Группа ТАИФ подвела итоги участия в одном из крупнейших международных отраслевых мероприятий

Три дня активной работы, Гран-при и диплом первой степени

Фото: Роман Хасаев

180 участников из 31 региона России и 23 государств ближнего и дальнего зарубежья. В Казани завершил свою работу Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ), а также три крупные отраслевые выставки: 26-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-я специализированная выставка «GEO-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 5-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019». На три дня столица Татарстана стала центром деловой активности нефтегазохимической отрасли международного масштаба. Активным участником форума и выставок традиционно становятся компании Группы ТАИФ. Объединенный стенд ГК ТАИФ, включающий в себя экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16», стал крупнейшим на мероприятии. Но не только размахом он с первого дня привлекал внимание гостей форума. Подробности — в материале «Реального времени».

Две награды ТАИФа в первый же день

«Парад отраслевых новаций и достижений», как еще называют Татарстанский нефтегазохимический форум, стартовал 2 сентября. В том, что это действительно важное и яркое событие, сомнений не возникает: стоит только взглянуть на состав участников — ведущие компании в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, профильные научные центры, создатели технологий и производители специального оборудования собрались в Казани, чтобы продемонстрировать и предложить возможным партнерам свои новейшие разработки, обсудить актуальные вопросы и принять участие в выработке решений, что будут определять развитие отрасли как минимум в ближайший год.

Ведущие компании в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, профильные научные центры, создатели технологий и производители специального оборудования собрались в Казани. Фото Романа Хасаева

Форум собирает гостей уже более четверти века и вниманием официальных лиц не обижен. ТНФ проходит под патронажем президента республики. Рустам Минниханов прибыл на открытие в сопровождении высоких федеральных и зарубежных гостей: заместителя главы Ростехнадзора Александра Трембицкого, президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, а также чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко, государственного министра Туркменистана — председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мурата Арчаева, заместителя министра энергетики Азербайджана Гульмамеда Джавадова и других. Вместе с ними для участия в торжественной церемонии открытия форума на сцену поднялся генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Форум собирает гостей уже более четверти века и вниманием официальных лиц не обижен Фото Романа Хасаева

«Более четверти века в дни празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности Казань становится местом проведения одного из главных отраслевых событий в жизни российской нефтегазовой промышленности — Татарстанского нефтегазохимического форума. В этом году мы посвящаем наш форум знаменательной дате — 300-летию российского горного и промышленного надзора», — подчеркнул в своем приветственном слове Рустам Минниханов.

Александр Трембицкий сообщил, что сегодня под надзором ведомства находятся порядка 127 тыс. крупных и более 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих опасные производственные объекты и свыше 2 млн объектов, генерирующих и потребляющих энергию.

«Самая главная задача — это снижение аварий и несчастных случаев на производстве, и мы видим, что идет позитивная динамика их снижения, — поделился Трембицкий и напомнил, что грядет реформа государственного контроля: — В рамках поручения президента РФ мы рассматриваем переход на дистанционный риск-ориентированный подход в надзоре».

«Дистанционный — это не значит, что будет меньше контроля. Еще больше будет», — вставил ремарку Минниханов и призвал промышленников не расслабляться накануне преобразований.

Рустам Минниханов: «Более четверти века Казань становится местом проведения одного из главных отраслевых событий в жизни российской нефтегазовой промышленности — Татарстанского нефтегазохимического форума». Фото Романа Хасаева

Кратко поприветствовали участников и гостей выставки Олег Бочаров и Гульмамед Джавадов. Владимир Семашко воспользовался случаем и пригласил Рустама Минниханова в конце сентября в Минск. Татарстан и Белоруссия планируют довести к концу года товарооборот между республиками до $1 млрд. В числе ключевых экспортных позиций Татарстана в братскую республику — ацетон, синтетический каучук, технический углерод.

Торжественная церемония завершилась награждением победителей конкурса «Лучший экспонат. Лучший проект или лучшее техническое решение», традиционно проводимого в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» была удостоена новая марка продукции «Казаньоргсинтез» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M. Продукт был выведен на рынок в апреле этого года. «Казаньоргсинтез», входящий в Группу компаний ТАИФ, стал единственным российским производителем металлоценового полиэтилена. Награду из рук Рустама Минниханова получил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». И в этой же номинации диплома I степени была удостоена еще одна компания Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награда была вручена за организацию производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ).

Награду из рук Рустама Минниханова получил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Романа Хасаева

Мимо не пройдешь

Компании Группы ТАИФ представили на форуме и выставках в его рамках объединенный стенд, который оказался еще и самой большой и одной из самых насыщенных экспозиций на мероприятии: ПАО «Нижнекамскнефтехим» представил широкий ассортимент производимых каучуков и пластмасс, ПАО «Казаньоргсинтез» — различные марки полиэтилена высокого и низкого давления, поликарбонаты и сэвилен, АО «ТАИФ-НК» — образцы своей продукции: нафту, битумы, серу, вакуумный газойль, всю палитру производимых топлив, АО «ТГК-16» — презентовал возросшие после модернизации мощности и макет установки водоподготовки химического цеха Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Вполне ожидаемо, что стенд ГК ТАИФ начал привлекать внимание еще до официального открытия. Специалисты компаний группы едва успевали добавлять информационные материалы, что лишний раз доказывает интерес к деятельности и продукции компаний.

