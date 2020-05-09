Видеоверсия «Бессмертного полка» от КОСа, онлайн-экскурсии в музей ВОВ и «Сад памяти» от НКНХ

Компании Группы ТАИФ встречают День Победы в условиях пандемии

В 2020 году 9 Мая особенно ждали: 75-й День Победы должен был пройти с размахом по всей России. Готовились к нему и в Татарстане, где планировались чествования ветеранов, парад, грандиозный салют. Но вмешалась пандемия COVID-19. Торжества, приуроченные к юбилею, на федеральном уровне было решено перенести на более позднее время — когда эпидемия закончится. Но сам праздник отменить не способна даже смертельно опасная болезнь. О том, как поздравляют ветеранов в компаниях Группы ТАИФ — в материале «Реального времени».

Память о защитниках

В годы Второй мировой войны Советский Союз потерял на полях сражений и в германском плену более 27 млн человек. Из Татарстана на фронт ушли около 750 тысяч человек. Вернулись домой лишь 350 тысяч Более 100 тысяч наших земляков за героизм и самоотверженность, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, были награждены орденами и медалями. 225 человек отмечены высшим знаком отличия — «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Среди 2 457 полных кавалеров ордена Славы 50 человек — выходцы из Татарстана. Война коснулась каждой семьи, и потому День Победы — особенный праздник, который близок каждому.

2020 год стал первым за почти 15 лет, когда поисковый отряд «Нефтехимик» пропускает весенний выезд на поля сражений. Фото: поисковый отряд «Нефтехимик»

Компании Группы ТАИФ — традиционно активные участники торжеств, приуроченных к 9 Мая. Не только спонсируя массовые мероприятия, но также оказывая поддержку в сохранении и приведении в порядок памятников, посвященных защитникам Отечества. Этот год стал первым за более чем 15 лет, когда поисковый отряд «Нижнекамскнефтехима» не отправился в весенний выход на поля сражений, чтобы искать и возвращать из небытия память о красноармейцах, погибших в годы войны. Но поиск продолжается и в период самоизоляции.

В середине апреля командир поискового отряда Ольга Ланцова, работая с архивами и ранее сделанными находками, ставшими основой экспозиций в готовящемся к открытию музее Великой Отечественной войны, сумела вернуть из небытия имя еще одного солдата: уроженца Алтайского края Василия Полтарина. Боец погиб зимой 1942 года и был захоронен в братской могиле на территории Смоленской области. Установить его имя помогла ложка с выцарапанными на ней инициалами. Сейчас ведутся поиски родных воина. За 15 лет деятельности отряда, им подняты и перезахоронены останки более 800 бойцов. В связи с распространением коронавируса, сотрудники залов воинской славы поискового отряда «Нефтехимик», готовят материалы для ознакомления с экспонатами обновленного музея в режиме онлайн.

Кстати, новое здание музея боевой славы поискового отряда «Нефтехимик» разместилось на месте бывших гаражей. Средства на реконструкцию выделил «Нижнекамскнефтехим». Сооружение перестроили, покрасили, разработали концепцию и дизайн музея. На все работы ушел год. В настоящее время в музее завершены экспонирование и оформление залов. Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений. «Никто не забыт, ничто не забыто» — этому девизу следуют бойцы поискового отряда, выполняя свою важную миссию. Побывав в музее, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов отметил, что нефтехимиками проведена большая работа.

— Город достоин хорошего музея. Тем более, если есть такая заинтересованность у людей, увлеченность нашей историей. Пока не похоронен последний погибший в Великой Отечественной войне солдат — мы не закончили эту войну, — добавил Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Город достоин хорошего музея Великой Отечественной войны». Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланировано также открытие обновленного стрелкового тира «Нефтехимик». Его готовность в ходе рабочего визита на предприятие оценил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, по поручению которого в 2019 году и началась реконструкция. В здании, построенном на территории предприятия более 40 лет назад, ремонтно-восстановительные работы проводились в течение года. Новый стрелковый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира. Он состоит из трех залов, предназначенных для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Также в здании оборудована комната приема пищи, медпункт, раздевалка и оружейная. По мнению экспертов, тир ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из лучших в Поволжье. Посещать его смогут в первую очередь работники «Нижнекамскнефтехима» для развития навыков стрельбы и подготовки к соревнованиям по спортивно-прикладным видам спорта. Занятия в нем будут доступны также школьникам и студентам.

Доброй традицией стало вручение подарков ветеранам, а также участие работников компаний Группы и членов их семей в акциях, приуроченных ко Дню Победы — таких как «Георгиевская ленточка». В этом году символ Победы волонтерами компаний Группы ТАИФ вручается прямо на проходных заводов и предприятий.

«Казаньоргсинтез»: «Бессмертный полк» в YouTube

Все больше участников год от года собирает акция «Бессмертный полк». Его участниками традиционно становятся работники предприятий Группы ТАИФ и члены их семей. Пандемия COVID-19 казалось бы сделала невозможной марш памяти в этом году. Но — нет. Он перешел в виртуальный формат. Сотни тысяч людей по всей стране выкладывают фото своих героев в соцсети с хэш-тегом #БессмертныйПолкОнлайн и #БессмертныйПолкТатарстан, а на ПАО «Казаньоргсинтез» пошли еще дальше и создали видеоролик «Бессмертный полк «Казаньоргсинтеза».

«Каждый год миллионы людей шагали в «Бессмертной полку», отдавая дань памяти тем, кто сражался за Родину. В 2020-м мы не можем этого сделать из-за самоизоляции. Но мы помним об их подвиге несмотря ни на что», — говорится в ролике на фоне видеоряда, где работники предприятия, сегодня тоже, не смотря на эпидемию и режим самоизоляции, находящиеся на своем боевом посту — рабочих местах, держат в руках портреты солдат Победы — своих отцов, матерей, дедушек и бабушек.

В канун Дня Победы, согласно социальной политике Группы ТАИФ, «Казаньоргсинтез» выделил всем своим ветеранам войны, труженикам тыла, а так же участникам боевых действий и локальных конфликтов и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС материальную денежную помощь. Труженикам тыла и участникам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», продуктовые наборы и поздравительные открытки от президента Татарстана и мэра Казани.

В канун Дня Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла были вручены юбилейные медали и продуктовые наборы. Фото Максима Платонова

А 8 мая руководство ПАО «Казаньоргсинтез» возложило цветы к подножию мемориала, посвященного памяти работников, участвовавших во Второй мировой войне. В возложении также принял участие генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.

8 мая руководство ПАО «Казаньоргсинтез» и генеральный директор АО «ТАИФ» возложили цветы к мемориалу памяти работников КОСа, участвовавших во Второй мировой войне. Фото Рината Назметдинова

— Здесь на обелиске выбиты имена тех, кто, пройдя войну, нашел в себе силы работать дальше, строить заводы, возводить основу мощной химической отрасли страны. Таким митингом мы можем отдать нашим героям лишь малую долю огромного долга за нашу спокойную трудовую жизнь, — сказал собравшимся Руслан Шигабутдинов.

— Дорогие друзья! От имени всего руководства ПАО «Казаньоргсинтез» поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне! Наша победа навечно вписана в героическую летопись страны. Она стала символом национального единства, воинской славы и доблести. Этот праздничный день вошел в наши сердца как символ всенародного героизма и беспримерного мужества, доблести и отваги народа, защитившего мир на

всей земле! С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто отстоял нашу независимость и спас мир от фашизма, — отметил в своем поздравительном обращении к татарстанцам генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов: Подвиг наших отцов и дедов служит примером того, как нужно стойко и сплоченно встречать беду и преодолевать трудности. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— Сейчас, в непростое время, когда и наша страна, и весь мир столкнулся

с новыми испытаниями, подвиг наших отцов и дедов служит примером того,

как нужно стойко и сплоченно встречать беду и преодолевать трудности. И я

уверен, что вместе мы пройдем сложный период. Я желаю каждому из вас стабильности и благополучия в эти трудные дни. Пусть, вопреки всем кризисам и вызовам современного мира, в ваших домах сохранится семейное счастье, мир и согласие! С праздником!, — поздравил он жителей республики с Днем Победы.

«Сад памяти» от «Нижнекамскнефтехима»

8 мая коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединился к приуроченной к 75-летию Дня Победы, международной акции «Сад памяти». По всей территории бывшего Советского Союза люди в этом году высадят 27 млн деревьев — по одному в честь каждого из 27 млн советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работники нефтехимического комплекса высадили 75 сосновых саженцев вдоль Соболековской трассы. Директорский корпус во главе с генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» Айратом Сафиным, совместно с депутатом Государственной думы РФ, двукратным призером Олимпийских игр Иреком Зиннуровым и ведущими игроками хоккейной команды «Нефтехимик» провели масштабную высадку 75 деревьев. Каждый участник акции собственноручно высадил по одному хвойному дереву вдоль Соболековской трассы. Теперь вдоль главной транспортной артерии Нижнекамска, по которой ежедневно проезжают тысячи автомашин, а сотрудники компании добираются до работы и обратно, радуют взор 75 сосновых саженцев в память о великом подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Сад памяти» работники НКНХ высадили 75 саженцев сосны вдоль Соболековской трассы. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как и другие компании Группы ТАИФ, «Нижнекамскнефтехим» принял активное участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Кроме того, на протяжении недели, с 6 по 11 мая, производственная установка ЦФГУ, здание ДИС и Дом спортсменов, каждый вечер украшаются световой проекцией с цифрой «75», символизирующей годовщину великой Победы.

В честь Дня Победы, производственная установка ЦФГУ, здание ДИС и Дом спортсменов, каждый вечер украшаются световой цифрой «75». Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В канун 9 мая руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», во главе с генеральным директором нефтехимического комбината Айратом Сафиным, навестило фронтовиков и тружеников тыла, чтобы лично поздравить каждого из подшефных: троих участников Великой Отечественной и 116 ветеранов, ковавших победу в тылу, вручить им юбилейные медали, многочисленные подарки и продуктовые наборы.

В канун Дня Победы руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» навестило ветеранов. Фото: «Нижнекамскнефтехим»

В Совете ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» осталось лишь трое фронтовиков — Владимир Кузьмич Каркоцкий, Анас Шафигуллович Хайруллин и Фаузи Бикмухаметович Тазиев. Ветераны встречали гостей в приподнятом настроении. Поздравляя фронтовиков с 75-летней годовщиной Великой Победы, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин выразил от всех поколений нефтехимиков глубокую благодарность за Победу и мирное небо над головой и пожелал им крепкого здоровья и долголетия. Каждому ветерану подарили большой плазменный телевизор, наборы текстиля, продуктовый набор, и памятную юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в честь юбилейного события руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» было принято решение о перечислении участникам войны и труженикам тыла средств в размере годовых затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ко Дню Победы каждому перечислено денежное вознаграждение. Троим ветеранам Великой Отечественной войны были выделены средства на ремонт квартир.

Вскоре отметит новоселье совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором на настоящий момент состоят более 10,5 тысячи человек, в том числе три фронтовика, три вдовы участников Великой Отечественной войны и 116 тружеников тыла. Организация переедет в новое помещение, где сейчас идет капитальный ремонт. Средства на ремонтные работы, приобретение мебели и оргтехники для совета ветеранов войны и труда компании были выделены в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Общественная организация выступает связующим звеном между администрацией предприятия и его пенсионерами, которым «Нижнекамскнефтехим» оказывал и продолжает оказывать всестороннюю поддержку.

