, — поделился впечатлениями Геннадий Вацков.

Ветеранам рассказали, что в начале 2021-го на новом производстве ДССК мощностью 60 тысяч тонн в год был получен первый брикет каучука пятого поколения для создания экологически чистых, «зеленых» марок автомобильных шин. Торжественное открытие состоялось в республиканский День химика, 26 мая.

Отныне «Нижнекамскнефтехим» стал производителем всей линейки каучуков, необходимых для шинной промышленности. ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой и, таким образом, повышает безопасность езды. Такие шины обладают низким уровнем шума при движении и экономят топливо из-за низкого сопротивления качению.

Не менее интересная выдалась экскурсия и для ветеранов производства, которая состоялась в день рождения «Нижнекамскнефтехима»

Кроме этого, в марте 2021 года на новом производстве ДССК была получена первая партия термоэластопласта (ТЭП). Это новая добавка, которую применяют в изготовлении дорожного покрытия и кровельных материалов для улучшения их качества и долговечности. При внесении ТЭП в изготовление асфальта себестоимость его производства увеличивается на один процент, однако при этом срок службы дороги повышается в два раза.

— Очень интересно! — не сдержал эмоции Валерий Налимов, который около 40 лет проработал на предприятии. — Я тоже трудился на импортном производстве, на этилене. Здесь установлено новое оборудование. Я бы с удовольствием поработал на таком производстве. Изучать современное оборудование — это всегда интересно. Спасибо большое организаторам за экскурсию.

Ветераны посмотрели линию по производству ДССК, прошлись по установке и заглянули в операторную.

— Здесь есть целая комната для крючков, которыми мы закручивали штурвалы! Богато живут, а нам в свое время запрещали пользоваться крючками, — шутили ветераны производства.

Ветераны посмотрели линию по производству ДССК, прошлись по установке и заглянули в операторную

Второй «Нижнекамскнефтехим»

Следом ветераны отправились на строящуюся площадку нового завода ЭП-600. Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Из всего этого сырья планируется получать — 600 тысяч тонн этилена, 273 тысяч тонн пропилена, 245 тысяч тонн бензола, 88 тысяч тонн бутадиена.

Разместившись около макета нового завода, директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин рассказал гостям об особенностях реализации проекта.

— Строительные работы идут по графику. Поставка оборудования осуществляется всеми видами транспорта. Самой высокой точкой комплекса будет факел высотой 150 метров. Ключевая особенность проекта — собственные локальные очистные сооружения, которые будут очищать технологическую воду и обратно возвращать в процесс. Также в составе производства будет эксплуатироваться факел бездымного горения и инсинератор для сжигания тяжелых остатков. Такая организация технологического процесса принесет существенную экономическую пользу и минимизирует вредное влияние на экологическую обстановку, — отметил он.

Разместившись около макета нового завода, директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин рассказал гостям об особенностях реализации проекта

Ветераны внимательно слушали рассказчика, задавали интересующие вопросы. Далее гости поднялись на смотровую площадку, откуда хорошо виден весь масштаб стройки. Среди экскурсантов был и заслуженный строитель РСФСР, первостроитель Нижнекамска Рафаил Глянц. Он когда-то был правой рукой легендарного руководителя, первого директора химкомбината Николая Лемаева и хорошо помнит, как все начиналось.

— Я посмотрел на производство, и хочу сказать, что сейчас все по-другому. Разница большая, кругом автоматизация и компьютеризация! Я горжусь тем, что работал на «Нижнекамскнефтехиме». Вся наша жизнь прошла здесь. Раньше тут стоял густой лес, не было ни одной полянки. Мы все выкорчевывали, спиливали. А теперь здесь стоит грандиозная махина, — отметил Рафаил Глянц.

По его словам, «Нижнекамскнефтехим» всегда отличало от других предприятий постоянное стремление к развитию.

— В компании постоянно идет строительство, замена оборудования, возведение новых корпусов, выпуск новой продукции. Это жизнь! Хочу пожелать предприятию дальнейшего процветания! — пожелал Рафаил Глянц.

Слова благодарности ветеранам в свою очередь высказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов.

— Вы ушли, но передали знамя трудовых подвигов в надежные руки. Ваши ученики стали директорами заводов, главными специалистами компании. Мы поддерживаем эту планку и стремимся к новым вершинам. Именно вы заложили крепкий фундамент сегодняшних достижений, — торжественно сказал он.

Слова благодарности ветеранам в свою очередь высказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов

Благодаря высокой эффективности производства, вертикальной интеграции и клиентоориентированности «Нижнекамскнефтехим» продолжает стабильное развитие. Главными проектами стратегической программы развития до 2025 года являются строительство нового комплекса по производству олефинов и производных, ввод в эксплуатацию новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Результатом стратегической программы станет рост ежегодного производства этилена к 2025 году до 1,2 млн тонн, синтетических каучуков — до 0,8 млн тонн, пластиков — до 1,4 млн тонн. Комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать продукцию, получаемую на новом комплексе, что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения. Выполняя перспективную программу развития, компания еще более укрепляет свои позиции как флагмана отечественной нефтехимии Республики Татарстан и России.

В этот же день предприятие посетили дети нефтехимиков, а вечером состоялся велопробег

Мероприятия, посвященные 54-й годовщине ПАО «Нижнекамскнефтехим», не закончились. В этот же день предприятие посетили дети нефтехимиков, а вечером состоялся велопробег. 31 июля подразделения компании примут участие в спортивно-патриотическом, интеллектуально-развлекательном мероприятии «Патриоты «Нефтехима».

Партнерский материал

