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«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с Днем Победы

17:42, 07.05.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с Днем Победы
Фото: предоставлено НКНХ

Перед Днем Победы «Нижнекамскнефтехим» по традиции поздравил фронтовиков и тружеников тыла предприятия. Для них накрыли столы и организовали концерт. С наступающим праздником гостей приехал поздравить генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. От имени коллектива компании он поблагодарил старшее поколение за победу над фашизмом и вклад в строительство и развитие химкомбината.

Сегодня в Совете ветеранов НКНХ состоят четыре фронтовика и 139 тружеников тыла. Тех, кто не может выходить из дома, представители компании поздравляли на дому и привезли им подарки.

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ПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан
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