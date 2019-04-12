Итоги-2018 «Нижнекамскнефтехима»: рост выручки, запуск новых производств и финансирование этиленового комплекса

В 2018 году выручка от реализации товарной продукции «Нижнекамскнефтехима» увеличилась на 27 млрд рублей и составила 189 млрд рублей. Предприятие нарастило объемы реализации каучуков и пластиков, а также продолжило работу над расширением марочного ассортимента продукции. В рамках экологической программы градообразующее предприятие завершает второй этап реконструкции биологических очистных сооружений. В прошлом году НКНХ подписал соглашения с немецкими банками на предоставление кредита для финансирования строительства двух крупных проектов: этиленового комплекса и собственной электростанции. О результатах работы предприятия в 2018 году — в обзоре «Реального времени».

Выручка от реализации товарной продукции увеличилась на 27 млрд рублей

В 2018 году финансовые показатели «Нижнекамскнефтехима» стремительно росли — выручка от реализации товарной продукции достигла 189 млрд рублей, что на 27 млрд рублей больше по сравнению с 2017 году. Индекс промышленного производства составил 103,2%. Ключевыми продуктами для НКНХ остаются каучуки и пластики, реализация которых увеличилась на 12,5 млрд рублей и в натуральном выражении составила 1,433 млн тонн суммарно. Было реализовано 716 тыс. тонн синтетических каучуков — это на 14 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Объем реализации пластиков увеличился на 19 тыс. тонн и достиг 717 тыс. тонн.

Предприятие не только наращивало объемы выпуска продукции, но и работало над расширением ассортимента. В прошлом году был освоен выпуск бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами и новых марок полистирола для пищевой упаковки. Кроме этого, НКНХ предложило российским потребителям полиэтилен средней плотности для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования, ранее потребность в данном виде полиэтилена закрывалась только импортными поставками. Для производства шин премиального сегмента продолжилась работа над новыми марками функционализированного бутадиен-стирольного каучука и неодимового бутадиенового.



«Нижнекамскнефтехим» на рынке каучуков — конъюнктура 2018 года

В 2018 году «Нижнекамскнефтехим» работал в условиях сложной конъюнктуры на рынке синтетических каучуков. Цены на сырую нефть сорта Brent в 2018 году увеличились с начала года на 14%, в то время как стоимость бутана увеличилась на 29%, а смеси пропан-бутана — на 31%.

При этом цены на производимый ПАО «Нижнекамскнефтехим» каучук СКИ формируется на основании котировок натурального каучука, которые, напротив, имели в 2018 году тенденцию к снижению.

Так, котировки натурального каучука к сентябрю 2018 года упали на 12% при одновременном росте котировок на базовое сырье для каучука СКИ — метанола на 16% и изобутана на 57%. Экономика производства изопренового каучука значительно ухудшилась, но благодаря слаженной работе всего коллектива все обязательства по заключенным контрактам и договорам ПАО «Нижнекамскнефтехим» выполнил в полном объеме

На каучук в 2018 году пришлось 41% от всех продаж компании. Из 716 тыс. тонн синтетических каучуков 84% было реализовано на зарубежных рынках.

Первый в России производитель полиэтилена средней плотности

В 2018 году на пластики пришлось 33% от продаж компании. При этом почти 83,6% пластиков было реализовано на внутреннем рынке, 13,5% в странах СНГ и только 2,9% — в Европе. Россия и страны СНГ для компании являются приоритетными, поэтому «Нижнекамскнефтехим» намерен увеличить объемы продаж, в том числе за счет расширения марочного ассортимента, способного заместить на внутреннем рынке импортируемые аналоги. В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» выпустил полиэтилен средней плотности для изготовления крупногабаритных изделий методом ротационного формования. Также был налажен выпуск бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами и новые марки полистирола для пищевой упаковки.

В соответствии с «майскими» указами президента Российской Федерации Владимира Путина по наращиванию потенциала импортозамещения, «Нижнекамскнефтехим» ежегодно стремится увеличить объемы продаж собственных пластиков в тех сегментах внутреннего рынка, где доминируют импортные материалы. Благодаря производству и реализации нижнекамского линейного полиэтилена низкой плотности доля импорта сократилась в полтора раза: если в 2016 году она составляла 75%, то в 2018-м — 52%. Кроме этого, на 82% увеличился объем реализации полиэтилена для антикоррозийной защиты магистральных стальных труб большого диаметра. Этот рынок для компании является относительно новым, но перспективным.

