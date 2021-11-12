Подшефные школы «Нижнекамскнефтехима» присоединились к всероссийской программе экологического просвещения

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как использованные пластиковые бутылки могут стать предметом уличного интерьера или даже одежды? Почему важно и нужно правильно собирать, а также перерабатывать бытовые отходы? Ответы на эти и другие вопросы теперь знают ученики 36-й подшефной школы ПАО «Нижнекамскнефтехим», где состоялся необычный экологический урок. Он прошел в рамках просветительской программы «Вторая жизнь пластика», организатором которой выступил СИБУР.

Разработанный компанией проект в первую очередь предназначен для педагогов и представляет собой программу, включающую пять вариантов проведения мероприятий по экопросвещению в различных форматах — от классных часов до домашних практических заданий на время каникул.

Как отмечают инициаторы проекта, материалы для уроков можно скачать бесплатно на сайте втораяжизньпластика.рф после простой регистрации. Среди учителей, которые проведут хотя бы одно занятие по программе до 21 ноября и загрузят отчет в личном кабинете, будет проведен розыгрыш призов, в том числе Apple iPad. Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на сайте программы.

СИБУР уже несколько лет реализует просветительскую программу «Вторая жизнь пластика», за это время к ней присоединилось более 7000 учителей и родителей по всей России, в том числе и из Татарстана. Основной целью программы «Вторая жизнь пластика» является повышение экологической грамотности и вовлеченности школьников в проблематику обращения с отходами и осознанного потребления.

Партнерский материал