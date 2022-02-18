«Нижнекамскнефтехим» принял участие в выставке промышленных предприятий на итоговой коллегии Минпромторга РТ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ОЭЗ «Алабуга» состоялась итоговая коллегия Минпромторга РТ с участием президента РТ Рустама Минниханова. Одной из главных тем заседания стало развитие промышленных кластеров на территории региона, а также привлечение в отрасль молодых специалистов.

Перед началом коллегии глава республики осмотрел обширную выставку, на которой были представлены ведущие промышленные предприятия и профессиональные учебные заведения РТ. Особый интерес вызвал стенд «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Генеральный директор предприятия Айрат Сафин представил информацию о подготовке будущих кадров. Только в 2021 году на работу в НКНХ устроились более 300 студентов.



— Партнеры «Нижнекамскнефтехима» по подготовке кадров —колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, Нижнекамский химико-технологический институт и Казанский национальный исследовательский технологический университет, — отметил Айрат Сафин. Оба учебных заведения также были представлены на выставке.



Одно из направлений работы с молодежью на предприятии — организация производственной практики. Это позволяет студентам начать процесс адаптации еще на стадии обучения, погрузиться в корпоративную культуру и в реальные бизнес-задачи предприятия.

— «Нижнекамскнефтехим» не ждет, когда выпускник придет на работу. Предприятие начинает мониторить студентов уже с первого курса. На предприятии знают, как ребята готовятся, потому что сами принимают в этом участие и прекрасно понимают, какой специалист к ним трудоустраивается. Происходит индивидуальное сопровождение учащегося. Также мы вместе с предприятием внедряем новые модули и компетенции в учебный процесс — это очень перспективно, — говорит директор КНН им Н.В. Лемаева Айдар Фаретдинов.



Аппаратчик завода бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» Александр Тюленов устроился на предприятие после окончания Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В период учебы он проходил производственную практику и вернулся сюда в качестве молодого специалиста.

— Меня очень увлекла моя работа, под руководством старших наставников я набираюсь опыта. Коллектив у нас очень дружный, коллеги по работе помогают освоить тонкости профессии, они же предложили мне принять участие в Национальном чемпионате WorldSkills-2021, в котором я занял призовое место, — поделился Александр Тюленов.

В составе расширенной команды Татарстана, которая завоевала общекомандное золото в финале IX Национального чемпионата WorldSkills-2021 в Уфе, сотрудник завода бутилового каучука Александр Тюленов удостоился бронзовой награды по итогам выступления в компетенции «Аппаратчик химических технологий». В 2021 году нефтехимики завоевали восемь призовых мест на конкурсах профессионального мастерства.

Всего за 2021 год в подразделениях компании практическую подготовку прошли 1 024 студента. 199 студентов выпускных групп колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева прошли практику на рабочих местах по профессиям: аппаратчик, машинист технологических насосов и компрессоров, слесарь по КИПиА, слесарь-ремонтник и электромонтер.

А в рамках «Федеральной экспериментальной площадки», которая действует на предприятии с 2001 года, 29 студентов Нижнекамского химико-технологического института проходят стажировку на рабочих местах.

За это время студенты осваивают рабочую профессию, проходят обучение по основной профессии на курсах повышения квалификации и получают свидетельство с присвоением разряда. Предприятие предоставляет стажерам учебные отпуска, ведется совместная работа руководителей практик с преподавателями вуза по подбору темы дипломного проектирования с учетом специфики производства, и после защиты дипломных проектов выпускники возвращаются на свои рабочие места, имея возможность карьерного роста.

— Практическая подготовка студентов, профориентационная работа с учащимися школ-партнеров — большой пласт работы, который с каждым годом только расширяется на нашем предприятии. В 2021 году мы открыли два профильных «Нефтехим-класса» на базе двух учебных заведений. Их учащиеся — это, возможно, наши будущие работники, которым «Нижнекамскнефтехим» готов помогать раскрывать потенциал и осваивать азы профессии со школьной скамьи, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.