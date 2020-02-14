ПАО «Нижнекамскнефтехим» с февраля повышает заработную плату работников

С 1 февраля ПАО «Нижнекамскнефтехим» повышает заработную плату работников. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграме» сообщил генеральный директор компании Азат Бикмурзин.

«В среднем она изменится до 15%. С этой целью утверждено новое Положение о премировании и увеличен размер премии по всем структурным подразделениям. Для технологических заводов и ремонтных служб изменен расчет базовой ставки», — говорится в сообщении.