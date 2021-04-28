Нефтехимики вышли на уборку ландшафтного памятника природы — Борковской дачи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» поддержали очередную экологическую акцию. Возглавили ее представители управления экологической безопасности, а также рабочая молодежь компании и сотрудники МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр». Все вместе они вышли на масштабную уборку. Местом наведения порядка была выбрана территория Борковской дачи.



Это ландшафтный памятник природы регионального значения, расположенный в Нижнекамском районе в 4 км к юго-западу от села Борок вблизи озера Прось.

Он представляет собой часть поймы реки Кама с озерами и заболоченными низинами. Всего на территории Борковской дачи отмечено более 200 видов растений, из которых 27 видов занесены в Красную книгу Республики Татарстан.



1 апреля 1977 года Борковская дача была включена в перечень памятников природы, подлежащих государственной охране.



— Здесь уникальная природа. Сюда мало кто добирается, но тем не менее мусора хватает. ПАО «Нижнекамскнефтехим» ответственно относится к окружающей среде. Поэтому мы решили привести в порядок этот памятник природы, — говорит Елена Галимова, начальник отдела экологического надзора управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Шаг за шагом волонтеры собирали мусор в мешки, которые позже загрузили в специальный транспорт. Всего было собрано 700 кг мусора. Работники градообразующего предприятия ежегодно участвуют в подобных экологических акциях. В этом году нефтехимики уже не раз выходили на уборку территорий.

Партнерский материал