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«Нижнекамскнефтехим» провел форум для работниц предприятия

15:45, 27.02.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» провел форум для работниц предприятия
Фото: nknh.ru

В нижнекамском ЗАГСе прошел форум сотрудниц «Нижнекамскнефтехима», инициатором которого выступил профсоюзный комитет компании. На мероприятии собрались более 70 участниц разных сфер деятельности и профессий. Подобные встречи на предприятии проводятся регулярно, но в этом году изменили формат форума.

Перед участницами выступили руководители городских ведомств и структур, которые рассказали о государственном социальном обеспечении, в частности, речь шла о правах и обязанностях льготной категории граждан, о доступности детских садов, организации медицинского обслуживания детей, об изменениях в пенсионном законодательстве. Затронули и такие темы, как способы самореализации, совмещение производственных и семейных обязанностей, поддержку женских инициатив и создание общественных проектов, сообщается на сайте НКНХ.

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