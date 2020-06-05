Эффективность в 95%: в День эколога представили уникальные методы очистки городских и химических стоков

На модернизированных биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» прошел день открытых дверей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для Нижнекамска, нефтехимической столицы Татарстана, Всемирный день окружающей среды приобретает особое значение. Недалеко от города сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия республики. Уже разработаны и внедрены сотни экологических программ ради улучшения качества атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов. Один из самых масштабных и значимых проектов, реализованных за последнее время, — реконструкция биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» стоимостью 3 млрд рублей. На эти средства была проведена колоссальная работа. В День эколога, 5 июня, БОС посетили члены городского совета ветеранов НМР, учителя школ и молодежный актив «Нижнекамскнефтехима». Гости лично убедились в высокой эффективности очистки загрязненных стоков.

БОС в среднем очищает 160—170 тыс. куб. м стоков в сутки

На биологических очистных сооружениях гостей встречал начальник УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин. Он пояснил, что до начала экскурсии необходимо пройти вводный инструктаж по технике безопасности и измерить температуру тела. Выполнив необходимые требования, делегация оказалась на территории БОС.

— Биологические очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1966 году. Площадь — более 70 гектаров. За всю историю здесь были проведены два этапа реконструкции. Первый — в 80-х годах. Мощность БОС была 56 тыс. куб. метров, и после первой реконструкции она возросла до 213 тыс. куб. метров. Сегодня БОС в среднем очищают 160—170 тыс. куб. м стоков в сутки. У нас имеется значительный запас, — сообщил Сергей Бояркин.

На биологических очистных сооружениях гостей встречал начальник УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин

Следующая масштабная реконструкция БОС началась в 2016 году. Ремонтные и строительные работы длились три года. В результате модернизации увеличилась пропускная способность и надежность транспортировки стоков к сооружениям очистки, было исключено попадание вредных выбросов в атмосферу, в целом улучшилась экология и качество жизни нижнекамцев.

— После реконструкции БОС узел механической очистки стоков стал уникальным. В мире существует всего несколько таких технологий очистки. Особенность в очистке химических стоков, где применена биологическая очистка отдувок вредных летучих газов. Микроорганизмы поглощают легколетучие газы, и в атмосферу выбрасывается абсолютно чистый воздух. Эффективность очистки — 95%, — отметил в ходе экскурсии начальник цеха 3406 БОС Михаил Романов.

Уникальный метод биофильтрации

В первую очередь участники экскурсии отправились в химическую лабораторию БОС, где лаборанты в круглосуточном режиме контролируют качество поступающих сточных вод и этапы их очистки. Ежедневно экологи проводят свыше 60 анализов, отбирают более 20 проб активного ила, воздуха, воды и почвы.

— Мы контролируем все показатели. В лаборатории недавно был выполнен капитальный ремонт, закуплена новая лабораторная мебель, кондиционеры для поддержания микроклимата. Мы внедрили новые методы исследований, сократили время проведения анализов, — рассказала ведущий инженер-лаборант отдела производственно-экологического контроля Ирина Курудимова.

В первую очередь участники экскурсии отправились в химическую лабораторию БОС, где лаборанты в круглосуточном режиме контролируют качество поступающих сточных вод и этапы их очистки

Особое внимание сотрудники лаборатории уделяют биофильтрации, контролируя пары на входе и выходе биофильтров.

— Один из самых важных анализов — это микроскопирование активного ила. В нем живут полезные бактерии. Они размножаются, используя вредные загрязняющие вещества в качестве питания. Чем больше таких бактерий, тем качественнее происходит очистка воды. Мы можем контролировать их рост, улучшая степень очистки, — подчеркнула эколог.

Далее гости отправились в химический узел хозбытовых стоков. Его модернизировали в 2016 году. Здесь построили здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосную опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, а также смонтировали «Ятаганы» — специальные установки обезвреживания парогазовых смесей.

Начальник УВК и ОСВ НКНХ Сергей Бояркин отметил, что комплекс оснащен современным оборудованием и герметичен — пахнущие выбросы нейтрализуются.

— Мы можем улавливать из стоков взвешенные вещества и отбросы минимальным размером 5 мм, максимально сохраняя бытовую органику, что положительно сказывается на концентрации ила в аэротенках и повышает качество биологической очистки, — отметил Бояркин.

Далее гости отправились в химический узел хозбытовых стоков. Его модернизировали в 2016 году

Представители совета ветеранов НМР поинтересовались, где происходит очистка промышленных стоков. По словам Сергея Бояркина, узел механической очистки тоже претерпел большие изменения. Здесь построили приемную камеру, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Все объекты абсолютно герметичны.

Еще одна особенность — новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блок-боксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Данная технология является одной из лучших в Европе.

Один из уникальных методов очистки загрязненных стоков — биофильтрацию — гости увидели своими глазами. Учителей поразило то, как быстро и эффективно справляются со своей задачей полезные бактерии. Буквально за считанные минуты мутная вода, которую зачерпнули в резервуаре, превратилась в кристально-чистую.

— Пахнет ли вода химическими примесями? — поинтересовалась одна из педагогов.

— А вы понюхайте, — посоветовал Сергей Бояркин.

— Запахов нет, вода действительно чистая! — восхитились гости.

3 млрд на реконструкцию БОС

Городской общественности рассказали, что в масштабную модернизацию БОС «Нижнекамскнефтехим» вложил 3 млрд рублей. В настоящее время завершается строительство нового коллектора химических стоков.

Благодаря новой линии существующий коллектор можно будет останавливать на ремонт и при этом продолжать транспортировать стоки на БОС. 15-километровую нитку протянули на значительном расстоянии от населенных пунктов.

— Коллектор сдан в эксплуатацию. Сейчас ведется работа по благоустройству территории. В течение полутора месяцев эта работа будет полностью завершена, — рассказал начальник цеха 3406 БОС Михаил Романов.

Экскурсия по обновленным биологическим сооружениям длилась больше часа. После ее завершения гости поделись впечатлениями с корреспондентом «Реального времени».

— Пенсионеры — самая активная часть населения. Они обеспокоены экологической обстановкой в городе. Чуть что не так — звонят, спрашивают. От совета ветеранов нас приехало шесть человек. Надо сказать, что мы под впечатлением. Надеемся, что после такой хорошей реконструкции будет улучшаться и наша экологическая обстановка. Очень много вложено средств. Здесь порядок, ухоженная территория, а это говорит о культуре производства. Мы надеемся, что наше ведущее градообразующее предприятие и дальше будет ставить такую цель, чтобы минимизировать выбросы. Мы очень довольны, — рассказал председатель совета ветеранов НМР Григорий Китанов.

Городской общественности рассказали, что в масштабную модернизацию БОС «Нижнекамскнефтехим» вложил 3 млрд рублей

— Я впервые на БОС. Действительно впечатляют масштабы и уровень очистки бытовых и химических стоков. У населения нашего города частенько возникают вопросы, связанные с экологией, но мы сегодня увидели, как много сделано руководством НКНХ. Применены новые методы очистки, в том числе очистка воздуха, стоков, мы уверены в том, что она проходит на высоком уровне, — сказал Андрей Бликин, директор школы №10, которая находится в 29-м микрорайоне. В последнее время там совсем не ощущаются неприятные запахи.

— Это подтверждает эффект, который мы получили после масштабной реконструкции БОС, — резюмировал директор школы.

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