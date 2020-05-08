«Нижнекамскнефтехим» передал более 3 тысяч масок медицинским и социальным работникам

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» передали очередную партию масок в медицинские и муниципальные учреждения Нижнекамска. Свыше 3 тысяч средств индивидуальной защиты получил персонал городского управления здравоохранения и станции скорой помощи.

— В это тяжелое время, когда медицинские работники находятся на передовой, любая помощь нам очень важна. Мы очень благодарны за внимание и заботу, которые проявляет руководство компании «Нижнекамскнефтехим». В первую очередь нам важна поддержка, — поблагодарила нефтехимиков заместитель руководителя Управления здравоохранения Альфия Хасанова.

Во время передачи масок присутствовали представители нижнекамской администрации, которым нефтехимики тоже не раз помогали в условиях пандемии.

— В это тяжелое для работников здравоохранения время очень хорошо, что руководство наших крупных предприятий их поддерживает. Спасибо большое. Это уже не первая акция добрых дел, по линии наших промышленных предприятий очень много делается. До этого «Нижнекамскнефтехим» предоставлял нам материал для пошива масок. Знаю, что идет поддержка и системы здравоохранения, приборостроение лицензированных средств защиты, — отметил заместитель руководителя ИК НМР Ильнар Бадретдинов.

В этот же день медицинские макси от нефтехимиков получили сотрудники управления социальной защиты. В благотворительной акции также приняли участие депутат Государственной думы РФ Ирек Зиннуров и хоккеисты ХК «Нефтехимик».

— Хочу выразить слова благодарности нашим медикам, которые борются за наше здоровье и жизнь. Наши спортивные клубы присоединяются к благотворительной акции. Большая благодарность ХК «Нефтехимик» за то, что не остались в стороне. Призываю и другие спортивные клубы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, — отметил депутат Госдумы РФ.

