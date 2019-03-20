«Нижнекамскнефтехим»: «Соболековская трасса является муниципальной дорогой, ее обслуживание и очистка зимой от снега — обязанность муниципалитета»

Этой зимой в Татарстане снега выпало на треть больше нормы. Из-за большого количества осадков коммунальные службы в Нижнекамске дали сбой — в результате город стоял в пробках. Почему вместо того, чтобы делать выводы, в исполкоме ищут виновных — в материале «Реального времени».



Зимой на очистку дорог Нижнекамск выделил 46,3 млн рублей

Эта снежная зима парализовала Нижнекамск — обильные снегопады привели к коллапсу на дорогах. В социальных сетях люди жаловались на часовые пробки и шутили, что дорожники не собираются убирать улицы — придет весна и снег все равно растает. Жители писали жалобы не только в систему «Народный контроль», но и отправили официальное письмо президенту России Владимиру Путину.

— По Нижнекамскому району в «Народный контроль» поступило 380 обращений по качеству уборки улиц и дорог от снега, — укорял 7 февраля на отчетной сессии премьер-министр РТ Алексей Песошин нижнекамских чиновников.

Проблема уборки снега для города стала традицией. В 2011 году за невыполнение обязанностей по уборке территорий жилых домов от снега были наказаны компании ЖКХ. В 2012 году из-за «ненадлежащего выполнения функциональных обязанностей, связанных с уборкой городских территорий в зимний период» от должности был отстранен руководитель исполкома Нижнекамска Радик Вафин. На сервисе «Народный контроль» жалобы на плохую очистку Нижнекамска от снега каждую зиму держатся в топе. В 2017 году водители также жаловались на сугробы, колею и многочисленные ДТП, которые были спровоцированы снежными заносами, а в феврале 2018 года по факту ненадлежащей уборки автомобильных дорог на территории города Нижнекамская прокуратура возбудила административное дело. Причем нечищеные дороги нередко становятся причиной травм: по статистике в снегопады число горожан, которые обращаются к медикам с травмами, увеличивается.

Перед этой зимой мэр города Айдар Метшин отчитался, что службы и управляющие компании обеспечены всем необходимым для надлежащего качества уборки города зимой. В октябре прошел традиционный смотр снегоуборочной техники и тогда пресс-служба мэрии сообщила что «зимой в городе задействуют 101 единицу техники. В случае обильного снегопада вся техника будет выведена на уборку дорог. Для борьбы с гололедицей заготовлены реагенты — свыше 3 тыс. тонн песка, 2,4 тыс. тонн пескосоляной смеси, в объеме 800 тонн технической соли».

Этой зимой на очистку дорог в Нижнекамске было выделено 46,3 млн рублей — такие цифры назвали «Реальному времени» в исполкоме Нижнекамска. Очисткой улиц занималось МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска», которое выиграло на электронном аукционе муниципальный контракт. Для очистки города от снега в распоряжении предприятия было 59 единиц специализированной техники и 135 сотрудников. Судя по ответу, на уборку улиц этой зимой было направлено в два раза меньше техники, чем планировалось — вместо 101 единицы техники город убирали только 59. Как подчеркнули в ответе нашему изданию, в уборке улиц исполком рассчитывал также на помощь крупных промышленных предприятий.

— Согласно Постановлению руководителя исполнительного комитета от 14.11.2018 г. № 268 «О содержании дорог» за крупными промышленными предприятиями такими как ПАО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамская ТЭЦ», МУП «КПБ» закреплены участки автодорог, расположенные в промышленной зоне, — говорится в официальном ответе руководителя исполкома Нижнекамска Дениса Баладина.

В ответе уточнили, что исполком рассчитывал на помощь «Нижнекамскнефтехима» в очистке Соболековской трассы — дороги, которая связывает город и промышленную зону. Несмотря на то, что исполком «закрепил» очистку Соболековской трассы за «Нижнекамскнефтехимом», никаких договоров с предприятием на это заключено не было. Участок принадлежит городу, поэтому по документам ответственность за его содержание и очистку несет муниципалитет.

