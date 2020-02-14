Новости промышленности

15:10 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с февраля повышает заработную плату работников

14:19, 14.02.2020
ПАО «Нижнекамскнефтехим» с февраля повышает заработную плату работников

С 1 февраля ПАО «Нижнекамскнефтехим» повышает заработную плату работников. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграме» сообщил генеральный директор компании Азат Бикмурзин.

«В среднем она изменится до 15%. С этой целью утверждено новое Положение о премировании и увеличен размер премии по всем структурным подразделениям. Для технологических заводов и ремонтных служб изменен расчет базовой ставки», — говорится в сообщении.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Рустемом Касимовым, директором Ozon в Поволжье

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров