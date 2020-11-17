Марат Садыков: «Вклад, который внесла компания, подтверждает социальную направленность нашего гиганта»

«Нижнекамскнефтехим» оказал жизненно важную поддержку больным пневмонией и коронавирусной инфекцией

Фото: Альберт Муклоков

Больше полугода республиканские врачи, как и медики по всей стране, ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, которая не щадит ни молодых, ни пожилых. Только по официальным данным, в России на сегодняшний день выявлено 1 971 013 заболевших CОVID-19, в Татарстане — 9 366. В медицинских учреждениях на счету каждый аппарат ИВЛ, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и многое другое. В это напряженное время флагман нефтехимии Татарстана продолжает помогать медикам. «Нижнекамскнефтехим» выделил свыше 19 млн рублей на приобретение медицинского оборудования и материалов.

Время мобилизации

Церемония вручения сертификата на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования и материалов состоялась в актовом зале Нижнекамской районной больницы — в соседнем с инфекционным госпиталем здании. По словам врачей, количество больных в «красной зоне» ежедневно растет, а вместе с ними — нагрузка на весь медицинский персонал.



Министр здравоохранения РТ Марат Садыков, который также прибыл в нефтехимическую столицу Татарстана, отметил важную роль нижнекамских медиков в борьбе с опасным заболеванием и весомую поддержку в этом ГК ТАИФ и, в частности, градообразующего предприятия — ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— В 2019 году мы все собирались, подводили итоги, ставили задачи на 2020 год. Тогда мы еще и предположить не могли, что коронавирусная инфекция из далекого Китая придет к нам. Она внесла определенные коррективы. И теперь наша жизнь в других реалиях. Мы сплотились в единую команду и дадим отпор врагу. А враг очень хитрый, с ним еще не сталкивался мир. 100 лет тому назад была «испанка», которую люди все-таки победили. И я уверен, что данную инфекцию мы победим!

Сегодня, пользуясь возможностью, я хочу вас, уважаемые коллеги, поблагодарить. Это вы находитесь на передовой, спасаете жизни. Также хочу поблагодарить социально ответственный бизнес. Много крупных компаний в этот трудный период оказывают помощь. Это и средства индивидуальной защиты, и оборудование, — сказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков и подчеркнул роль промышленников. — Еще раз хотел бы отметить, Айрат Фоатович (Айрат Сафин, генеральный директор НКНХ, — прим. авт.), что в сложные времена друзья познаются тем, что подставляют плечо. Таким плечом во все времена был, есть и, надеемся, что будет «Нижнекамскнефтехим». Сегодняшний вклад, который внесла компания, подтверждает социальную направленность нашего гиганта. Спасибо большое вам и ГК ТАИФ.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил важную роль нижнекамских медиков в борьбе с опасным заболеванием и весомую поддержку в этом ГК ТАИФ. Фото: Альберт Муклоков

Герои этого года

В свою очередь мэр города Нижнекамска Айдар Метшин, выступая перед собравшимися в актовом зале больницы, поблагодарил врачей, медицинский персонал и отметил вклад предприятий в обеспечение необходимыми расходными материалами и медицинским оборудованием в непростое для страны время.

— Сегодня в этом зале, конечно, не в полном составе, но с активными представителями, не громко и пафосно выражаем слова благодарности. Они герои этого года, те, кто стоит на страже здоровья людей в непростых условиях. Мы вместе боремся с новой для нас коронавирусной инфекцией, и первыми, кто стоит на защите, — это врачи и медицинский персонал, который находится в ковид-госпитале. Я хотел бы, уважаемые медицинские работники, от лица всех нижнекамцев выразить вам слова благодарности и признательности. За то, что вы, не только выполняя данную вами во время завершения учебы клятву Гиппократа, но и руководствуясь гражданской позицией, считая важным и необходимым, независимо от тех рисков и угроз, которые связаны с непонятной и не всегда объяснимой причиной новой инфекции, боретесь с ней и стоите на страже.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин также поблагодарил врачей и отметил вклад предприятий в обеспечение необходимыми расходными материалами и медицинским оборудованием в непростое для страны время. Фото: Альберт Муклоков

Я рад тому, что друзей у вас много. С большим пиететом и искренним внутренним отношением к вам обращаются все нижнекамцы со словами благодарности. В трудные времена не сдаются те, кто призван не функционально заниматься своими обязанностями. Мы стоим перед вызовами в период испытания, и приятно, что медицинский персонал не один на один с этой проблемой. Большое количество волонтеров, наши крупные, средние, малые промышленные предприятия, те, кто считает важным и необходимым в совместной борьбе обеспечить победу.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности группе компаний ТАИФ, группе компаний Татнефть, строительным организациям, энергетикам. Всем, кто вместе со здравоохранением участвует в борьбе. Сегодня знаковое мероприятие: существенный вклад в борьбу с COVID-19. И сегодня состоится непафосная церемония. Эта помощь по-настоящему необходима, и она важна и ценна именно сейчас, — отметил в своей речи мэр города Нижнекамска Айдар Метшин.

Своевременная помощь

По словам градоначальника, с начала пандемии промышленные предприятия оказывают своевременную помощь по обеспечению необходимыми расходными материалами и медицинским оборудованием для лечения коронавирусной инфекции.

