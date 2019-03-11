Сотрудница «Нижнекамскнефтехима» стала победительницей конкурса «Женщина года»

Ведущий инженер-технолог научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» Елена Ткачева стала победительницей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Лучшей она была признана в номинации «Моя судьба — моя профессия». Победительниц поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

В этом году на звание лучших претендовали 600 женщин: светские львицы, многодетные матери, предприниматели и представители рабочих профессий, которые добились успехов в профессиональной деятельности и воспитании детей.

Больше всего участников было в номинации «Моя судьба — моя профессия». В ней выбрали семь победительниц, в числе которых — сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Елена Ткачева. В феврале она успешно прошла зональный этап конкурса. В выступлении Елена Ткачева рассказала о том, какую роль в ее жизни играет работа ведущим инженером-технологом в научно-технологическом центре «Нижнекамскнефтехима».

В исследовательской лаборатории мономеров и пластмасс Елена Ткачева разрабатывает инновационные продукты. В прошлом году ее успехи признали на Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2018» в номинации «Профессиональные инженеры». Елена Ткачева работает в НТЦ почти 30 лет. Она является соавтором трех патентов на изобретение, 43 рационализаторских предложений, 12 докладов на научных конференциях и шести публикаций в научных журналах. Сейчас она занимается исследованием и работой по научно-техническому сопровождению крупнотоннажных производств стирольных пластиков.