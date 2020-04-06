Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вносят вклад в организацию пошива медицинских масок

В условиях пандемии коронавируса Covid-2019 ПАО «Нижнекамскнефтехим» вносит свой вклад в производство дефицитных в настоящее время медицинских масок. Нетканый полипропиленовый материал для их изготовления, который производит дочерняя компания «Полиматиз», распределен по основным заводам компании для пошива более 100 тыс. масок для персонала.



Работники компании, находящиеся на удаленном режиме работы и имеющие навыки шитья, поддержали предложение и стали изготавливать маски в домашних условиях. Для этого всех желающих предприятие обеспечивает необходимыми материалами, доставку которых осуществляют волонтеры компании. Они же забирают готовые изделия.

Ежедневно добровольцы шьют порядка 800 штук масок, которые они раздаются волонтерам, ветеранам, работникам, выполняющим социальную миссию и контактирующим с большим количеством людей.

Также пресс-служба компании сообщает, что руководство «Нижнекамскнефтехима» приняло решение выделить городу нетканый материал для пошива 100 тыс. штук медицинских масок. Кроме этого, безвозмездную помощь от компании получит Камско-Полянский неврологической диспансер, коллектив которого обратился с просьбой предоставить материал для изготовления 5 тыс. масок.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в НКНХ создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.