Группа ТАИФ подвела итоги участия в одном из крупнейших международных отраслевых мероприятий
Три дня активной работы, Гран-при и диплом первой степени
180 участников из 31 региона России и 23 государств ближнего и дальнего зарубежья. В Казани завершил свою работу Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ), а также три крупные отраслевые выставки: 26-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-я специализированная выставка «GEO-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 5-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019». На три дня столица Татарстана стала центром деловой активности нефтегазохимической отрасли международного масштаба. Активным участником форума и выставок традиционно становятся компании Группы ТАИФ. Объединенный стенд ГК ТАИФ, включающий в себя экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16», стал крупнейшим на мероприятии. Но не только размахом он с первого дня привлекал внимание гостей форума. Подробности — в материале «Реального времени».
Две награды ТАИФа в первый же день
«Парад отраслевых новаций и достижений», как еще называют Татарстанский нефтегазохимический форум, стартовал 2 сентября. В том, что это действительно важное и яркое событие, сомнений не возникает: стоит только взглянуть на состав участников — ведущие компании в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, профильные научные центры, создатели технологий и производители специального оборудования собрались в Казани, чтобы продемонстрировать и предложить возможным партнерам свои новейшие разработки, обсудить актуальные вопросы и принять участие в выработке решений, что будут определять развитие отрасли как минимум в ближайший год.
Форум собирает гостей уже более четверти века и вниманием официальных лиц не обижен. ТНФ проходит под патронажем президента республики. Рустам Минниханов прибыл на открытие в сопровождении высоких федеральных и зарубежных гостей: заместителя главы Ростехнадзора Александра Трембицкого, президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, а также чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко, государственного министра Туркменистана — председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мурата Арчаева, заместителя министра энергетики Азербайджана Гульмамеда Джавадова и других. Вместе с ними для участия в торжественной церемонии открытия форума на сцену поднялся генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
«Более четверти века в дни празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности Казань становится местом проведения одного из главных отраслевых событий в жизни российской нефтегазовой промышленности — Татарстанского нефтегазохимического форума. В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора», — подчеркнул в своем приветственном слове Рустам Минниханов.
Александр Трембицкий сообщил, что сегодня под надзором ведомства находятся порядка 127 тыс. крупных и более 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих опасные производственные объекты и свыше 2 млн объектов, генерирующих и потребляющих энергию.
«Самая главная задача — это снижение аварий и несчастных случаев на производстве, и мы видим, что идет позитивная динамика их снижения, — поделился Трембицкий и напомнил, что грядет реформа государственного контроля: — В рамках поручения президента РФ мы рассматриваем переход на дистанционный риск-ориентированный подход в надзоре».
«Дистанционный — это не значит, что будет меньше контроля. Еще больше будет», — вставил ремарку Минниханов и призвал промышленников не расслабляться накануне преобразований.
Кратко поприветствовали участников и гостей выставки Олег Бочаров и Гульмамед Джавадов. Владимир Семашко воспользовался случаем и пригласил Рустама Минниханова в конце сентября в Минск. Татарстан и Белоруссия планируют довести к концу года товарооборот между республиками до $1 млрд. В числе ключевых экспортных позиций Татарстана в братскую республику — ацетон, синтетический каучук, технический углерод.
Торжественная церемония завершилась награждением победителей конкурса «Лучший экспонат. Лучший проект или лучшее техническое решение», традиционно проводимого в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» была удостоена новая марка продукции «Казаньоргсинтез» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M. Продукт был выведен на рынок в апреле этого года. «Казаньоргсинтез», входящий в Группу компаний ТАИФ, стал единственным российским производителем металлоценового полиэтилена. Награду из рук Рустама Минниханова получил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». И в этой же номинации диплома I степени была удостоена еще одна компания Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награда была вручена за организацию производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ).
Мимо не пройдешь
Компании Группы ТАИФ представили на форуме и выставках в его рамках объединенный стенд, который оказался еще и самой большой и одной из самых насыщенных экспозиций на мероприятии: ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил широкий ассортимент производимых каучуков и пластмасс, ПАО «Казаньоргсинтез» — различные марки полиэтилена высокого и низкого давления, поликарбонаты и сэвилен, АО «ТАИФ-НК» — образцы своей продукции: нафту, битумы, серу, вакуумный газойль, всю палитру производимых топлив, АО «ТГК-16» — презентовал возросшие после модернизации мощности и макет установки водоподготовки химического цеха Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).
