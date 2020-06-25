«Нижнекамскнефтехим» открыл стрелковый тир, музей истории и обновленное помещение Совета ветеранов

Фото: Максим Платонов

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось официальное открытие одного из лучших в Поволжье стрелковых тиров, уникального музея истории Великой Отечественной войны и нового здания Совета ветеранов компании.

— В год 75-летия Великой Победы у нас с вами появилась возможность открыть этот комплекс — большой современный стрелковый тир и военно-патриотический клуб «Нефтехимик» с расположенным в нем музеем «Боевой славы». Мы с вами, наше поколение, навсегда останемся в неоплатном долгу перед ветеранами войны, ветеранами тыла. И самое простое, что мы можем сделать, это сохранить память о людях, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу, за сегодняшнее прекрасное небо, за возможность работать, жить и двигаться вперед, — сказал в своей торжественной речи генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.



Здание стрелкового тира было построено 40 лет назад. Реконструкция помещения началась в 2019-м по инициативе ТАИФа. Новый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира.

В тире есть залы для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Имеется комната приема пищи, медпункт, раздевалка и оружейная. Стрелковый тир смогут посещать работники «Нижнекамскнефтехима», а также школьники и студенты.

Свои двери также открыл музей истории ВОВ «Нижнекамскнефтехима». Он расположился в неиспользуемых объектах на территории предприятия. Здесь сделали перепланировку и капитальный ремонт. Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, найденные бойцами во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» сделал подарок и Совету ветеранов войны и труда компании. Организация переехала в новое помещение. Здание капитально ремонтировали, закупили новую мебель и оргтехнику.

Сегодня в Совете ветеранов состоят свыше 10,5 тыс. человек. Из них — три фронтовика, 116 тружеников тыла и три вдовы участников войны.

Общественная организация выступает связующим звеном между администрацией предприятия, профсоюзной организацией компании и бывшими работниками, находящимися на заслуженном отдыхе, которым «Нижнекамскнефтехим» также всегда оказывает поддержку.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» приступил к сборке первого крупногабаритного оборудования на строительной площадке нового олефинового комплекса Этилен-600.