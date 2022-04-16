Гала-концертом завершился фестиваль творчества нефтехимиков «Звезда Нефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

За более чем полувековую историю, «Нижнекамскнефтехим» взрастил не просто химиков, технологов и управленцев. Он взрастил талантливых поэтов, певцов, танцоров. Так, в рамках 55-летия со дня выпуска первой продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Доме народного творчества состоялся гала-концерт фестиваля творчества нефтехимиков «Звезда Нефтехима». А гостей праздника ждала выставка картин и творческих работ талантливых работников и ветеранов предприятия.

— Замечательная атмосфера. Отличные ребята. Это все очень искренне, здорово и от души. Ребята одухотворены радостью общения и возможностью показать свои таланты, — рассказала заместитель председателя профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена Велик.

За время проведения конкурса, на суд компетентного жюри была представлена 21 концертная программа. Зажигательные танцы, миниатюры, песни, стихи. Нефтехимики как всегда продемонстрировали богатый творческий потенциал.

— Не пропускаю не один гала-концерт, сегодня вновь пришла как зритель. Так приятно, что здесь царит атмосфера праздника, видно, что у всех настроение на высоте. Здесь многие участвуют семьями, это очень объединяет, — поделилась впечатлениями помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

В преддверии 55-летнего юбилея «Нижнекамскнефтехима» в зрительном зале, на почетных местах, присутствовали ветераны пуска центральной газофракционирующей установки, те, кто в 1967 году получал первую продукцию химкомбината.

— После училища, в 1976 году, пришел работать на Центральную газофракционирующую установку. С того момента прошло 45 лет и 10 месяцев. Супруга Гульшат работает медсестрой в санатории-профилактории «Корабельная роща» с 1986 года и по сей день. Воспитали троих сыновей. Старший сын Наиль работает со мной в смене старшим аппаратчиком. Средний сын Раиль — старший аппаратчик на заводе ИМ. Младший Булат — заканчивает КНН по специальности машинист, он тоже будущий химик. Общий стаж семейной династии — 109 лет, — рассказал начальник смены ЦГФУ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Флюр Гараев.

На празднике чествовали семейные трудовые династии, в которых опыт, навыки, мастерство передаются из поколения в поколение. Например, общий трудовой стаж семейной династии Носковых более 500 лет.

Гала-концерт завершился лучшими творческими номерами дипломантов фестиваля. На сцене выступали более 300 человек. Они поразили своим профессионализмом и творческими способностями. Это стало кульминацией большой кропотливой работы организаторов и участников фестиваля «Звезда Нефтехима». Были представлены 45 художественных номеров самого разного жанра. Участники фестиваля отразили в своих выступлениях становление, развитие и будущее предприятия, лейтмотивом прошла связующая нить объединения с компанией СИБУР. Действо на сцене завораживало и не отпускало. Один номер был лучше другого. Победителей и призеров фестиваля ждали соответствующие дипломы и вознаграждение.

— Как великолепно, что такой фестиваль посвящен прекрасному юбилею — 55-летию «Нижнекамскнефтехима». Хочу в первую очередь поздравить с юбилеем наших ветеранов и поблагодарить за трудовой вклад в его развитие. А наших артистов и организаторов фестиваля я благодарю за великолепный праздник, который они устроили для нашего трудового коллектива, — отметила со сцены в приветственном слове директор по организационному развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» Людмила Журавленко. — Уже 55 лет существует и этот замечательный фестиваль. Очень хочется, чтобы мы надолго сохранили эту традицию и передали ее молодому поколению. Потому что это реально здорово, когда ты видишь поющих, танцующих, читающих стихи аппаратчиков, киповцев, электриков. Огромное вам спасибо, за ваши таланты, которые вы продемонстрировали сегодня, — добавила она.

— В эти минуты чувствуешь себя счастливым человеком. Потому что на сцене сегодня такая громадная, многогранная, творческая сила. Глядя на наших талантливых ребят, понимаешь, что у нашего предприятия есть будущее, и производственное, и творческое, и спортивное, — отметил в своем выступлении председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Гран-при фестиваля удостоился коллектив художественной самодеятельности завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехима».

— Мы репетировали каждый день, потратили много сил, энергии. Главное, что все таланты сотрудников завода БК были реализованы. Мы смогли с достоинством представить свое подразделение и победить. Коллектив завода БК богат традициями, и мы составляем достойную часть «Нижнекамскнефтехима», — рассказала Ангелина Старкова, заместитель председателя профкома завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Масштабный, грандиозный, профессиональный — такие эпитеты звучали в адрес фестиваля от сидящих в зале. Гала-концерт превзошел все ожидания и оставил неизгладимые впечатления у всех, кто стал его участником или зрителем.

