Сломать стереотипы: «Нижнекамскнефтехим» показал молодым экологам, как вести бизнес без ущерба природе

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экологическая организация «Будет чисто», объединяющая активную и неравнодушную молодежь Татарстана, посетила ПАО «Нижнекамскнефтехим». На одном из крупнейших предприятий в Европе гостей ждала насыщенная программа: знакомство с основными производствами и экскурсия по биологическим очистным сооружениям, где применен уникальный метод очистки сточных вод — биофильтрация.

Экологический десант в Нижнекамске

«Будет чисто» — это не просто громкий лозунг или обещание. Это мощное экологическое движение, созданное при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Старт работы молодежной организации дал лично президент Татарстана Рустам Минниханов в 2015 году.

За пять лет работы активисты разработали и реализовали сотни экологических проектов и программ, провели десятки акций по посадке деревьев, защите животных, сбору вторсырья и многое другое.



В ПАО «Нижнекамскнефтехим» молодые экологи прибыли, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды. Поездка была организована при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Особый интерес к экскурсии проявили участники конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «ProЭко».

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» молодые экологи прибыли, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды

— Наше движение занимается эколого-просветительской деятельностью, одно из направлений — научное. Мы создаем «зеленое» сообщество из числа студентов и смотрим, какие имеются научные разработки, какие потребности в знаниях. В институтах есть свои программы, но нет возможности выехать на предприятия. Наша цель — открывать ребятам двери. Такие поездки расширяют кругозор. Студенты общаются с практиками, делятся своими идеями, что-то берут на вооружение, — рассказала руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.



От стадии производства до упаковки тары



Знакомство с ПАО «Нижнекамскнефтехим» началось с завода пластиков. Активисты увидели процесс получения готовой продукции, а также посетили выставку изделий. Каждый участник экскурсии получил на память сувенир — гранулы полистирола.

Знакомство с ПАО «Нижнекамскнефтехим» началось с завода пластиков. Активисты увидели процесс получения готовой продукции, а также посетили выставку изделий

Следом молодые экологи отправились на завод БК. Нефтехимики показали, как происходит упаковка и комплектация партий каучука. Далее гости посетили научно-технологический центр «Нижнекамскнефтехима». Он включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. За последние 20 лет в соавторстве с работниками заводов здесь было получено 120 патентов на изобретения.



Реконструкция века



Не менее впечатляющей оказалась поездка на биологические очистные сооружения. Уникальный природоохранный объект был реконструирован в два этапа и сейчас отвечает самым передовым технологиям. Сюда поступают все городские и промышленные стоки, эффективность очистки атмосферного воздуха достигает 95%.

Не менее впечатляющей оказалась поездка на биологические очистные сооружения. Уникальный природоохранный объект был реконструирован в два этапа и сейчас отвечает самым передовым технологиям

На этапе реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков построили новую приемную камеру хозбытового стока, здание решеток, современные аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химстока, насосную опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады. А также смонтировали установки обезвреживания парогазовой смеси от здания решеток, песколовок и смесителей (ятаганы).



На этапе реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков БОС была произведена замена физически устаревших сооружений механической очистки — песколовок, построена камера переключения коллекторов химзагрязненных стоков и осуществлено включение в технологическую схему дополнительных ступеней очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков.



Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников.



В аэротенках при помощи активного ила, в состав которого входит около сотни видов различных бактерий и простейших, происходит ферментативное расщепление входящих в состав сточной воды сложных органических соединений до углекислого газа и воды. Каждая физиологическая группа бактерий активного ила использует в качестве источника углеродного питания разные классы веществ.



Метилотрофные бактерии освобождают стоки от метанола и формальдегида, группа псевдомонад — от производных бензола и тяжелых углеводородов, бактерии-нитрификаторы удаляют из воды вредный для природных водоемов аммонийный азот.

Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников

Также для безаварийной транспортировки стоков с площадки Нижнекамского промузла был построен новый внеплощадочный коллектор промливневых стоков общей протяженностью 15 километров.



Реконструкция БОС и строительство нового коллектора промливневых стоков стали самыми значимыми проектами последних лет.



Ломая стереотипы



Итоги поездки были подведены за круглым столом в НХТИ. В дружественной обстановке активисты движения «Будет чисто» наперебой делились впечатлениями.



— Масштабы впечатляют, огромное производство, где чувствуется забота об экологии. На БОС меня поразило то, что в стадии очистки стоков участвуют микроорганизмы. Мы видели, в каком качестве поступают стоки, какие с ними происходят метаморфозы, — рассказал член молодежного экологического движения «Будет чисто» Павел Андреев



— Я не знала, что существует такая технология очистки сточных вод. Мы увидели современные БОС, есть о чем рассказать коллегам, — продолжила Радмила Табаева.

Итоги поездки были подведены за круглым столом в НХТИ. В дружественной обстановке активисты движения «Будет чисто» наперебой делились впечатлениями

Нефтехимики рассказали активистам, что только за последний год было реализовано более 60 экологических мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей. Это ремонт градирен, замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена более 12 тыс. метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.



Около 6700 деревьев было высажено сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019—2020 годах в рамках реализации проекта новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи. Коридоры ЛЭП частично проходили по участкам зеленых насаждений, что потребовало произвести их вырубку.



Вместо одного вырубленного дерева работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» посадили три.



— Мы продемонстрировали молодежи, насколько эффективно работают наши производства. Благодаря многолетней планомерной работе компания существенно сократила количество вредных выбросов в атмосферу, потребление речной воды, при этом увеличив выпуск товарной продукции. Именно бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов «Нижнекамскнефтехима», — отметил Олег Гришаков, заместитель главного инженера по охране окружающей среды — начальник управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В завершение встречи активисты подарили работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» памятные подарки — экологичный пакет для продуктов и зеленую футболку с эмблемой «Будет чисто»

— Стереотип о том, что производство только губит окружающую среду, мы хотим сломать. Предприятия также заинтересованы в сохранении окружающей среды, как и мы! — отметила руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.



В ходе круглого стола молодые экологи и нефтехимики договорились о дальнейшем сотрудничестве, проведении совместных акций и мероприятий. В завершение встречи активисты подарили работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» памятные подарки — экологичный пакет для продуктов и зеленую футболку с эмблемой «Будет чисто».



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