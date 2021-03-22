Сломать стереотипы: «Нижнекамскнефтехим» показал молодым экологам, как вести бизнес без ущерба природе
Экологическая организация «Будет чисто», объединяющая активную и неравнодушную молодежь Татарстана, посетила ПАО «Нижнекамскнефтехим». На одном из крупнейших предприятий в Европе гостей ждала насыщенная программа: знакомство с основными производствами и экскурсия по биологическим очистным сооружениям, где применен уникальный метод очистки сточных вод — биофильтрация.
Экологический десант в Нижнекамске
«Будет чисто» — это не просто громкий лозунг или обещание. Это мощное экологическое движение, созданное при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Старт работы молодежной организации дал лично президент Татарстана Рустам Минниханов в 2015 году.
За пять лет работы активисты разработали и реализовали сотни экологических проектов и программ, провели десятки акций по посадке деревьев, защите животных, сбору вторсырья и многое другое.
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» молодые экологи прибыли, чтобы своими глазами увидеть, какая работа ведется на предприятии по сохранению окружающей среды. Поездка была организована при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Особый интерес к экскурсии проявили участники конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «ProЭко».
— Наше движение занимается эколого-просветительской деятельностью, одно из направлений — научное. Мы создаем «зеленое» сообщество из числа студентов и смотрим, какие имеются научные разработки, какие потребности в знаниях. В институтах есть свои программы, но нет возможности выехать на предприятия. Наша цель — открывать ребятам двери. Такие поездки расширяют кругозор. Студенты общаются с практиками, делятся своими идеями, что-то берут на вооружение, — рассказала руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.
От стадии производства до упаковки тары
Знакомство с ПАО «Нижнекамскнефтехим» началось с завода пластиков. Активисты увидели процесс получения готовой продукции, а также посетили выставку изделий. Каждый участник экскурсии получил на память сувенир — гранулы полистирола.
Следом молодые экологи отправились на завод БК. Нефтехимики показали, как происходит упаковка и комплектация партий каучука. Далее гости посетили научно-технологический центр «Нижнекамскнефтехима». Он включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. За последние 20 лет в соавторстве с работниками заводов здесь было получено 120 патентов на изобретения.
Реконструкция века
Не менее впечатляющей оказалась поездка на биологические очистные сооружения. Уникальный природоохранный объект был реконструирован в два этапа и сейчас отвечает самым передовым технологиям. Сюда поступают все городские и промышленные стоки, эффективность очистки атмосферного воздуха достигает 95%.
На этапе реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков построили новую приемную камеру хозбытового стока, здание решеток, современные аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химстока, насосную опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады. А также смонтировали установки обезвреживания парогазовой смеси от здания решеток, песколовок и смесителей (ятаганы).
На этапе реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков БОС была произведена замена физически устаревших сооружений механической очистки — песколовок, построена камера переключения коллекторов химзагрязненных стоков и осуществлено включение в технологическую схему дополнительных ступеней очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков.
Для предотвращения загрязнения воздуха предусмотрены газоочистные установки биологического действия для обезвреживания газовой фазы с преаэраторов и отстойников.
В аэротенках при помощи активного ила, в состав которого входит около сотни видов различных бактерий и простейших, происходит ферментативное расщепление входящих в состав сточной воды сложных органических соединений до углекислого газа и воды. Каждая физиологическая группа бактерий активного ила использует в качестве источника углеродного питания разные классы веществ.
Метилотрофные бактерии освобождают стоки от метанола и формальдегида, группа псевдомонад — от производных бензола и тяжелых углеводородов, бактерии-нитрификаторы удаляют из воды вредный для природных водоемов аммонийный азот.
Также для безаварийной транспортировки стоков с площадки Нижнекамского промузла был построен новый внеплощадочный коллектор промливневых стоков общей протяженностью 15 километров.
Реконструкция БОС и строительство нового коллектора промливневых стоков стали самыми значимыми проектами последних лет.
Ломая стереотипы
Итоги поездки были подведены за круглым столом в НХТИ. В дружественной обстановке активисты движения «Будет чисто» наперебой делились впечатлениями.
— Масштабы впечатляют, огромное производство, где чувствуется забота об экологии. На БОС меня поразило то, что в стадии очистки стоков участвуют микроорганизмы. Мы видели, в каком качестве поступают стоки, какие с ними происходят метаморфозы, — рассказал член молодежного экологического движения «Будет чисто» Павел Андреев
— Я не знала, что существует такая технология очистки сточных вод. Мы увидели современные БОС, есть о чем рассказать коллегам, — продолжила Радмила Табаева.
Нефтехимики рассказали активистам, что только за последний год было реализовано более 60 экологических мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей. Это ремонт градирен, замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена более 12 тыс. метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.
Около 6700 деревьев было высажено сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019—2020 годах в рамках реализации проекта новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи. Коридоры ЛЭП частично проходили по участкам зеленых насаждений, что потребовало произвести их вырубку.
Вместо одного вырубленного дерева работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» посадили три.
— Мы продемонстрировали молодежи, насколько эффективно работают наши производства. Благодаря многолетней планомерной работе компания существенно сократила количество вредных выбросов в атмосферу, потребление речной воды, при этом увеличив выпуск товарной продукции. Именно бережное отношение к природе является одним из главных приоритетов «Нижнекамскнефтехима», — отметил Олег Гришаков, заместитель главного инженера по охране окружающей среды — начальник управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим»
— Стереотип о том, что производство только губит окружающую среду, мы хотим сломать. Предприятия также заинтересованы в сохранении окружающей среды, как и мы! — отметила руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.
В ходе круглого стола молодые экологи и нефтехимики договорились о дальнейшем сотрудничестве, проведении совместных акций и мероприятий. В завершение встречи активисты подарили работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» памятные подарки — экологичный пакет для продуктов и зеленую футболку с эмблемой «Будет чисто».
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