— Для полноценного обслуживания данной дороги в зимний период необходимо не менее 9 единиц снегоуборочной техники, не говоря уже о затратах на оплату заработной платы водителей, ГСМ, противогололедных материалов и прочих сопутствующих расходов. Данные затраты не были включены в смету на содержание дорог в зимний период 2018—2019 годов, — сказал Денис Баладин на «деловом понедельнике».

Протяженность Соболековской трассы в обе стороны составляет 8 км, при этом общая протяженность городских дорог — 290 км. То есть на долю Соболеково приходится только 2,7% от всех городских дорог, которые должен обслуживать муниципалитет. Этой зимой на очистку дорог было направлено 59 специализированных единиц техники, то несложно подсчитать, что для работы в городе и районе оставалось 50 машин. Причем 9 единиц техники не требовалось для Соболеково в ежедневном режиме. То есть очистка Соболековской трассы не могла загрузить коммунальные службы настолько, чтобы на другие участки не осталось техники и сотрудников.

— Соболековская трасса является муниципальной дорогой, ее обслуживание и очистка зимой от снега — обязанность муниципалитета. Никаких договоров с муниципалитетом на обслуживание Соболековской трассы не было и нет. Общая протяженность данной трассы в обе стороны — 8 километров. Это около 2,7% от общей протяженности всех дорог Нижнекамска. Данное обстоятельство никак не могло сказаться на общей загруженности городских коммунальных служб по очистке города от снега. Каждый должен решать свои задачи. Мы производственное предприятие, которое выпускает продукцию, платит налоги в городской бюджет, а муниципальные коммунальные службы должны чистить дороги, — говорится в официальном ответе пресс-службы «Нижнекамскнефтехима».

«У «Нижнекамскнефтехима» своя большая площадь для очистки — это почти 80 км дорог предприятия»

При этом «Нижнекамскнефтехим» несет ответственность за другие дороги — на балансе у предприятия находится дорога, которая ведет на территорию санатория-профилактория «Корабельная роща». Предприятие за свой счет полностью обслуживает этот участок протяженностью 5 км — очищает от снега, летом проводит ремонт и наносит разметку.

— Хочу отметить, что у «Нижнекамскнефтехима» своя большая площадь для очистки — это почти 80 км дорог предприятия. 39 километров находятся на территории первой промзоны, еще 24 километра — на второй промзоне, 17 километров — это внешние дороги, — рассказал начальник хозяйственного цеха ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Григорьев.

Для очистки дорог при НКНХ работает Управление автомобильного транспорта, в распоряжении которого 64 единицы снегоуборочной техники. В общей сложности за эту зиму с территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» было вывезено 420 000 кубометров снега.

В Набережных Челнах за уборку снега отвечает исполком

В соседних Набережных Челнах этой зимой тоже выпало много осадков, но 9-балльных пробок зафиксировано не было. Работу по очистке от снега выполняло МУП «ПАД», с которым был заключен договор на содержание муниципальных дорог. На очистку около 600 км дорог выходили 70 единиц техники и еще около 100 человек убирали снег вручную. Несмотря на то, что в Челнах также работает градообразующее предприятие, исполком не требует от него помощи в уборке городских дорог от снега. Хотя в Нижнекамске протяженность дорог почти в два раза меньше, а улицы очищает от снега практически такое же количество техники.

— Каждая организация несет ответственность за уборку снега на своей территории. За соблюдением Правил благоустройства города следит административно-техническая инспекция. Так, сотрудниками данного управления за последний месяц вынесено 245 протоколов за несвоевременную уборку снега и наледи. Замечания вынесены в адрес практически всех управляющий компаний и жилищных организаций Набережных Челнов. В первую очередь сотрудники обращали внимание на очистку тротуаров и дорог. Если какая-то организация не справляется с большим количеством снега, то она привлекает подрядные организации и наемную технику, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе администрации Набережных Челнов.

