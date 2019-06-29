Генерация Татарстана: на пути к энергетической самодостаточности

Фото: АО "ТГК-16"

Энергетическая отрасль Татарстана продолжает уверенно двигаться вперед, оставляя позади времена энергодефицита. На фоне роста генерации и повышения эффективности использования энергии республика постепенно приходит к полной независимости от электроэнергии, поступающей из-за ее пределов.

Производство и потребление

Показательными с этой точки зрения стали итоги l квартала текущего года. По данным Минпромторга РТ производство электроэнергии, с учетом объектов распределенной генерации, в январе — марте 2019 года выросло на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 7,2 миллиарда кВт*ч.

При этом потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан с января по март 2019 года составило 8,1 миллиарда кВт*ч, что лишь на 1,4% больше, чем в 2018 году. Таким образом, разрыв между объемами производства и потребления в текущем году продолжает уверенно сокращаться.

Производство электроэнергии в Татарстане с учетом объектов распределенной генерации, в январе — марте 2019 года выросло на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 7,2 миллиарда кВт*ч. Фото energy.s-kon.ru

Данные по прошлому году также подтверждают эту положительную тенденцию. Так, согласно данным республиканского Минпромторга, генерирующими компаниями Татарстана за 2018 год выработано более 25,6 миллиарда кВт*ч электрической энергии, что на 25,5% выше выработки электроэнергии за 2017 год. При этом, с учетом объектов распределенной генерации, выработка электроэнергии за 12 месяцев 2018 года составила 27,2 миллиарда кВт*ч.

В то же время, потребление электроэнергии в республике составило в прошлом году порядка 30,2 миллиарда кВт*ч — на 4,5% выше потребления электроэнергии за 2017 год. Таким образом, энергосистема республики демонстрирует стабильный тренд самодостаточности в балансе производства и потребления электроэнергии.

В целом, по данным министерства, в 2018 году объем товарной продукции по группе генерирующих и сетевой компаний Татарстана превысил 106,2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность работников на крупных предприятиях энергетического комплекса республики за год увеличилась на 1,3% относительно 2017 года.

В качестве показательного примера здесь можно привести филиал АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3», где в 2017 году ввели в эксплуатацию одну из самых мощных в мире газотурбинных установок (ГТУ) производства компании General Electric — 9НА.01 — электрической мощностью 405,6 МВт с выработкой электрической и тепловой энергии в комбинированном цикле. По результатам внедрения ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 увеличена установленная электрическая мощность станции до 789,6 МВт, установленная тепловая мощность станции доведена до уровня 2 390 Гкал/ч.

Выработка электроэнергии АО «ТГК-16» в 2017 году составила 7,9 млрд кВт*ч и выросла относительно 2015 года на 33%, что обусловлено, прежде всего, вводом ГТУ на Казанской ТЭЦ-3, а также увеличением объемов выработки электрической энергии в комбинированном режиме на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) за счет увеличения тепловых нагрузок. Это позволило в 2017 году выработать на Нижнекамской станции 4,67 млрд кВт*ч, увеличив показатели более чем на 1,4% по отношению к 2015 году.

По результатам внедрения ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 увеличена установленная электрическая мощность станции до 789,6 МВт, установленная тепловая мощность станции доведена до уровня 2390 Гкал/ч. Фото Олега Тихонова

Более того, ГК ТАИФ продолжает наращивать мощности, и в настоящий момент идет реализация проекта по возведению парогазовой теплоэлектростанции мощностью в 495 МВт для утилизации газообразных отходов производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

О том, что лежит в основе столь серьезных успехов, рассказал министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов в рамках состоявшегося в апреле Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности «ТЭФ — 2019». По его словам, модернизация и ввод новых мощностей за последние 5 лет позволили сделать энергосистему Татарстана значительно энергоэффективнее. Удельный расход топлива на выработку электроэнергии с 2014 года снизился на 10%, а доля потерь электрической энергии в электросетевом хозяйстве республики уменьшилась на 4,5% благодаря проводимой работе по реконструкции и строительству новых электрических сетей и подстанций.

Министр напомнил, что в Татарстане с 2013 года реализуется государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ключевым индикатором программы является снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП). По данным на 2017 год, оценочное значение индикатора энергоемкости ВРП республики снизилось почти на 25% относительно уровня 2007 года.

Перспективы отрасли

Перспективы и прогнозы по развитию энергетики Татарстана обозначены в утвержденной Министерством энергетики РФ программе развития Единой энергетической системы России на 2019—2025 годы. Основной целью программы является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Как отмечается в программе, энергосистема Республики Татарстан является крупнейшей энергосистемой ОЭС Средней Волги — доля республики к концу прогнозного периода должна достигнуть 27,9% при среднегодовых темпах прироста за период 2019—2025 годов — 0,8%.

