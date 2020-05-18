«Нижнекамскнефтехим» поздравил трудовые династии с Днем семьи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках празднования международного Дня семьи представители пяти рабочих династий нижнекамских нефтехимиков получили денежные сертификаты, цветы и торт. Благодарность за развитие семейных ценностей выразил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов и председатель профсоюзной организации компании Фанис Муртазин.

Трудовой стаж династии Гребешковых, в составе которой 17 человек, самый большой — 326 лет. Глава семейства Анатолий Гребешков проработал на предприятии 36 лет, принимал активное участие в строительстве и пуске важных для работы огромного предприятия объектов энергоснабжения. Его супруга Валентина Ивановна приехала на большую комсомольскую стройку в 1975 году. Работала инженером-энергетиком. Вместе они прожили 53 года. У четы пятеро внуков и одна правнучка. Дети и внуки продолжили трудовую династию Гребешковых на предприятии.

В семье Аглиевых — 8 нефтехимиков, общий трудовой стаж 205 лет. Амирзян Аглиев — участник Великой Отечественной войны, 15 лет проработал на «Нижнекамскнефтехиме». Сын Рашит Аглиев 35 лет трудится электромонтером в УЭиРЭ-1 и занимается обеспечением стабильной и безаварийной работы электрооборудования. Трудовой стаж супруги — 38 лет, она работает аппаратчиком на заводе изопрена мономера. Дочь Эльвира продолжает дело родителей.



Стаж семьи Бадртдиновых — 187 лет. Ришат Бадртдинов приехал в Нижнекамск из Челябинской области на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Проработал в цехе № 1532 завода СК 33 года. В этом же цехе 37 лет проработала его супруга Наталья Борисовна. Сыновья Руслан и Марат пошли по стопам родителей, оба трудятся в ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Трудовой стаж династии Незамеевых — Юдиных — 185 лет. Глава семьи Флюр Миннахметович — первопроходец, основатель химкомбината, работал начальником отдела капитального строительства. Его жена Люция Магсумовна с 1966 по 1968 годы трудилась на предприятии, затем 27 лет работала на кафедре синтетических каучуков в НХТИ. Вместе они прожили более 56 лет. Дочь завершила трудовую деятельность на предприятии начальником отдела финуправления. Зять Сергей Юдин с 1979 года работает на ПАО «Нижнекамскнефтехим» слесарем КИПиА. На предприятии также работает внук Незамеевых — Юдиных.



157 лет составляет общий трудовой стаж семьи Хайруллиных-Сайфутдиновых. Глава семейства Анвар Назибуллович работает на заводе СК начальником смены, является автором десяти рационализаторских предложений. В 1983 году принимал непосредственное участие в реконструкции и наращивании мощностей производства изопрена, в 2000 году — бутадиенового синтетического каучука (СКД). Супруга — Тамара Михайловна проработала аппаратчиком в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 37 лет. Обе дочери Хайруллиных работают на предприятии: младшая — трудится в НТЦ.