Вполне ожидаемо, что стенд ГК ТАИФ начал привлекать внимание еще до официального открытия. Специалисты компаний группы едва успевали добавлять информационные материалы, что лишний раз доказывает интерес к деятельности и продукции компаний.
Во время традиционного обхода территории выставок высокими гостями Рустам Минниханов надолго задержался у стенда Группы компаний ТАИФ.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: в ближайшее время определимся с периметром проекта «Этилен-600»
Осмотр стенда ГК ТАИФ делегация официальных лиц начала с экспозиции НКНХ, где генеральный директор общества Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков.
«По производству синтетических каучуков мы входим в топ-10 в мире. Сейчас синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» производит 730 тыс. тонн в год. Перед нами стоит задача — довести объемы до миллиона тонн в год», — сообщил генеральный директор предприятия.
Причем речь идет не только об уже выпускаемых видах продукции, но и об освоении новых направлений:
«Сейчас занимаемся разработкой новых видов каучука — это дивинил-стирольный каучук. На будущий год, в мае, планируем его запустить. Он будет нацелен на производство шин премиального сегмента. Так называемых «зеленых» шин, обеспечивающих экономию топлива, низкий уровень шума, высокую износостойкость и уровень сцепления с дорогой. Это каучуки пятого поколения, которые и на момент запуска производства будут востребованы рынком, и на протяжении минимум десяти лет в перспективе. Это премиальный рынок», — рассказал об одном из направлений развития «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.
«Сейчас такие каучуки выпускают немногие компании?» — уточнил Рустам Минниханов.
«Да, всего пара компаний в мире наладила выпуск пятого поколения каучуков», — подтвердил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
«Установка, на которой будут выпускаться эти каучуки, уникальна. Она не только позволяет производить каучуки пятого поколения, но и предусматривает возможность выпуска так называемых термоэластопластов, то есть добавок для производства хороших битумов. До 10 тыс. тонн мы такой продукции планируем выпускать на этой установке», — поделился Азат Бикмурзин. Термоэластопласты нужны для строительства дорог, обладающих большим ресурсом, сопротивляемостью к перепадам температур и влажности. Именно такой асфальт нужен российским регионам.
«Также в этом году заканчиваем проработку по СКД — дивинильному каучуку «три семерки»», — обозначил Азат Бикмурзин еще одно перспективное направление для расширения ассортимента компании и освоения новых ниш рынка.
Сегодня основными потребителями каучуков Группы ТАИФ являются крупнейшие европейские, американские и японские шинные компании: Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone, белорусская «Белшина» и другие. Сотрудничество с этими компаниями продолжается уже долгие годы. То, что ведущие компании мира отдают предпочтение именно нижнекамскому каучуку, объясняется просто: Группа ТАИФ всегда ориентирована на потребителя. Создавая новые и модернизируя существующие производства синтетических каучуков, ТАИФ всегда стремится к одному: производить и предлагать своим контрагентам только востребованную продукцию высокого качества.
Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» вписана в общую программу развития Группы компаний ТАИФ на период до 2030 года. Якорные проекты — строительство этиленового комплекса на 1 200 тыс. тонн. По первому этапу, на 600 тыс. тонн, уже завершено базовое проектирование, и в будущем году планируется поставка оборудования и старт масштабных строительных работ. В ближайшее время планируется определиться с периметром проекта — то есть структурой из ряда новых заводов и производств, что будут работать на продукции этиленового комплекса. До 2023 года этап будет завершен, и на НКНХ приступят к реализации следующего этапа — еще на 600 тыс. тонн этилена в год и производств-спутников.
Завершены работы по модернизации биологических очистных сооружений. Рустам Минниханов в конце августа этого года принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию второй очереди реконструированных БОС, где глубина очистки промышленных стоков доведена до такого уровня, что в реку возвращается вода в разы чище той, что забиралась из водоема для производственных нужд. К концу года будут завершены работы и по строительству нового коллектора для сбора промливневых вод.
ПАО «Казаньоргсинтез»: по LLDPE планируем заместить до трети месячного потребления импортных аналогов на российском рынке
Экспозицию «Казаньоргсинтеза» презентовал генеральный директор Фарид Минигулов. И начал он с рассказа о новом продукте — том самом металлоценовом линейном полиэтилене низкой плотности (LLDPE), что завоевал Гран-при:
«Новая марка полиэтилена позволяет выпускать более качественные пленки и различные изделия. В этом году мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового полиэтилена. На следующий год планируем произвести порядка 20 тыс. тонн», — пояснил Фарид Минигулов.