Стенд ГК ТАИФ начал привлекать внимание еще до официального открытия. Фото Романа Хасаева

Во время традиционного обхода территории выставок высокими гостями Рустам Минниханов надолго задержался у стенда Группы компаний ТАИФ.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: в ближайшее время определимся с периметром проекта «Этилен-600»

Осмотр стенда ГК ТАИФ делегация официальных лиц начала с экспозиции НКНХ, где генеральный директор общества Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков.

Осмотр стенда ГК ТАИФ делегация официальных лиц начала с экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото Романа Хасаева

«По производству синтетических каучуков мы входим в топ-10 в мире. Сейчас синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» производит 730 тыс. тонн в год. Перед нами стоит задача — довести объемы до миллиона тонн в год», — сообщил генеральный директор предприятия.

Причем речь идет не только об уже выпускаемых видах продукции, но и об освоении новых направлений:

«Сейчас занимаемся разработкой новых видов каучука — это дивинил-стирольный каучук. На будущий год, в мае, планируем его запустить. Он будет нацелен на производство шин премиального сегмента. Так называемых «зеленых» шин, обеспечивающих экономию топлива, низкий уровень шума, высокую износостойкость и уровень сцепления с дорогой. Это каучуки пятого поколения, которые и на момент запуска производства будут востребованы рынком, и на протяжении минимум десяти лет в перспективе. Это премиальный рынок», — рассказал об одном из направлений развития «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

В мае будущего года ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует запустить промышленное производство дивинил-стирольного каучука. Фото Рината Назметдинова

«Сейчас такие каучуки выпускают немногие компании?» — уточнил Рустам Минниханов.

«Да, всего пара компаний в мире наладила выпуск пятого поколения каучуков», — подтвердил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Установка, на которой будут выпускаться эти каучуки, уникальна. Она не только позволяет производить каучуки пятого поколения, но и предусматривает возможность выпуска так называемых термоэластопластов, то есть добавок для производства хороших битумов. До 10 тыс. тонн мы такой продукции планируем выпускать на этой установке», — поделился Азат Бикмурзин. Термоэластопласты нужны для строительства дорог, обладающих большим ресурсом, сопротивляемостью к перепадам температур и влажности. Именно такой асфальт нужен российским регионам.

«Также в этом году заканчиваем проработку по СКД — дивинильному каучуку «три семерки»», — обозначил Азат Бикмурзин еще одно перспективное направление для расширения ассортимента компании и освоения новых ниш рынка.

Сегодня основными потребителями каучуков Группы ТАИФ являются крупнейшие европейские, американские и японские шинные компании: Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone, белорусская «Белшина» и другие. Сотрудничество с этими компаниями продолжается уже долгие годы. То, что ведущие компании мира отдают предпочтение именно нижнекамскому каучуку, объясняется просто: Группа ТАИФ всегда ориентирована на потребителя. Создавая новые и модернизируя существующие производства синтетических каучуков, ТАИФ всегда стремится к одному: производить и предлагать своим контрагентам только востребованную продукцию высокого качества.

Создавая новые и модернизируя существующие производства синтетических каучуков, ТАИФ всегда стремится к одному: производить и предлагать своим контрагентам только востребованную продукцию высокого качества. Фото Рината Назметдинова

Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» вписана в общую программу развития Группы компаний ТАИФ на период до 2030 года. Якорные проекты — строительство этиленового комплекса на 1 200 тыс. тонн. По первому этапу, на 600 тыс. тонн, уже завершено базовое проектирование, и в будущем году планируется поставка оборудования и старт масштабных строительных работ. В ближайшее время планируется определиться с периметром проекта — то есть структурой из ряда новых заводов и производств, что будут работать на продукции этиленового комплекса. До 2023 года этап будет завершен, и на НКНХ приступят к реализации следующего этапа — еще на 600 тыс. тонн этилена в год и производств-спутников.

Завершены работы по модернизации биологических очистных сооружений. Рустам Минниханов в конце августа этого года принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию второй очереди реконструированных БОС, где глубина очистки промышленных стоков доведена до такого уровня, что в реку возвращается вода в разы чище той, что забиралась из водоема для производственных нужд. К концу года будут завершены работы и по строительству нового коллектора для сбора промливневых вод.

