Элита «зеленого» менеджмента: НКНХ признан самым экологически ответственным предприятием России

В конкурсе «Лидер природоохранной деятельности — 2020» «Нижнекамскнефтехим» отмечен сразу двумя дипломами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ведущий производитель синтетических каучуков и пластиков России ПАО «Нижнекамскнефтехим» является ярким примером того, как вести бизнес и при этом не наносить вред окружающей среде. Ежегодно нефтехимический гигант направляет колоссальный объем финансирования на реализацию различных природоохранных мероприятий. Результаты этой работы ощущают все жители Нижнекамска, качество воздуха которого не уступает соседним городам. Усилия нефтехимиков в улучшение экологии не остались незамеченными. По итогам конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» «Нижнекамскнефтехим» стал лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием.

Эколидер делового сообщества

Итоги XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» были подведены в Москве в конце прошлого года. Он проходил в рамках международного форума «Здоровье человека и экология — 2020». Нефтехимический гигант удостоился сразу двух дипломов — «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

Организаторы и жюри конкурса высоко оценили внедрение на предприятии современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, обновление и модернизацию технологического оборудования, сбор отдувок и перевод их в факельную систему, использование факельных сдувок в качестве топлива, оптимизацию режимов ведения технологических процессов и другие экологические программы.

— Мы планомерно ведем работу по улучшению окружающей среды. С 2001 года «Нижнекамскнефтехим» реализует четвертую по счету экологическую программу. В рамках четвертой программы с 2014 по 2019 годы удалось сократить потребление технической воды на 3,341 млн кубометров (5,3%) и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 3 319 тонн (14%), — отмечает начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Светлана Ямкова.

В работе — живые микроорганизмы

Обратило внимание жюри конкурса и на масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим». Больше полувека компания несет единоличную ответственность за содержание и качество очистки коммунальных и промышленных стоков.

В 1966 году начальная мощность объекта составляла 56 000 м3/сутки. После реконструкции очистных сооружений в 1980 году она увеличилась до 213 000 м3/сутки. В настоящее время фактическая нагрузка на БОС составляет 154 533 м3/сутки. Из них 23% приходится на городские стоки, остальные 77% — на промышленные.

В настоящее время фактическая нагрузка на БОС составляет 154 533 м3/сутки. Из них 23% приходится на городские стоки, остальные 77% — на промышленные

Модернизация БОС позволила забыть о неприятных запахах в атмосфере, которые последние годы волновали жителей города и района. На обновление сооружений компания направила 3 млрд рублей. Во время реконструкции были внедрены самые современные технологии и оборудование. Проложен новый коллектор промливневых стоков протяженностью 15 км.

На узле механической очистки хозяйственно-бытовых стоков были построены новые сооружения закрытого типа. Все здания оборудованы газоочистными установками, которые разлагают газы и испарения с поверхности стоков до воды и углекислого газа.

— Новое оборудование позволяет улавливать бытовой мусор размером от 5 мм. В отличие от предыдущей схемы теперь в стоках максимально сохраняется бытовая органика, производится отмывка песка от загрязнений, что повышает качество последующей биологической очистки, — отмечает начальник УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сергей Бояркин.

Эффективность очистки выбросов составляет от 87 до 96%

Узел механической очистки химзагрязненных стоков также претерпел глобальные изменения. Все построенные объекты герметичны и оснащены установками для уничтожения неприятных запахов.

— Для предотвращения загрязнения воздуха были предусмотрены газоочистные очистные установки, основанные на методе биофильтрации, который считается одним из лучших в Европе. Эффективность очистки выбросов составляет от 87 до 96%, — говорит Сергей Бояркин.

В процессе биологической очистки стоки проходят аналитический контроль на всех стадиях очистки. Поступающий хозбытовой сток анализируется по 20 показателям, химзагрязненный — по 32, очищенный сток — по 41.

Нефтехимики отмечают, что после реконструкции БОС по сравнению с 2016 годом в очищенных стоках снизились концентрации: взвешенных веществ на 32%, более чем на 99% — толуола и этилбензола, на 94% — метанола, на 36% — сульфидов, на 94% — феноловина, на 96% — формальдегида.

Эффективность очистки загрязненного воздуха на биофильтрах после отдувок с преаэраторов и первичных отстойников соответствует проектным значениям и составляет 87—96%, в том числе по бензолу — 95%, стиролу — 96%, толуолу — 92%, этилбензолу — 87%.

Новый коллектор исключил попадание стоков в почву и водоемы

Улучшить экологические показатели удалось благодаря строительству нового внеплощадочного коллектора промливневых стоков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Решение о прокладке дополнительной «нитки» коллектора руководство компании приняло в связи с активным развитием Нижнекамского промышленного узла и как следствие высокой нагрузкой на действующий коллектор (ХЗК-2).

