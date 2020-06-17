Масштаб стройки и новые технологии: главы сельских поселений увидели строящийся ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Главы пяти сельских поселений Нижнекамского и Тукаевского районов посетили будущий завод этилена ЭП-600. Гости посмотрели, как ведутся строительные работы, и задали интересующие вопросы — в частности, об экологической безопасности проекта.

Передовые технологии в области переработки углеводородного сырья

До начала экскурсии гости прошли обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, получили медицинские маски и перчатки. После чего главам сельских поселений показали макет будущего производства и рассказали о передовых технологиях, которые будут применены на заводе.



Гости узнали, что проект «Нового комплекса по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим» включен в долгосрочную Стратегию развития химического и нефтехимического комплексов России до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития РТ, перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа, а также в Инвестиционный меморандум республики.



До начала экскурсии гости прошли обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, получили медицинские маски и перчатки

Наряду с производством этилена мощностью 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год.

— Встреча организована в рамках плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. К нам приехали главы тех сельских поселений, на которые потенциально может оказать влияние наше производство. Мы показали общий план строительной площадки, рассказали о проекте. Если говорить об экологической стороне вопроса, то «Нижнекамскнефтехим» раз в два года проходит проверку компанией Ramboll на соответствие международным стандартам в экологической и социальной сферах. На ЭП-600 будут свои локальные очистные, вся очищенная вода будет возвращаться обратно в производственный процесс, — рассказал Инсаф Салахов, главный специалист по реализации плана действий в экологической и социальной сфере ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Своя локальная очистная установка



Главы пяти сельский поселений воочию увидели масштаб стройки и узнали, какие технологии здесь будут применяться. Гостям рассказали, что на комплексе будут использовать новые идеи в области переработки углеводородного сырья. Это обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта.

Образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды будут очищаться на локальной очистной установке и возвращаться в процесс, таким образом минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая потребление осветленной речной воды из Камы.

Воздействие на окружающую среду от работы комплекса соответствует санитарному законодательству по уровню шума и качеству атмосферного воздуха. Выбросов загрязняющих веществ, по сравнению с аналогичными производствами, будет в 4 раза меньше. На объекте будет установлена современная факельная система.

На комплексе будут использовать новейшие передовые технологии в области переработки углеводородного сырья. Это обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта

— У нас получена вся разрешительная документация, пройдена главная государственная экологическая экспертиза. В настоящее время проведено 50% разработки котлована, столько же проведено фундаментных работ. Параллельно с этим завозится крупнотоннажное оборудование. Сейчас на базе СВХ размещены две колонны для проведения таможенной очистки. После чего они будут установлены на фундамент, — сообщил директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Увидеть своими глазами

Чтобы ознакомиться с ходом строительных работ, гости поднялись на смотровую площадку, расположенную на крыше административного здания ЭП-600. Сегодня на стройку мобилизовано более 850 человек и 147 единиц строительной техники. Ведутся работы по разработке котлованов, устройству ограждения комплекса, временных дорог и освещения, погружению свай, а также бетонированию фундаментов. Началось строительство вахтового городка. Постепенно идет доставка основного технологического оборудования.

Гостям рассказали, что первая партия с двумя крупногабаритными колоннами прибыла в Нижнекамск в начале июня. В ближайшее время на площадку доставят еще 17 единиц оборудования. Всего в навигационный период с июня по сентябрь 2020 года на «Нижнекамскнефтехим» придет 264 единицы оборудования. Строить завод будут подрядчики из России, а также генеральный строительный подрядчик — турецкая компания ООО «ГЕМОНТ», договор с которой подписан 19 февраля этого года.

Чтобы ознакомиться с ходом строительных работ, гости поднялись на смотровую площадку, расположенную на крыше административного здания ЭП-600

Что важно, проект благополучно скажется на социально-экономическом развитии региона, а также отрасли промышленности России. Будут созданы более 600 новых рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей, увеличатся налоговые отчисления в бюджет республики и города.

От увиденного на строительной площадке будущего завода ЭП-600 гости остались под впечатлением.

— Радует, что нам показали строительную площадку ЭП-600. Мы увидели масштаб будущего завода. Со смотровой площадки это хорошо видно, — сказала глава Иштеряковского сельского поселения Гульнара Гарифуллина.

— Мы остались довольны увиденным. На строительной площадке все компактно размещено. Предприятие очень серьезное, внушает доверие, — подчеркнул Мансур Сахбеев, глава Биклянского сельского поселения.