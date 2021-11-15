Точка невозврата для великой реки: куда уходит вода из Волги?

Обмелевшая Волга, вакцинация в промышленных масштабах и всеобщая «куаризация» — итоги недели в программе «7 дней»

На обмеление Волги и Казанки жители Татарстана обратили внимание еще в конце лета, а осенью ситуация ухудшилась. С каждым днем все больше открываются песчаные отмели. Такая же ситуация наблюдается и в низовьях Волги Астраханской области. Из-за сложной гидрологической обстановки ожидается нарушение водоснабжения более десятка населенных пунктов. Об этом, а также других ключевых событиях недели в новом выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Обмеление Волги

«Куда уходит Волга и есть ли она на самом деле?» — задается вопросом ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов. На ситуацию с обмелением Волги и Казанки обратили внимание еще в августе.

Такое же положение и в низовьях Волги в Астраханской области. Из-за сложной гидрологической обстановки, а уровень воды сейчас там гораздо ниже, чем в маловодном 2010 году, — пересыхают колодцы, нарушено водоснабжение более десятка населенных пунктов. Местные власти просят обеспечить приток воды за счет верхних водохранилищ, в том числе и Куйбышевского, самого крупного в Европе. Но даже при небольшом увеличении «перелива» воды вниз по каскаду возникает риск снижения уровня воды в реке до критического и появления проблем для судоходства по главной водной транспортной артерии Куйбышевского водохранилища, отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала ТНВ и депутат Госсовета РТ.

Куйбышевское водохранилище — одно из двух главных, регулирующих сток на Волжско-Камском каскаде на протяжении 3,5 тыс. километров. И судовая дорога по водохранилищу — это подобие проспекта для автомобилистов. До критической для крупного судоходства отметки 49 метров по Балтийской системе исчисления не доходят, вода колеблется на уровне 50 метров. Навигация для перевозчиков груза должна закрыться в намеченные сроки. Но к берегам не подойти. Особенно это видно на Щурячьем, где частные причалы стали похожи на трамплины. Пассажирский транспорт прекратил ходить на две недели раньше срока. А это — по 10 рейсов в будни и 11 в выходные дни, в том числе в туристические Свияжск, Болгары, Тетюши.

Решение о пуске воды принимает Федеральное агентство водных ресурсов с привлечением межрегиональной оперативной группы по регулированию работы водохранилищ. Фото yandex.ru

В этом году главными причинами маловодья называют засушливое лето и снижение приточных вод из малых рек. По подсчетам, общий приток по сравнению со средним многолетним упал в два раза.

В низовьях Волги Астраханской области нехватка воды наблюдается уже для водоснабжения населения. Уровень упал ниже рекордных значений. Каспий мелеет. О проблемах с большой вероятностью — нарушении водоснабжения населенных пунктов, остановке паромов, снижении промысловых запасов рыб, в том числе и ценных осетровых, — сообщили специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Решение о пуске воды принимает Федеральное агентство водных ресурсов с привлечением межрегиональной оперативной группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского бассейна. С прошлого года в нее вошел и Татарстан, и сразу с инициативой — поддержание уровня в 51 метр при весеннем половодье, когда это жизненно необходимо для экосистемы.

Вакцинация в промышленных масштабах

Коллективный иммунитет для коллективов большинства крупных стратегических предприятий Татарстана стал реальностью уже ближе к середине лета, а у кого-то к началу осени. Практически все эти предприятия перешагнули планку в 90% привитых сотрудников. Как отмечают журналисты программы «7 дней», это не благодаря добровольному принуждению, а целому комплексу мер.

Компания «Нижнекамскнефтехим» — один из отечественных лидеров нефтехимии и один из несомненных лидеров в республике в вопросах внедрения профилактических антиковидных мер и вакцинации своих работников. Масштабная прививочная кампания на предприятии стартовала сразу же как появились вакцины. Для ее проведения были созданы практически идеальные условия: сделать прививку нефтехимики могут в семи здравпунктах, расположенных на территории промышленной зоны, в центральном офисе компании и в корпоративной поликлинике.

Практически все эти предприятия перешагнули планку в 90% привитых сотрудников. Фото medianknh.ru

На сегодняшний день процент вакцинированных сотрудников компании первым компонентом вакцины уже составляет 96%.

К такому же рубежу приближаются и нефтяники Татарстана. Сегодня в подразделениях группы «Татнефть» работают свыше 58 тысяч человек. Если брать в разрезе городов, конечно, процент вакцинированных разный. В подразделениях в Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре он чуть ниже. В городах юго-востока на уровне 98-99%, а в целом по группе выше 93%.

Газовики Татарстана идут вровень с нефтяниками по показателю вакцинации. Хотя в «Газпром трансгаз Казань» никто специально к цифрам не стремится. Как заверяют в компании, это элементарная забота о здоровье сотрудников, желание сохранить работоспособность коллектива и снизить риск экономических потерь. Поэтому, помимо широко развернутой информационной компании, первое, что сделали в «Газпром трансгаз Казань», — создали все условия для проведения вакцинации.

Свой вклад в формирование коллективного иммунитета всего Татарстана внес и «Казаньоргсинтез». И вклад более чем весомый. Личный пример руководства — еще один фактор, который во многом стал определяющим в прививочной кампании республиканских предприятий. После того как публично привился руководитель «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, его примеру последовали тысячи рядовых сотрудников компании.

А в «Сетевой компании» прививочная кампания близка к завершению. Привились 99% сотрудников предприятия, а это около 7 тысяч человек.

В Татарстане, как и анонсировалось, с 22 ноября введут QR-коды в автобусах, троллейбусах, метро. Фото: Максим Платонов

Готовы ли транспортные предприятия и вузы к предстоящим ограничениям?

В Татарстане, как и анонсировалось, с 22 ноября введут QR-коды в автобусах, троллейбусах, метро. Ограничения касаются всех жителей старше 18 лет, у которых нет прививки от ковида или медотвода. У граждан старше 60 лет, не имеющих этих медицинских документов, будет приостановлено действие транспортных карт. Причина таких жестких мер, конечно, ясна. Тотальное нарушение масочного режима и суточная заболеваемость, которая за месяц выросла в Татарстане в два с половиной раза.

Вопрос из медицинской плоскости уже перешел в проблему выживания всего сообщества. Как выяснили журналисты программы «7 дней», транспортный персонал не питает иллюзий — Ассоциация перевозчиков прогнозирует массовые увольнения. На данный момент в Казани не хватает 1300 водителей и кондукторов. Правительство при этом обещало помочь как технически, так и финансово. Перевозчикам выделят средства на покупку оборудования и, возможно, возместят убытки.

Входы могут закрыться и в университеты. Вузам рекомендовали тоже ввести ограничения. В КФУ процент привитых учащихся чуть более 30 из 37 тысяч очных студентов. Вопрос ограничений по допуску к занятиям не стоит так остро — пока никаких жалоб среди студентов не наблюдается, а вот как это будет происходить технически, каждый университет решит сам.

КФУ, к слову, единственный вуз, который прививает иностранных студентов за собственный счет. В Энергоуниверситете привитых учащихся больше — почти 59 процентов, но и общее число студентов здесь ниже, чем в КФУ. Впрочем, в Энерго к новым реалиям уже готовятся, в стенах вуза провели, так сказать, тренировочные проверки.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, как детский телеканал «ШАЯН ТВ» отметил свое трехлетие и как проходила вакцинация в СССР можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 15 ноября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