ПАО «Казаньоргсинтез»: по LLDPE планируем заместить до трети месячного потребления импортных аналогов на российском рынке

Экспозицию «Казаньоргсинтеза» презентовал генеральный директор Фарид Минигулов. И начал он с рассказа о новом продукте — том самом металлоценовом линейном полиэтилене низкой плотности (LLDPE), что завоевал Гран-при:

«Новая марка полиэтилена позволяет выпускать более качественные пленки и различные изделия. В этом году мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового полиэтилена. На следующий год планируем произвести порядка 20 тыс. тонн», — пояснил Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов: «Новая марка полиэтилена позволяет выпускать более качественные пленки и различные изделия». Фото Романа Хасаева

LLDPE марок F2010M и F2030M, производимых «Казаньоргсинтезом», обеспечивают пленкам, что изготавливаются из такого полиэтилена, высокую прочность при растяжении и стойкость к проколам, что особенно важно при производстве пленки для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Металлоценовый линейный полиэтилен востребован как на российском, так и на зарубежном рынках. 2 тыс. тонн, что были произведены в этом году, уже реализованы. До конца года планируется выпустить еще 5-7 тыс. тонн. Такие объемы позволят на российском рынке заместить до трети месячного потребления импортных аналогов.

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует заместить на российском рынке до трети месячного потребления импортных аналогов металлоценового линейного полиэтилена. Фото Романа Хасаева

Рустам Минниханов напомнил о важнейшем событии прошлого, 2018 года, когда на «Казаньоргсинтезе» были введены в промышленную эксплуатацию четыре новые печи пиролиза, заменившие 10 старых, проработавших почти 40 лет, и поинтересовался планами предприятия на этот год.

«Мы завершаем первый этап модернизации завода поликарбоната. В следующем году планируем его получение увеличить до 100 тыс. тонн в год. В России и СНГ это единственный завод по производству поликарбоната. В основном эту продукцию поставляем на рынок России», — пояснил Фарид Минигулов.

Серьезным спросом пользуется и композиция полиэтилена высокой плотности типа ПЭ 100 марки ПЭ2НT11-9. Марка, используемая при изготовлении труб и соединительных деталей, взяла Гран-при конкурса в прошлом году. Продукт уже имеет международный сертификат соответствия показателей полиэтилена требованиям ISO 9080, что позволило «Казаньоргсинтезу» войти в топ-20 крупнейших производителей полиэтилена в мире.

АО «ТАИФ-НК»: глубина переработки нефти будет доведена до 98,6%

На экспозиции АО «ТАИФ-НК» почетных гостей встретил заместитель генерального директора — директор по коммерции Ильшат Фаттахов.

«Издалека видно — такой большой», — отметил богатырский рост Ильшата Фаттахова президент Татарстана.

Впрочем, впечатлял и сам стенд нефтеперерабатывающей компании в составе Группы ТАИФ.

«ТАИФ-НК представляет собой одно из крупнейших и стабильно развивающихся предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана и Российской Федерации. В 2018 году компания переработала более 8,3 млн тонн сырья, в том числе 7,3 млн тонн нефти и 1 млн тонн в год газового конденсата», — привел цифры заместитель генерального директора компании.

В 2018 году АО «ТАИФ-НК» переработало более 8,3 млн тонн сырья. Фото Романа Хасаева

Сегодня ТАИФ-НК выпускает более 25 наименований продукции. В ближайшее время планируется нарастить как объемы производства светлых нефтепродуктов, так и глубину переработки сырья. В ноябре 2012 года был заложен первый камень в основание Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Единственного подобного в мире на настоящий момент. В основе Комплекса — технология VCC (Veba Combi Cracking), позволяющая перерабатывать тяжелые остатки нефти — гудрон и вакуумный газойль в высококачественные светлые нефтепродукты. Проектная мощность комплекса — 3,7 млн тонн в год. После его ввода в промышленную эксплуатацию, глубина переработки нефти на ТАИФ-НК достигнет 98,6%.

АО «ТГК-16»: синергия энергии

Посетили гости и стенд АО «ТГК-16». Тематика выставок и форума, казалось бы, к энергетике особого отношения не имеет, но если не будет достаточного объема электричества и пара, то об эффективности нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии тоже придется забыть. В Группе компаний ТАИФ это прекрасно понимают. Потому в свое время и было принято решение о создании собственной ТГК, и средств на модернизацию генерирующих мощностей не жалеют.

О том, насколько возросла генерация электроэнергии и производство пара со времени вхождения казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в состав Группы компаний ТАИФ, какие проекты по модернизации уже завершены, что в работе и что еще планируется, Рустаму Минниханову и сопровождающим его лицам рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. А цифры впечатляют: с 2010 года выработка электроэнергии по состоянию на конец 2018 года выросла на 78% (до 9,4 млрд кВт-ч. Реализация тепловой энергии за тот же период выросла на 38% (до 21,3 млн Гкал).

О том, насколько возросла генерация со времени вхождения казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в состав Группы компаний ТАИФ, рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. Фото Романа Хасаева

Три дня работы форума и выставок представители Группы компаний ТАИФ в целом оценивают для себя как успешные. Общение с коллегами по отрасли, отчасти — с конкурентами, участие в деловой части, а она была более чем обширной: пять международных научно-практических конференций, ряд семинаров-совещаний и круглых столов, предоставили информацию для дальнейшей проработки. Презентационные материалы, заготовленные к событию, разошлись почти полностью. С учетом того, что аудитория на форуме и выставках в основном целевая, можно ожидать новых контактов и контрактов.

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