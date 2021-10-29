НКНХ бьет финансовые рекорды: выручка по итогам 9 месяцев — 181,8 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Прибыль от продаж выросла до 38 млрд рублей

Согласно опубликованным данным, выручка «Нижнекамскнефтехима», входящего в объединенную компанию СИБУР, за девять месяцев 2021 года составила 181,8 млрд рублей — против 102,4 млрд за АППГ. Валовая прибыль увеличилась до 52 млрд рублей, что на 27,5 млрд больше, чем за 9 месяцев 2020 года (24,5 миллиарда).

Прибыль от продаж за 9 месяцев выросла до 38,1 млрд рублей — против 13,3 млрд в 2020-м. Чистая прибыль увеличилась до рекордных 33,6 млрд рублей, в пандемийном 2020 году за девять месяцев компания понесла убыток в 2,3 млрд рублей.

Большая часть выручки НКНХ пришлась на внутрироссийские продажи: здесь было реализовано продукции на 104,6 млрд рублей. От экспортных продаж компания выручила 77,2 млрд рублей.

Немалое влияние на финансовый результат оказали положительные курсовые разницы по валютным активам и обязательствам: у компании большие валютные займы для реализации инвестиционной программы. В 2021-м рубль заметно укрепляется, в то время как год назад курс национальной валюты существенно снижался. Доход от курсовых разниц за 9 месяцев 2021 года составил 5,6 млрд рублей — против убытка 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Рекордные финансовые результаты НКНХ были достигнуты также по причине благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. Так, например, рост котировок Brent способствовал увеличению цен реализации ГБК. А аномальные погодные условия, вызвавшие блэкаут в феврале 2021 года в США, в штатах Техас и Луизиана, шторм Ида, поразивший эти же регионы в конце августа, спровоцировали недостаток бутадиена и рост его котировок на мировом рынке, как следствие, рост мировых цен полибутадиеновых каучуков.

На остальные товарные продукты НКНХ также наблюдался спрос, на который повлияла восстанавливающаяся экономика стран Европы и увеличение котировок.

По мнению аналитика ФГ «ФИНАМ» Алексея Калачева, в IV квартале промышленные предприятия ждут не менее хорошие показатели. С каждой новой волной COVID-19 пандемия оказывает все меньшее влияние на нефтехимическую отрасль.

— IV квартал может оказаться не менее сильным по причине энергетического кризиса в Европе и Китае. Из-за роста цен на электроэнергию и сырье производители несут большие издержки. Некоторые компании даже заявляли о приостановке производства азотных удобрений. На этом фоне российские производители азотных удобрений, метанола, олефинов и искусственного каучука получают определенные преимущества, поскольку не имеют таких проблем с сырьем и энергией, — отмечает Калачев.

Модернизация производств и реализация инвестиционной программы

Напомним, что «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший производитель синтетических каучуков в РФ и ведущий российский производитель стирольных пластиков и сополимеров.

За девять месяцев 2021 года налоговые платежи компании составили 14, 3 млрд рублей. Это выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4 млрд рублей, рост за 9 месяцев 2021-го составил 141% по сравнению с АППГ 2020-го. В федеральный бюджет уплачено налогов 5,2 млрд рублей, в консолидированный бюджет Татарстана — 9,2 млрд рублей.

В последние несколько лет компания проводит масштабную инвестиционную программу. Предприятие строит новый олефиновый комплекс мощностью 0,6 млн тонн этилена в год. Комплекс позволит удвоить объемы выпуска этилена и увеличить их до 1,2 млн тонн в год. Кроме того, планируется к запуску собственная энергостанция мощностью 495 МВт, которая снизит зависимость производства от сторонних источников энергии.

Параллельно «Нижнекамскнефтехим» работает над расширением ассортимента. С начала 2021 года компания выпустила четыре новых инновационных продукта — это синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-PEG-2400.

Помимо этого, на предприятии ведется техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков до 200 тысяч тонн в год, строительство производства этилбензола и стирола мощностью 250 тысяч тонн в год, полипропилена 400 тысяч тонн в год и полистирола мощностью 250 тысяч тонн в год.

Лилия Егорова, ПАО «Нижнекамскнефтехим»