При этом объем потребления электроэнергии в Татарстане к 2025 году прогнозируется на уровне 32 миллиардов кВт*ч против почти 30,2 миллиарда кВт*ч в 2018 году. Ожидаемый рост потребления объясняется в первую очередь расширением существующих нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий, относящихся, прежде всего, к ГК ТАИФ, в том числе НПЗ АО «ТАИФ-НК» в Нижнекамске, где готовится к вводу в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, а также Казаньоргсинтез, который сохраняет планы по расширению этиленовых мощностей до 1 миллиона тонн до 2020 года, планирует строительство новой установки производства этилена, полиэтилена и создание собственного производства бензола.

Ожидаемый рост потребления, несомненно, станет серьезным вызовом для генерирующих компаний, стимулируя их к дальнейшему наращиванию производства, новым масштабным инвестициям и модернизации оборудования.

Крупнейшие игроки

Крупнейшими производителями электроэнергии в республике являются АО «Татэнерго», АО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ», являющаяся дочерней компанией «Татнефти». При этом ТГК-16, входящая в Группу компаний ТАИФ, продолжает интенсивно наращивать выработку электроэнергии.

С момента своего создания АО «ТГК-16» становится одним из ключевых производителей тепловой и электрической энергии в Татарстане, активно участвуя в развитии энергетической инфраструктуры республики. Основными клиентами компании являются публичные акционерные общества «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», и ряд других татарстанских предприятий. Также компания успешно исполняет необходимую социальную функцию, бесперебойно обеспечивая теплом и электроэнергией жителей Казани и Нижнекамска и удерживая при этом одни из самых низких тарифов в республике.

С момента своего создания ТГК-16 становится одним из ключевых производителей тепловой и электрической энергии в Татарстане, активно участвуя в развитии энергетической инфраструктуры республики. Фото АО «ТГК-16"

В 2018 году компания «ТГК-16» продемонстрировала высокие производственные и финансовые результаты. Так, по данным компании, выручка от продаж в минувшем году выросла на 12% к 2017 году и составила 30,7 миллиарда рублей. Из заработанных средств было уплачено 2,3 миллиарда рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Татарстана — 1 миллиард рублей. Чистая прибыль ТГК-16 в 2018 году составила 1,9 миллиарда рублей.

Выработка электрической энергии по всем филиалам компании в прошлом году составила почти 9,4 миллиарда кВт*ч, что на 18% выше уровня 2017 года. В сеть было отпущено более 8,4 миллиарда кВт*ч, на собственные нужды предприятие потратило почти 0,9 миллиарда кВт*ч. Отпуск тепловой энергии достиг 21,3 миллиона Гкал, поднявшись на 2% относительно уровня 2017 года.

В 2018 году станции ТГК-16 вышли на рекордные показатели: Казанская ТЭЦ-3 впервые за всю свою историю 50-летнюю выработала 4,5 миллиарда кВт*ч электроэнергии, а Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — 18,2 миллиона Гкал тепла.

Как сообщили в компании, положительно на экономических показателях ТГК-16 отразилась, прежде всего, сбалансированная тарифная политика, когда тарифы на тепловую энергию не ложатся неподъемным бременем на потребителей и позволяют им наращивать потребление за счет развития производства и закрытия собственных теплоисточников. К слову, за период с 2012 года рост тепловой нагрузки на потребителей за счет вывода из эксплуатации их собственных теплоисточников (котельных) составил более 1,3 млн Гкал в год. Также немалый положительный эффект оказала целенаправленная и планомерная работа в области обновления мощностей, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Всего в 2018 году ТГК-16 инвестировала в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений филиалов почти 3 миллиарда рублей.

К слову, компании группы ТАИФ уделяют большое внимание экологическим аспектам производственной деятельности. В частности, предприятия группы, в том числе ТГК-16, считают перспективным внедрение генерирующих мощностей, использующих вторичные топливные ресурсы. В Татарстане располагаются одни из крупнейших в мире нефтехимических производств — таких, как «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Процесс производства продукции на данных предприятиях неизбежно сопровождается образованием так называемых газов технологических сдувок — горючих газов, в конечном итоге сжигаемых в факельных установках. Одним из возможных способов полезного сжигания таких газов является их ликвидация в энергогенерирующих установках с целью получения электрической и тепловой энергии.

На сегодняшний день подобные технологии широко внедряются по всему миру и демонстрируют свою эффективность. Строительство данных электростанций окажет существенное положительное влияние на энергетическую отрасль в республике. Это позволит «Нижнекамскнефтехиму» и «Казаньоргсинтезу» утилизировать образующиеся технологические сдувки, и тем самым снизить себестоимость продукции. Кроме того, сокращается вредное воздействие на окружающую среду.

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