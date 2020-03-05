Сотруднице «Нижнекамскнефтехима» присвоено звание «Заслуженный химик РТ»

Сегодня в Казани в КДК им. Ленина президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды работникам промышленности. Среди награжденных — сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Гельнара Фархутдинова. За многолетний добросовестный труд, внедрение новаторских идей ей присвоено звание «Заслуженный химик РТ».

— Это очень дорогая для меня награда. Приятно, что оценили мой труд, труд моего коллектива. Я отработала на заводе более 40 лет, очень любила и люблю свою работу, потому что она скрупулезная, серьезная, требует много отдачи. Хочу сказать большое спасибо руководству, коллективу, мне очень нравится у нас на «Нижнекамскнефтехиме», иначе бы я не проработала здесь столько лет, — поделилась с «Реальным временем» своими эмоциями Гельнара Фархутдинова.

В НКНХ она пришла работать в 1979 году в качестве аппаратчика синтеза 4-го разряда. Принимала активное участие в пусконаладочных работах, а также в пуске цеха получения носителей завода окиси этилена. Параллельно, не прекращая трудовую деятельность, училась в Нижнекамском нефтехимическом техникуме. В 1987 году была переведена на должность техника-технолога 1-й категории цеха производства этиленглиголей и этилцеллозольва №2406, в 2000-м — техника-технолога 3-го разряда.

Сегодня Гельнара Фахрутдинова успешно трудится аппаратчиком окисления 5-го разряда цеха №6706. По словам коллег, в совершенстве освоила свою работу и смежные рабочие узлы, овладела всеми тонкостями технологического процесса. Сейчас в обязанности сотрудницы НКНХ входит ведение и контроль по приемке, откачке готовой продукции в цехе производства этиленгликолей и этилцеллозольва завода олигомеров и гликолей.

Гельнара Фахрутдинова является автором и соавтором десятков рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом более полутора миллионов рублей и соавтором одного изобретения. При ее участии было также улучшено качество этилцеллозольва и этилкарбитола.

Неоднократно избиралась председателем цехового комитета, где проявила свою отзывчивость и исполнительность. Любит спорт и ведет активный образ жизни. Имеет множество наград и почетных грамот. Делится опытом с молодыми сотрудниками НКНХ, воспитывает двоих детей.

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