В Альметьевске очистку города от снега этой зимой выполняло МУП «ГУАД», с которым был заключен муниципальный контракт. Также привлекались управляющие компании и ТСЖ.

— Все работы производятся согласно муниципальному контракту и Правилам благоустройства территории Альметьевска. В данном случае в привлечении сторонних организаций к уборке городских дорог нет необходимости, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе администрации города.

50% от бюджета Нижнекамска — это средства градообразующего предприятия

То, что в Нижнекамске тоже не должны перекладывать ответственность за очистку муниципальных дорог на предприятия, уверен и мэр города Айдар Метшин.

— Мы не должны зависеть от объема выпадающих осадков, снега. Должны быть готовы к любому. Это дорога (Соболековская, — прим. ред.) на нашем балансе, — сказал Айдар Метшин.

Средства на очистку города от снега выделяются из городского бюджета. При этом «Нижнекамскнефтехим» является самым крупным налогоплательщиком района.

В 2018 году бюджет Нижнекамского муниципального района составил 4,6 млрд рублей, а бюджет города 1,8 млрд рублей, 813,6 млн из этих денег — это средства «Нижнекамскнефтехима», которые предприятие отчисляет в качестве налогов. То есть доля налогов НКНХ составляет 17% в бюджете Нижнекамского муниципального района и почти 44% — в городском бюджете. Компания платит земельный налог, налог на доходы физических лиц, прочие (неналоговые платежи по аренде земли) и плату за негативное воздействие. Отметим, что основной вид доходов бюджета составляет налог на доходы физических лиц, на втором месте — земельный налог. При этом рекордсменом по отчислению земельного налога является «Нижнекамскнефтехим», на чью долю приходится 46% от всех поступлений. В целом, если говорить про других налогоплательщиков Нижнекамского района, то бюджетные учреждения всех уровней отчисляют в местную казну только 12,8%, предприятия НХК ПАО «Татнефть» — 11,5 %, АО «ТАНЕКО» — 6,6%, ОАО «ТАИФ-НК» — 5,7%.

«Нижнекамскнефтехим» также перечисляет средства в республиканский бюджет — это налог на прибыль, акцизы, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, платежи в Жилищный фонд, транспортный налог, земельный налог, прочие (неналоговые платежи по аренде земли), плата за негативное воздействие. В сумме за 2018 год «Нижнекамскнефтехим» выплатил в республиканскую казну более 6,2 млрд рублей. Причем из республиканского бюджета, куда НКНХ отчисляет средства, средства распределяются по муниципалитетам и в том числе поступают в бюджет Нижнекамска.

Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» регулярно вкладывает средства в реализацию социальных проектов в городе. В 2016 году НКНХ направил около 123 млн на полный цикл работ по восстановлению дорог на промышленную зону в районе БСИ: было полностью заменено дорожное полотно от Соболековского кольца до Южной дороги и от проходной завода ИМ до БСИ, картами отремонтирована дорога от БСИ до ЦГФУ. Это был подарок и не единственный к 50-летнему юбилею города, так как эти дороги находятся на балансе города.

В 2016 году «Нижнекамскнефтехим» также направил 90 млн рублей на реконструкцию набережной, 70 млн рублей — на реконструкцию внутридворовых дорог. В 2017 году к своему юбилею компания выделила значительные средства на улучшение городской инфраструктуры: 60 млн рублей — на благоустройство площади имени Николая Лемаева, 38 млн рублей — на обустройство пешеходной зоны, прилегающей к Ледовому дворцу «Нефтехим Арена».

В 2018 году «Нижнекамскнефтехим» выделил 60 млн рублей на ремонт Дома народного творчества, который был безвозмездно передан городу. Эти цифры — яркое свидетельство того, что ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ, вносит достойную лепту в благополучие Нижнекамска и его жителей.





