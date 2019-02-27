«Нижнекамскнефтехим» провел форум для работниц предприятия

В нижнекамском ЗАГСе прошел форум сотрудниц «Нижнекамскнефтехима», инициатором которого выступил профсоюзный комитет компании. На мероприятии собрались более 70 участниц разных сфер деятельности и профессий. Подобные встречи на предприятии проводятся регулярно, но в этом году изменили формат форума.

Перед участницами выступили руководители городских ведомств и структур, которые рассказали о государственном социальном обеспечении, в частности, речь шла о правах и обязанностях льготной категории граждан, о доступности детских садов, организации медицинского обслуживания детей, об изменениях в пенсионном законодательстве. Затронули и такие темы, как способы самореализации, совмещение производственных и семейных обязанностей, поддержку женских инициатив и создание общественных проектов, сообщается на сайте НКНХ.