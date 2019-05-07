«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: предоставлено НКНХ

Перед Днем Победы «Нижнекамскнефтехим» по традиции поздравил фронтовиков и тружеников тыла предприятия. Для них накрыли столы и организовали концерт. С наступающим праздником гостей приехал поздравить генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. От имени коллектива компании он поблагодарил старшее поколение за победу над фашизмом и вклад в строительство и развитие химкомбината.

Сегодня в Совете ветеранов НКНХ состоят четыре фронтовика и 139 тружеников тыла. Тех, кто не может выходить из дома, представители компании поздравляли на дому и привезли им подарки.

Партнерский материал