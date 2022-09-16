Первое в России производство гексена построят на отечественном оборудовании

Нефтехимики показали студентам-видеоблогерам площадку под строительство будущей установки

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Подобных производств на территории России нет. Проект будет реализован по собственной технологии СИБУРа», — рассказал студентам особенности проекта по производству гексена руководитель по материально-техническому обеспечению и логистике Никита Самохин. Учащиеся НХТИ и КНН им. Н.В. Лемаева побывали на площадке демонтажа устаревшего производства окиси этилена, построенного 42 года назад. Именно на его месте появится современное производство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Экологично, безопасно и эстетично



Это второй визит четверокурсника, председателя союза студентов и аспирантов НХТИ Рустема Салахутдинова на «Нижнекамскнефтехим». С экскурсией молодой человек был здесь полгода назад.



— Наш студенческий видеоблог достаточно большой. В нем — сотни подписчиков. Здесь мы выкладываем актуальную информацию об интересной жизни вуза. Думаю, что итоги этой поездки будут интересны как студентам, так и преподавателям, — сказал в интервью «Реальному времени» Рустем.



Это второй визит четверокурсника, председателя союза студентов и аспирантов НХТИ Рустема Салахутдинова на «Нижнекамскнефтехим»

Вместе со студентами НХТИ и КНН им. Н.В. Лемаева на «Нижнекамскнефтехим» приехали журналисты. Руководитель проекта Ильназ Сибгатуллин пояснил, что демонтаж производства окиси этилена начался в мае 2022 года. Металлические и бетонные конструкции рабочие разбирали так, чтобы не повредить расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Всего на площадке задействованы более 40 человек и 17 единиц строительной техники. Работы планируют завершить к 2 ноября.



— За четыре месяца было демонтировано 2,5 тыс. тонн кубометров фундамента. Вывезено порядка 4,8 тыс. тон металлолома, произведен демонтаж 7,5 тысячи м3 строительного объема зданий, 59 километров кабельных изделий. Металлолом вывозим в цех «Нижнекамскнефтехима», а оттуда — напрямую покупателям. Переработчики такого рода вторсырья уже заинтересованы в его приобретении, — отметил он.



По словам Сибгатуллина, масштабная программа СИБУРа по демонтажу устаревших, неиспользуемых и законсервированных объектов в этом году идет на всех предприятиях компании в Татарстане. Благодаря ей промышленная территория станет более безопасной, экологичной и эстетичной.



Демонтаж производства окиси этилена начался в мае 2022 года

— На освободившихся площадях можно будет построить новые производства либо модернизировать действующие, разгрузить технологические эстакады, — отметил он, добавив, что на предприятии планируется демонтировать 54 здания и сооружения.



«Проект будет реализован по собственной технологии СИБУРа»



Параллельно с демонтажем оборудования идет подготовка к строительству современного, единственного в России производства гексена. Это полупродукт для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Целевая мощность проекта — 50 тысяч тонн продукта в год. Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года.



Разработка собственной технологии производства гексена велась силами RND-центров СИБУРа — НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно. EP-подрядчиком проекта выступает НИПИГАЗ — осуществляет разработку проектной и рабочей документации, управляет поставками по проекту.



Гексен важен не только СИБУРу, но и всей промышленности РФ, — подчеркнул Никита Самохин

— Подобных производств на территории России нет. Проект будет реализован по собственной технологии СИБУРа. Производство гексена уникально еще и тем, что это очень важный, ценный компонент при производстве базовых полимеров. Новое производство значительно расширит марочность производимых полимеров. Этот полупродукт важен не только СИБУРу, но и всей промышленности РФ, — подчеркнул Никита Самохин, руководитель по материально-техническому обеспечению и логистике проекта «Производство гексена».



По его словам, новое производство встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Вместе с тем запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров.



Строительство производства гексена планируется начать в IV квартале 2022 года. Что важно, более 80% оборудования будет российского производства.



— СИБУР традиционно для себя развивает весь возможный потенциал машиностроения и производства материалов в России. Гексен — не исключение. Мы максимально ориентировались на российское оборудование. Часть будем закупать у дружественных стран, но это менее 20%, — подчеркнул Никита Самохин.



Активисты уточнили, кто будет работать на новом производстве. Нефтехимики заверили, что при наборе персонала будут отдавать приоритет местным жителям, реализовать себя смогут и молодые специалисты.



— Считаю очень правильным демонтаж устаревших установок. Новое производство будет занимать меньше места, будет намного экологичнее. Для нашего города — это очень важно, — заключил Рустем Салахутдинов, председатель союза студентов и аспирантов НХТИ.



Руководитель пресс-центра НХТИ Никита Беспалов: «Очень интересно было посмотреть на то, как идут работы по демонтажу выведенного из строя производства»

С ним согласен и студент 3-го курса, руководитель пресс-центра НХТИ Никита Беспалов:



— Очень интересно было посмотреть на то, как идут работы по демонтажу выведенного из строя производства, узнать что-то новое. Я считаю, что это очень хорошее дело. Оборудование устаревает его надо вовремя либо обновить, либо починить. Демонтаж производства — это еще и большая польза для экологии.



«У нас дети болеют не так страшно и не так часто — на среднем уровне»



Напомним, недавно площадку демонтажа производства окиси этилена посетили члены общественного совета «Нижнекамскнефтехима». После чего состоялось второе заседание промышленников с активными жителями города.



Ключевыми темами обсуждения стали процессы проведения планового остановочного ремонта завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС), а также демонтаж устаревших производств.



Строительство производства гексена планируется начать в IV квартале 2022 года. Что важно, более 80% оборудования будет российского производства

Директор лицея №37 Динара Котляр призналась, что давно хотела увидеть «Нижнекамскнефтехим» изнутри, посмотреть, какую работу проводит предприятие для улучшения экологии в регионе.



— Я, как человек работающий в сфере образования, далека от промышленности. Мы, обыватели, мало знаем о том, что происходит на предприятии. Нам все подробно рассказали и показали. Это был очень полезный визит, — сказала она.



Динара Котляр также отметила, что в лицее №37 открыты нефтехимические классы, ей важно было узнать о возможности трудоустройства выпускников профильных сузов и вузов на производства «Нижнекамскнефтехима».



Положительные изменения, произошедшие на предприятии, отметила и заместитель главного врача ДГБ с ПЦ по поликлинической работе Елена Чигвинцева. По ее словам, экология, как и качество жизни горожан ежегодно улучшается. Мнение, что в Нижнекамске дети болеют чаще, чем в других районах Татарстана, — является мифом.



Недавно площадку демонтажа производства окиси этилена посетили члены общественного совета «Нижнекамскнефтехима». Затем состоялось второе заседание

— У нас дети болеют не так страшно и не так часто — на среднем уровне. Инвалидизация ниже, чем даже в сельскохозяйственных районах, где нет промышленности. Я живу в этом городе с 1965 года. Он был спроектирован с учетом розы ветров. Между Нижнекамском и промплощадкой есть защитная зона. Мое мнение, что запахи бывают от мелких предприятий с недостаточной защитой и системой очистки, — считает Елена Чигвинцева.



На заседании общественного совета промышленники и активисты города договорились встречаться один раз в квартал. Волнующие нижнекамцев вопросы сотрудники «Нижнекамскнефтехима» взяли под особый контроль, пообещав в следующий раз подробно на них ответить.

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