Готовится отпраздновать новоселье совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото «Нижнекамскнефтехим»

— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие нефтехимики! Примите сердечные поздравления с самым светлым и торжественным праздником — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Это волнующее событие имеет большое значение для жителей нашей страны, так как нет такой семьи, которой бы не коснулись горечь утрат и величие Победы. Это день нашей общей памяти и великого подвига, — отметил в своем обращении генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: Победа, завоеванная нашими дорогими ветеранами, и сегодня вдохновляет нас на новые свершения. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— По традиции, 9 Мая мы отдаем дань глубокого уважения главным героям великого Дня Победы — тем, кто долгих 1418 дней и ночей воевал на передовой и трудился в тылу. Чем дольше мы живем под мирным небом, тем глубже осознание этого великого подвига. Наш священный долг — помнить об этом и беречь достигнутое благополучие. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Совете ветеранов войны и труда в настоящее время три участника войны и 116 тружеников тыла, которые не только победили жестокого и беспощадного врага, но подняли из руин разоренную страну, восстановили промышленность, построили «Нижнекамскнефтехим». Уважаемые ветераны, примите низкий поклон и благодарность за проявленный героизм на ратном поле, за трудовой подвиг в военное и мирное время, за мужество и бесстрашие! От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы родных и близких.

Победа, завоеванная нашими дорогими ветеранами, и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. В этом году празднование 75-й годовщины Дня Победы проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции. На борьбу с ней в настоящее время мобилизованы все силы и возможности нашего коллектива и всей страны. Уверен, что совместными усилиями на поле брани с коварной инфекцией мы также одержим победу, — высказал уверенность Айрат Сафин.

ТГК-16: тепла и энергии нашим ветеранам

В АО «ТГК-16», как и в целом по Группе ТАИФ, готовили ко Дню Победы масштабную программу — мероприятия, направленные на чествование и поздравление ветеранов, концертную программу. Но все это пришлось отложить до окончания эпидемии. Средства, запланированные на воплощение этой программы, с одобрения руководства и акционеров Группы, направили на материальную поддержку, увеличение подарков и продуктовых наборов участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Об этом журналисту «Реального времени» рассказал генеральный директор генерирующей компании Эдуард Галеев.

Ветераны Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) были отмечены медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которой награждаются фронтовики, труженики тыла и бывшие узники концлагерей. Также в Казани и Нижнекамске работники ТГК-16 лично передали 17 ветеранам-энергетикам подарки и продуктовые наборы.

В канун Дня Победы ветеранам, работавшим на АО «ТГК-16» были вручены юбилейные медали и продуктовые наборы. Фото Рината Назметдинова

— Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! От лица всех энергетиков АО «ТГК-16» сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! 9 мая — дата, о которой будет помнить каждое поколение нашей страны. В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашего народа этот день — больше, чем годовщина окончания самой жесткой и кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и величайшего героизма миллионов людей, спасших мир от ужасов фашизма. Пример беззаветной любви к Родине, готовности ценой собственной жизни защищать ее свободу и независимость, — обратился к ветеранам, работникам Группы ТАИФ и всем жителям республики генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Эдуард Галеев: Для нашего народа этот день — символ единения и величайшего героизма миллионов людей, спасших мир от ужасов фашизма. Фото АО «ТГК-16»

— Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. Отдельно хочу обратиться к ветеранам-энергетикам, к тем, кто в условиях войны обеспечивал фронт топливом, а промышленность и сельское хозяйство — электроэнергией и теплом. Без вашего вклада достижение Победы было бы невозможным! А ваш труд и героические свидетельства тех лет — бесценный опыт и пример для подражания! Мы благодарим всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Спасибо за ваш созидательный труд, за все, что вы сделали для будущего.

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Ваш сильных дух и несгибаемое мужество навсегда останутся образцом для всех поколений. Мы в неоплатном долгу перед каждым из вас. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С праздником! — завершил свое поздравление с Днем Победы Эдуард Галеев!

ТАИФ-НК: ремонт квартиры в подарок ветерану

Все меньше остается в живых участников Великой Отечественной войны. На весь Нижнекамский муниципальный район их всего 32. У ТАИФ-НК в подшефных остался единственный участник Великой Отечественной — Панфил Павлов. В 1943 году, 17-летним мальчишкой он ушел на фронт, а закончилась война для героя лишь после победы над Японией. Домой старший сержант вернулся только в 1950 году.

