Айрат Сафин, НКНХ: «Хотя медицина — не наш профильный бизнес, мы можем помочь больницам»

«Нижнекамскнефтехим» вновь оказал большую поддержку медикам города в борьбе с коронавирусной инфекцией

Особенный подарок вручил «Нижнекамскнефтехим» в канун Нового года медикам, которые работают в ковидном госпитале Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы — это очередная партия оборудования и средства защиты. Сумма новогоднего презента превысила 6,5 млн рублей. «Я бы хотел, чтобы в следующем году ковид закончился, мы все от этого устали, но, если того потребует время, мы не можем остаться в стороне», — отметил генеральный директор нефтехимического предприятия Айрат Сафин. Это далеко не первая и не последняя помощь промышленной компании медицинскому сообществу Нижнекамска за последние два года, осложненных пандемией. На церемонии вручения подарка побывал корреспондент «Реального времени».

В дар — оборудование и горячее питание для «красной зоны»

Заболеваемость коронавирусом в Нижнекамске, как и по всему Татарстану, идет на спад. И те, кто работает круглосуточно в «красной зоне», уже могут вздохнуть с облегчением. Самый пиковый период заражений в Нижнекамске пришелся на ноябрь — тогда ковидный госпиталь принял порядка 400 больных коронавирусом. Сейчас на лечении — в 5 раз меньше пациентов, отметил на церемонии вручения сертификата глава нижнекамского управления здравоохранения Сергей Мерясев.

Однако успокаиваться рано, мир уже столкнулся с новым штаммом «Омикрон». Прогнозов, как дальше будет развиваться ситуация, никто не дает. Поэтому, несмотря на некоторое улучшение эпидситуации, «Нижнекамскнефтехим» откликнулся на просьбу НЦРМБ о помощи в письме за подписью руководителя исполкома НМР Рамиля Муллина. НКНХ, входящий в объединенную компанию СИБУР, без сомнения решил поддержать тех, кто беспрестанно несет вахту в ковидном госпитале.

В этот раз медикам вручили 50 компьютеров и принтеров, защитные костюмы — одноразовые хирургические халаты, в которых медперсонал работает в «красной зоне».

Медикам вручили 50 компьютеров и принтеров, защитные костюмы

— У «Нижнекамскнефтехима», есть возможность помочь городу, с удовольствием помогаем по запросу города. Мы в первую очередь реагируем на то, что им необходимо — в этот раз компьютеры и принтеры. Дополнительно к этому 6 тысяч защитных костюмов и еще организация горячего питания в «красной зоне». Это не просто полезно, в такой атмосфере, когда есть такая небольшая угнетенность, создать атмосферу семейную, с хорошей кухней — это уже поддержит всех врачей в такое непростое время, — отметил гендиректор компании Айрат Сафин.

Отвечая на вопрос, будет ли оказываться помощь медикам и в будущем году, глава предприятия подчеркнул: «Я бы хотел, чтобы в следующем году ковид закончился. Все от этого устали, но, если того потребует время, конечно, мы не можем остаться в стороне. Все-таки «Нижнекамскнефтехим» как самое крупное по численности предприятие, с членами семей работников, с дочерними организациями, мы практически занимаем треть города. И мы в стороне не можем находиться — мы едины во всем».

В свою очередь, выражая благодарность за безвозмездную и постоянную помощь нефтехимиков, глава исполкома Рамиль Муллин добавил, что еще один вклад компании в противостоянии опасному коронавирусу — это обеспечение кислородом ковидного госпиталя.

— Этот год был очень сложный, и было время, когда по 400 человек было в госпитале и больше половины из них нуждались в кислороде. Поэтому та поддержка, которая была сделана компанией, для нас это было не такой острой проблемой, как в целом по стране.

Рамиль Муллин добавил, что еще один вклад компании в противостоянии опасному коронавирусу — это обеспечение кислородом ковидного госпиталя

Непрофильный бизнес нефтехимиков — во благо здоровья нижнекамцев

Поддержка медиков с самого основания «Нижнекамскнефтехима» была в приоритете социальной политики градообразующего предприятия. Компания построила крупнейшую в городе медсанчасть, оснстила ее всем современным медоборудованием, пригласила лучших врачей. Затем нефтехимики передали клинику в ведение городского управления здравоохранения.