Модернизация и запуск новых производств

В 2018 году компания продолжила модернизацию, а также запуск новых производств. Для того чтобы довести объемы производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн, на заводе изопрена-мономера было введено в эксплуатацию производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, а также завершена реконструкция производства изопрена. Начались прединвестиционные работы по реализации проекта по строительству нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год, метанол является сырьем для выпуска формальдегида, который, в свою очередь, является одной из сырьевых составляющих в производственной цепочке изопренового каучука СКИ-3.

В июне 2018 года на заводе изопрена-мономера было введено в эксплуатацию производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн.Фото president.tatarstan.ru



На заводе этилена были введены в эксплуатацию две новые высокопроизводительные печи пиролиза типа SRT-VI, завершены реконструкция реакторного блока II стадии гидрирования и строительство блока экстракции С6-С8 и выделения бензола. Это не только позволит увеличить мощность производств, но и повысит эффективность переработки.



Предприятие продолжило реализацию проекта по строительству нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука ДССК мощность 60 тыс. тонн в год, завершить проект планируется в 2020 году.

Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений и новый коллектор

До 2020 года на «Нижнекамскнефтехиме» реализуется четвертая экологическая программа. Благодаря ей в 2018 году по сравнению с прошлым годом предприятие на 2,45 млн кубометров сократило объем сточных вод, на 469 тонн уменьшило выбросы в атмосферу, на 5,08 тыс. тонн — образование неутилизируемых отходов.

Весь год продолжался второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, где шла модернизация узла механической очистки химзагрязненных стоков. На него поступают стоки с «Нижнекамскнефтехима», а также с остальной промзоны — это около 70 предприятий, поэтому при модернизации для очистки отходящих газов выбрали метод биофильтрафии, который снизит нагрузку на окружающую среду, так как позволит предотвратить выделение запахов в атмосферу. Завершить реализацию проекта планируется в этом году.

Весь год продолжался второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, где шла модернизация узла механической очистки химзагрязненных стоков. Фото предоставлено пресс-службой НКНХ



Кроме этого, в 2018 году «Нижнекамскнефтехим» начал прокладывать новый коллектор химзагрязенных стоков, протяженностью 15 км. Это дополнительная ветка, которая не только увеличит пропускную способность, но и повысит безопасность транспортировки сточных вод с промышленной площадки. Закончить строительные работы планируется осенью.

Обеспечение работников жильем

На «Нижнекамскнефтехиме» продолжается программа по обеспечению работников жильем. Благодаря ей с 2005 года 3 559 семей нефтехимиков улучшили жилищные условия по программам социальной ипотеки, развития промышленных комплексов и дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников ГК ТАИФ.

Предприятие продолжает принимать активное участие в проектах благотворительности, поддержки культуры и спорта. В целом на республиканские и городские программы в 2018 году направлено около 490 млн рублей.

Финансирование этиленового комплекса и собственной электростанции

Главным проектом «Нижнекамскнефтехима» остается строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме был решен вопрос финансирования проекта. На его реализацию пять немецких банков благодаря поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes выделят «Нижнекамскнефтехиму» 807 млн евро до 2032 года. Основным кредитором выступает Deutsche Bank AG, но также средства предоставляют UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.

Также в октябре на Российской энергетической неделе «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank AG о предоставлении кредита в размере 240 млн евро на строительство собственной электростанции мощностью 495 МВт. Кредит до 2033 года выделят шесть немецких банков — это Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttember, DZ BANK AG.





В октябре «Нижнекамскнефтехим» подписал с Deutsche Bank AG соглашение о предоставлении кредита в размере 240 млн евро на строительство собственной электростанции. Фото tatarstan.ru



Реализация проекта этиленового комплекса позволит предприятию достичь ключевых показателей, заложенных в стратегическую программу. К 2025 году ежегодные объемы производства синтетических каучуков должны увеличиться до 1 млн тонн, производство этилена — до 1,2 млн тонн, а объемы выпуска пластиков должны вырасти до 1,5 млн тонн.