В Нижнекамске количество выбросов снизилось на 37%

С нижнекамских предприятий количество выбросов по итогам 2020 года снизилось на 37% — сейчас этот показатель составляет 53 тыс. тонн, тогда как в 2016 году он составлял 84 тыс. тонн, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.



Такого результата удалось достичь благодаря проведению реконструкции биологических очистных сооружений и строительства нового химзагрязненного коллектора.

Помимо этого, по нацпроекту «Экология» в городе реализуются два масштабных проекта — реконструкция опасного участка Красноключинской дамбы и рекультивация несанкционированной свалки резинотехнических изделий в районе села Прости. Работы по рекультивации свалки планируют завершить уже в этом году.

Касательно проекта дамбы высказывался мэр Нижнекамска Айдар Метшин: «Проект позволил вывести из зоны возможного затопления три населенных пункта, тысячи дачных участков и более 100 объектов инженерной инфраструктуры».

e-nkama.ru

В январе прошлого года «Реальное время» публиковало материал о том, как в мэрии Нижнекамска будут снижать вредные выбросы в атмосферу. Предприятия столицы нефтехимиков обязали разработать комплексные экологические решения, после того как были озвучены итоги расследования причин залповых выбросов в Нижнекамске. Расследование запустили после многочисленных жалоб на неблагоприятную экологическую обстановку, которые стали поступать со всех концов города, — звонки принимали экологи, специалисты Роспотребнадзора и Единой диспетчерской службы 112. Жалобы появлялись и в соцсетях.

Маргарита Головатенко