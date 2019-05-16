НКНХ об «Этилене-600»: «Комплекс будет использовать передовые технологии переработки углеводородного сырья»
Новый комплекс по производству олефинов создаст более 600 рабочих мест и увеличит налоговые отчисления в бюджет Татарстана и Нижнекамска. Об этом рассказали на общественных слушаниях, которые прошли в Нижнекамске. По предварительной регистрации в мероприятии приняли участие около 120 человек.
Проект включен в стратегию развития химического и нефтехимического комплексов России до 2030 года и в Стратегию социально-экономического развития Татарстана. Ежегодно комплекс будет выпускать 600 тыс. тонн этилена, 270 тыс. тонн пропилена, 248 тыс. тонн бензола и 89 тыс. тонн бутадиена.
— Комплекс будет использовать передовые технологии переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта. Проектом предусмотрены собственные локально-очистные сооружения. Образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды будут очищаться и возвращаться в процесс, минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая потребление осветленной речной воды из Камы. Также на локально-очистные сооружения будут поступать химически загрязненные стоки комплекса и очищаться. Дождевая и талая вода с установки, не загрязненная углеводородами, направляется на существующие очистные сооружения, — рассказал директор завода «Этилен-600» Роман Васильев.
По его словам, выбросы комплекса будут в 4 раза меньше, чем с аналогичных производств, а воздействие на окружающую среду соответствует санитарному законодательству по уровню шума и качеству атмосферного воздуха.
Представитель компании Linde AG, которая будет заниматься проектированием проекта, Анне Шпиндельндрейер рассказала о технологии производства и остановилась на вопросах выбросов в атмосферу. Так, на объекте будет установлена современная факельная система.
О результатах оценки воздействия на окружающую среду доложила специалист ВНИПИнефть Лиана Исламова. Она отметила, что, по проведенным исследованиям, после ввода в эксплуатацию этиленового комплекса воздействие на окружающую среду будет минимальным.
На слушаниях желающие могли задать вопросы. Представители села Борок Борис Большаков и Олег Першин спросили про обеспечение села водой и влияние на грунтовые воды иловых карт в районе села Борок. На их вопросы ответил заместитель главного инженера по охране окружающей среды Андрей Рубежов.
В прошлом главный врач медсанчасти «Нижнекамскнефтехима», а затем — городской многопрофильной больницы №3 Гамир Исмагилов предложил одобрить проект строительства нового производства, но попросил создать в Нижнекамске современный медицинский центр.
Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Родион Булашов отметил, что над этим вопросом «Нижнекамскнефтехим» работает с Министерством здравоохранения Татарстана и руководством города. Разрабатывается проект строительства медцентра, на базе которого будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь.
После состоялось голосование. Большинство присутствующих на слушании были за создание нового комплекса.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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