Улучшить экологические показатели удалось благодаря строительству нового внеплощадочного коллектора промливневых стоков ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новый 15-километровый внеплощадочный коллектор промливневых стоков увеличил пропускную способность и безопасность транспортировки сточных вод с промплощадки, действующих и строящихся производств компании на биологические очистные сооружения для их дальнейшей очистки.

— Улучшились экологические показатели и безопасность, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Колодцы на коллекторе имеют биофильтры для очистки воздуха, — говорит заместитель начальника цеха №3406 УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим Сергей Николаев.

Впереди — третий этап реконструкции БОС

Но и на этом работа по модернизации биологических очистных сооружений не останавливается. Для снижения сбросов загрязняющих веществ с очищенным стоком, химики прорабатывают вопрос по 3-му этапу реконструкции — узла биологической очистки, доочистки и узла обеззараживания.

— Уже проведены опытно-промышленные испытания на пилотной установке дисковой микрофильтрации НПК «Медиана-Фильтр» в Москве с применением ворсового тканевого фильтра Мекана. Для обеззараживания очищенных сточных вод предлагается УФ-система открытоканального типа на базе высокоэффективных амальгамных УФ-ламп низкого давления, — поясняет Сергей Бояркин.

Уникальными методами очистки сточных вод, примененными на БОС «Нижнекамскнефтехим», уже заинтересовались специалисты Атырауского нефтеперерабатывающего завода из Республики Казахстан и ученые РАН. За опытом они приезжали в Нижнекамск в 2019 году.

Для нижнекамцев, желающих все увидеть своими глазами, нефтехимики проводят дни открытых дверей

Для нижнекамцев, желающих все увидеть своими глазами, нефтехимики проводят дни открытых дверей. Работники БОС подробно рассказывают, как устроена система транспортировки промышленных и городских стоков, для чего используются живые бактерии.

К слову, не меньший интерес у жителей города вызывает и станция очистки воды «Нижнекамскнефтехима», где также применены последние технологии. Ежедневно на СОВ-НКНХ поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. Обеззараживание на установках ультрафиолетом позволяет на 100% избавиться от вирусов. Ведется реагентная обработка воды высокоэффективным коагулянтом и флокулянтом, пропускание воды через фильтры, загруженные кварцевым песком горы Хрустальной.

Угольные фильтры улучшают запах и привкус воды, препятствуют появлению фенолов, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ. Стоимость каждого угольного фильтра — 13 млн рублей. За качеством воды следит собственная лаборатория. Проверка осуществляется по 77 показателям — от цветности и мутности до химических, органолептических и микробиологических.

Во время таких экскурсий жители города наглядно видят в каком состоянии вода поступает из Камы на СОВ-НКНХ, какие стадии очистки проходит, прежде чем попасть на промышленную площадку и в Нижнекамск, как загрязненные стоки стекаются на БОС «Нижнекамскнефтехима», где вновь подвергаются многоступенчатой современной очистке.

Анализы сточных вод на промзоне отбирают каждые 7 минут

Под тщательным контролем у нефтехимиков не только качество воды, но и воздуха. ПАО «Нижнекамскнефтехим» — владелец лицензии в области гидрометеорологии и профессионально осуществляет мониторинг окружающей среды с помощью аккредитованных ведомственных лабораторий.

За состоянием атмосферы следят пять стационарных постов, входящих в автоматизированную систему контроля. В прошлом году к ним прибавился собственный передвижной экопост, оборудованный по последнему слову техники. Стоимость поста — 24 миллиона рублей. Мобильный пост контролирует качество воздуха в 25 точках района, включая ближайшие к предприятию населенные пункты и жилые районы города.

Мобильный пост контролирует качество воздуха в 25 точках района, включая ближайшие к предприятию населенные пункты и жилые районы города

— Помимо этого экологи «Нижнекамскнефтехима» строго следят за качеством сточных вод на территории промышленной зоны. В 2019 году сразу на трех точках установили автоматические анализаторы. Каждые 7 минут они берут пробы и контролируют состояние сточных вод по показателям pH и общего органического углерода. Программа помогает в короткие сроки выявить источник загрязнения и провести корректирующие мероприятия, — рассказывает заместитель главного инженера по ООС, начальник управления экологической безопасности Олег Гришаков.

Нефтехимиками проделана колоссальная работа по улучшению экологического фона в регионе. Только за последние 6 лет флагман нефтехимии Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало более 480 мероприятий. Компания существенно сократила количество вредных выбросов в атмосферу, потребление речной воды, при этом увеличив выпуск товарной продукции.

Только за последние 6 лет флагман нефтехимии Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало более 480 мероприятий

Это стало возможным благодаря приоритетному вниманию НКНХ к вопросам экологии, выстраиванию природоохранной стратегии предприятия на многие годы вперед и последовательной ее реализации. Завершилась четвертая экологическая программа. Пятая будет не менее масштабной и эффективной, принесет новые победы в области охраны окружающей среды и позволит утвердиться в числе элиты «зеленого» менеджмента России.

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