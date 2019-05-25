Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» выиграл золото в Финале национального чемпионата WorldSkills Russia

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам соревнований финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) аппаратчик завода по производству дивинила и углеводородного сырья «Нижнекамскнефтехима» Раиль Абдуллин занял первое место в компетенции «Изготовление из полимерных материалов». Награждение прошло во время церемонии закрытия финала национального чемпионата в ледовом дворце «Татнефть Арена».

— Вообще не ожидал, что выиграю, потому что конкуренция была очень большая, все готовились. Морально давили московские команды, очень тяжело было выступать. Сначала у нас была жеребьевка, после которой определился план — время, по которому ты выступаешь, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Раиль Абдуллин.

Всего от «Нижнекамскнефтехима» участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие четыре сотрудника, все они получат поощрение от компании.