LLDPE марок F2010M и F2030M, производимых «Казаньоргсинтезом», обеспечивают пленкам, что изготавливаются из такого полиэтилена, высокую прочность при растяжении и стойкость к проколам, что особенно важно при производстве пленки для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях.
Металлоценовый линейный полиэтилен востребован как на российском, так и на зарубежном рынках. 2 тыс. тонн, что были произведены в этом году, уже реализованы. До конца года планируется выпустить еще 5-7 тыс. тонн. Такие объемы позволят на российском рынке заместить до трети месячного потребления импортных аналогов.
Рустам Минниханов напомнил о важнейшем событии прошлого, 2018 года, когда на «Казаньоргсинтезе» были введены в промышленную эксплуатацию четыре новые печи пиролиза, заменившие 10 старых, проработавших почти 40 лет, и поинтересовался планами предприятия на этот год.
«Мы завершаем первый этап модернизации завода поликарбоната. В следующем году планируем его получение увеличить до 100 тыс. тонн в год. В России и СНГ это единственный завод по производству поликарбоната. В основном эту продукцию поставляем на рынок России», — пояснил Фарид Минигулов.
Серьезным спросом пользуется и композиция полиэтилена высокой плотности типа ПЭ 100 марки ПЭ2НT11-9. Марка, используемая при изготовлении труб и соединительных деталей, взяла Гран-при конкурса в прошлом году. Продукт уже имеет международный сертификат соответствия показателей полиэтилена требованиям ISO 9080, что позволило «Казаньоргсинтезу» войти в топ-20 крупнейших производителей полиэтилена в мире.
АО «ТАИФ-НК»: глубина переработки нефти будет доведена до 98,6%
На экспозиции АО «ТАИФ-НК» почетных гостей встретил заместитель генерального директора — директор по коммерции Ильшат Фаттахов.
«Издалека видно — такой большой», — отметил богатырский рост Ильшата Фаттахова президент Татарстана.
Впрочем, впечатлял и сам стенд нефтеперерабатывающей компании в составе Группы ТАИФ.
«ТАИФ-НК представляет собой одно из крупнейших и стабильно развивающихся предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана и Российской Федерации. В 2018 году компания переработала более 8,3 млн тонн сырья, в том числе 7,3 млн тонн нефти и 1 млн тонн в год газового конденсата», — привел цифры заместитель генерального директора компании.
Сегодня ТАИФ-НК выпускает более 25 наименований продукции. В ближайшее время планируется нарастить как объемы производства светлых нефтепродуктов, так и глубину переработки сырья. В ноябре 2012 года был заложен первый камень в основание Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Единственного подобного в мире на настоящий момент. В основе Комплекса — технология VCC (Veba Combi Cracking), позволяющая перерабатывать тяжелые остатки нефти — гудрон и вакуумный газойль в высококачественные светлые нефтепродукты. Проектная мощность комплекса — 3,7 млн тонн в год. После его ввода в промышленную эксплуатацию, глубина переработки нефти на ТАИФ-НК достигнет 98,6%.
АО «ТГК-16»: синергия энергии
Посетили гости и стенд АО «ТГК-16». Тематика выставок и форума, казалось бы, к энергетике особого отношения не имеет, но если не будет достаточного объема электричества и пара, то об эффективности нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии тоже придется забыть. В Группе компаний ТАИФ это прекрасно понимают. Потому в свое время и было принято решение о создании собственной ТГК, и средств на модернизацию генерирующих мощностей не жалеют.
О том, насколько возросла генерация электроэнергии и производство пара со времени вхождения казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в состав Группы компаний ТАИФ, какие проекты по модернизации уже завершены, что в работе и что еще планируется, Рустаму Минниханову и сопровождающим его лицам рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. А цифры впечатляют: с 2010 года выработка электроэнергии по состоянию на конец 2018 года выросла на 78% (до 9,4 млрд кВт-ч. Реализация тепловой энергии за тот же период выросла на 38% (до 21,3 млн Гкал).
Три дня работы форума и выставок представители Группы компаний ТАИФ в целом оценивают для себя как успешные. Общение с коллегами по отрасли, отчасти — с конкурентами, участие в деловой части, а она была более чем обширной: пять международных научно-практических конференций, ряд семинаров-совещаний и круглых столов, предоставили информацию для дальнейшей проработки. Презентационные материалы, заготовленные к событию, разошлись почти полностью. С учетом того, что аудитория на форуме и выставках в основном целевая, можно ожидать новых контактов и контрактов.
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