На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована последняя колонна

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На ЭП-600 смонтирован реактор гидрирования

На строительной площадке будущего этиленника «Нижнекамскнефтехима» смонтировали последнюю, 17-ю единицу крупнотоннажного оборудования — реактор гидрирования. Он предназначен для очистки этан-этиленовой фракции от ацетилена. Несмотря на скромные габариты, вес оборудования — 170 тонн.

Несмотря на скромные габариты, весит оборудование 170 тонн

Установкой последней единицы крупнотоннажного оборудования на стройке ЭП-600 занималась компания «Маммут». Монтаж производился при помощи специального крана. Работы шли точно по спланированному графику.

В подъеме участвует уникальный крупнотоннажный кран

Предпоследнюю, 16-ю колонну — высотой 66 метров и весом 150 тонн — смонтировали днем ранее. Колонна отпарки растворителя DA076-01 предназначена для отделения углеводородов C4 от растворителя, а также отделения ацетиленов C4 в боковой фракции.

Оборудование изготовили в Южной Корее и доставили в Нижнекамск по водному пути. В подъеме колонны также участвовала компания «Маммут». Для монтажа оборудования специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Подрядчики предельно внимательно следили за выполнением всех требований, в том числе — техники безопасности.

Оборудование изготовили в Южной Корее и доставили в Нижнекамск по водному пути

— Мы соблюдаем все меры безопасности, так как наша компания предоставляет полный спектр услуг: и инжиниринг, и обеспечение безопасности на площадке монтажа, — говорит Эмиль Файиков, специалист по охране труда подрядной организации «Mаммут».

Завод строится с использованием передовых технологий

Основной этап строительства ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» завершится в декабре 2022 года. Во второй половине 2023-го запустится первая продукция. Новый этиленник позволит дополнительно ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. — бензола, 88 тыс. — бутадиена.

Проектом этиленника «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».

Основной этап строительства ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» завершится в декабре 2022 года

Комплекс не окажет вредного воздействия на окружающую среду — это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы. Собственные локальные очистные сооружения снизят потребление воды из Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводород на выходе будет сжигаться и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.

Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»