Как отметил глава исполкома Рамиль Муллин, медицина в городе в последние годы обзаводится новыми фондами — на подходе современный корпус клинико-диагностического отделения: «То, что строится сейчас, и по сравнению с тем, какая площадка была оснащена «Нижнекамскнефтехимом» по линии медсанчасти, — это, наверное, 10% от того, что есть в пакете у «Нижнекамскнефтехима — это благо. Это стоить ценить, любить, это дорогого стоит».

Заботу о населении татарстанцев предприятие проявляло и в 2020 году, когда компания избавила город и республику от дефицита одноразовых масок. Совместно с «Татнефтью» было закуплено и доставлено из-за рубежа оборудование для изготовления СИЗов, налажено в краткие сроки их изготовление. Большая часть масок идет не на продажу, а на благотворительность.

В целом безвозмездная помощь, оказанная «Нижнекамскнефтехимом» в борьбе с коронавирусом в течение 2020 года, превысила 31,5 млн рублей. Средства пошли за закупку медицинского оборудования для ковидного госпиталя, медикаменты и материалы, в том числе аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ.

Поддержка медиков с самого основания «Нижнекамскнефтехима» была в приоритете социальной политики градообразующего предприятия

— Хотя медицина — это вообще не наш профильный бизнес, но мы имеем возможность помочь больницам справляться с этим недугом. Никогда бы не подумал, что мы будем отгружать кислород медицинским учреждениям, — заметил, выступая перед медиками, Айрат Сафин.

— Его дефицит был настолько сильным, что была сделана четкая разнарядка по республике, и была такая плотная отгрузка, что ни одного лишнего килограмма не было. И мне ночью, в выходные дни звонили руководители соседних регионов, понимая, что республика отказала, звонят мне и говорят: «Ну Айрат Фоатович, пожалуйста, хоть одну машину — люди лежат, я не знаю, чем буду завтра их лечить, кислорода нет».

Непрофильный для нефтехимического предприятия бизнес — и организация горячего питания для работников ковидного госпиталя, заметил Сафин. Но подчеркнул, что кухня дочернего предприятия — Управления общественного питания «Калинка», всегда была брендом, как хорошее питание, славилась разнообразием. Это, как считает генеральный директор, «скрасит тяжелые минуты нахождения в «красной зоне».

«Никогда бы не подумал, что мы будем отгружать кислород медицинским учреждениям», — заметил, выступая перед медиками, Айрат Сафин

«Деньги — это бумага, дела делают люди»

В завершение своего выступления Айрат Сафин передал символический сертификат на 6,5 млн рублей руководителю нижнекамского здравоохранения Сергею Мерясеву:

— Вы не то, что градообразующее, вы социально ориентированное предприятие. Эти два года, которые прошли, были очень сложными, пандемия идет на спад, но госпиталь еще работает. Хотя нагрузка снижается, что позволяет нам вести и плановую работу.

Завершилось мероприятие церемонией награждения медиков Нижнекамска — им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

— Прошлый год был очень сложным. Но мы научились жить с ковидом, лечить его, и в этом большая ваша заслуга — я искренне вас благодарю и преклоняю голову перед вами. Можно любые деньги вкладывать, но, если не будет людей, которые будут решать эти вопросы… Деньги — это бумага, дела делают люди: конкретный доктор, медсестра, санитарка, — отметил, поздравляя награжденных Рамиль Муллин.

Айрат Сафин передал символический сертификат на 6,5 млн рублей руководителю нижнекамского здравоохранения Сергею Мерясеву

Здесь же Рамиль Муллин решил передать от Нижнекамска своеобразную эстафету — от 55-летия города к 55-летию «Нижнекамскнефтехима». Юбилей предприятие отметит в 2022 году. По признанию Айрата Сафина, «хотелось бы не просто красиво отметить, а показать основные успехи, все-таки такой возраст для предприятия — это солидность, компетенция, опыт и самое главное, что мы имеем — это люди».