В подарок подшефному ветерану АО «ТАИФ-НК» провело капитальный ремонт его квартиры. Фото АО «ТАИФ-НК»

В подарок к 75-летнему юбилею со Дня Победы, предприятие полностью отремонтировало квартиру ветерана. Справились всего за пару недель. И когда Панфил Григорьевич вместе с женой Марией Егоровной вернулись домой от детей, то свое жилище узнали не сразу. Изменилось все: в квартире поклеили новые обои, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную комнату и санузел, обновили сантехнику, поменяли напольное покрытие и благоустроили лоджию.

Вернувшись домой, чета Павловых не узнали свое жилище. Фото АО «ТАИФ-НК»

Представители ТАИФ-НК пришли к ветерану с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, чтобы уберечь фронтовика от малейших рисков. Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Ильфар Халимуллин подарил фронтовику букет цветов и вручил продуктовый набор, пожелал здоровья и долголетия. А закончилась встреча совместной фотографией. По словам Панфила Григорьевича, она непременно займет самое достойное место в семейном альбоме.

В День Победы, руководство компании ТАИФ-НК во главе с генеральным директором Рушаном Шамгуновым планирует почтить память солдат, погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Монументу Победы Нижнекамска и у Братской могилы 80-го отдельного лыжного батальона.

— Дорогие ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны! От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник, не имеющий срока давности, как никакой другой, близок и понятен всем гражданам нашей великой страны, всем людям доброй воли, без различия возрастов, национальностей и вероисповеданий, — присоединился к поздравлениям генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Рушан Шамгунов: День Победы — праздник, не имеющий срока давности. Фото АО «ТАИФ-НК»

— Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры! Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Благодаря нашим героям, мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! Низкий вам поклон, — обратился он к ветеранам.

Банк «Аверс»: спасибо ветеранам за Победу!

С закрытыми медицинскими масками лицами, но с открытым сердцем пришли поздравлять своих ветеранов-фронтовиков сотрудницы Банка «Аверс»

Соблюдая меры безопасности, в масках, но с открытым сердцем, в канун Дня Победы ветеранов-фронтовиков, блокадников и узников концлагерей посетили работники ООО Банк «Аверс». Принесли с собой не только подарки и продуктовые наборы, но добрые слова и хорошее настроение, что особенно важно в период самоизоляции. А сами ветераны — поделились фронтовыми воспоминаниями.

ТАИФ-НК АЗС: День Победы — праздник радости и скорби

— Уважаемые потомки советских героев, творцов Великой Победы! От лица коллектива сети АЗС Группы компаний ТАИФ примите наши сердечные поздравления по случаю 75-летия Великой Победы, — так же присоединился к поздравлениям к жителям Татарстана по случаю Дня Победы генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Альберт Султеев.

Альберт Султеев: «Глубокое уважение и низкий поклон всем творцам Великой Победы». Фото taifazs.ru

— День Победы — единственный праздник, в котором сочетаются скорбь и радость, слезы и счастье… Праздник, ставший общим для всех поколений, праздник со слезами на глазах, наполненными чувствами глубокой благодарности и гордости за великий подвиг советского народа. Это особенный день памяти и встречи нашего прошлого и настоящего, данный нам для того, чтобы мы не забывали, какой ценой нашему народу досталась долгожданная победа в Великой Отечественной войне! Невообразимо высокую цену пришлось заплатить за Великую Победу! Миллионы погибших, миллионы вдов и сирот, разрушенные города и села. Долгих 4 года шли к победе артиллеристы и танкисты, летчики, моряки и пехотинцы. Шли через лишения и невзгоды, через жару и стужу, через бомбежки и артобстрелы…

Глубокое уважение и низкий поклон всем творцам Великой Победы, кто днями и ночами не сходил с фронтовых дорог и самоотверженно трудился в тылу, тем, кто выдержал это тяжелое и долгое испытание, проявляя стойкость и мужество во благо будущих поколений.

В этот священный день мы всей душой разделяем вашу радость и выражаем благодарность за то, что вы подарили родной земле мир, а своему народу уверенность в завтрашнем дне. От всей души желаем счастья, мирного неба, здоровья и благополучия вам и вашим близким, — подчеркнул Альберт Султеев.