По просьбе руководства городской больницы «Нижнекамскнефтехим» закупил два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, 32 редуктора для кислородных баллонов, 32 баллона для медицинских газов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, 150 питательных зондов для отделения реанимации и интенсивной терапии, 100 масок для неинвазивной вентиляции, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры и многое другое. Кроме этого, компания дополнительно передала медикам 10 тыс. защитных масок. Все это в коробках с надписью «Добрая помощь» уже доставлено в больницу.

«Нижнекамскнефтехим» закупил для больных коронавирусом жизненно важное оборудование и необходимые материалы. Фото: Альберт Муклоков

Жизненно важное оборудование и материалы для борьбы с ковид были приобретены при поддержке группы компаний ТАИФ, активно участвующей во многих социальных проектах.

Экономический гарант экономики Татарстана

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин выразил свое восхищение врачам, медсестрам, санитаркам и водителям скорой помощи, самоотверженно противостоящим болезни.

— Каждый день они рискуют своим здоровьем, своей жизнью, помогают пациентам в борьбе с этой болезнью. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья вашим семьям, низкий вам поклон. «Нижнекамскнефтехим» также борется с коронавирусом так, как он умеет делать. Мы первыми начали производство масок в Татарстане, мы освоили производство дезинфицирующих средств и первыми сертифицировали их. Мы производим дезинфекцию наших автобусов, дезинфицируем остановочные павильоны. Много организационных моментов для обеспечения безопасности на самом заводе. К нашей радости, мы констатируем, что добиваемся хороших результатов на «Нижнекамскнефтехиме», мы стараемся сдерживать распространение коронавируса, и результаты это доказывают, — сказал Айрат Сафин.

«Нижнекамскнефтехим» является экономическим гарантом экономики Татарстана и Нижнекамска. Фото: Альберт Муклоков

Генеральный директор предприятия отметил, что «Нижнекамскнефтехим» является экономическим гарантом экономики Татарстана и Нижнекамска. «В этом году, к сожалению, можно сравнить ситуацию в экономике и на предприятии с 90-ми годами, когда практически все торговые цепочки были прерваны, цены упали. Несмотря на это, мы имеем возможность оказывать спонсорскую помощь для наших медицинских учреждений. Только за 2019—2020 годы мы оказали спонсорскую помощь для медучреждений Республики Татарстан на 158 млн рублей и для нижнекамских медучреждений — на 140 млн. И сегодня мы имеем возможность передать сертификат на 19 млн 251 тысячу рублей, который включает в себя все необходимое, о чем нас попросил главврач данного медучреждения. Все, что он просил, — все исполнено на 100%. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете огромную работу в борьбе с коронавирусом», — еще раз поблагодарил Айрат Сафин.

За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией



После чего генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» вручил Нижнекамской городской больнице сертификат на закупленное медицинское оборудование и материалы стоимостью 19 млн 215 тыс. 676 рублей.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» вручил Нижнекамской городской больнице сертификат на закупленное медицинское оборудование и материалы стоимостью 19 млн 215 тыс. 676 рублей. Фото: Альберт Муклоков

За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией нижнекамские медицинские работники получили грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения РТ. Также благодарственными письмами были отмечены генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией нижнекамские медицинские работники получили грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения РТ. Фото: Альберт Муклоков

НКНХ увеличил выпуск жидкого кислорода

Помимо этого, в связи с высокой востребованностью кислорода в больницах республики «Нижнекамскнефтехим» на заводе олигомеров и гликолей (азотно-кислородная станция) увеличил выпуск жидкого технического кислорода, который отправляет в казанскую фирму «Техноремстрой». Здесь его доводят до норм медицинского назначения, затем он поступает в больницы республики.

— По просьбе Министерства здравоохранения мы увеличили производство жидкого кислорода. Тестовые отгрузки начали на прошлой неделе. На этой неделе, думаю, мы войдем в ритм и сможем покрыть весь дефицит, который имеется в РТ, в полном объеме, — отметил Айрат Сафин, отвечая на вопрос «Реального времени».

Нефтехимики первыми пришли на помощь

Поддержку медицинских работников «Нижнекмскнефтехим» осуществляет с начала объявления пандемии. Так, в мае по просьбе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы «Нижнекамскнефтехим» закупил дорогостоящее оборудование для утилизации опасных медицинских отходов, предназначенное для переработки отходов классов «Б» и «В» методом термического обеззараживания с последующей механической деструктуризацией в измельчителе. До этого медики утилизировали отходы в Набережных Челнах, отдавая при этом немаленькие деньги.

В мае по просьбе врачей «Нижнекамскнефтехим» закупил оборудование для утилизации опасных медицинских отходов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Тогда же, помимо оборудования, нефтехимики доставили в больницу 7 тыс. защитных масок, 6,5 тыс. костюмов, 560 специальных экранов и 1 000 медицинских перчаток. Средства индивидуальной защиты были выпущены на производственной линии дочерней компании «Полиматиз».

«Нижнекамскнефтехим» первым поддержал медицинских работников, работающих в «красной зоне», организовав им полноценный отдых после тяжелых смен. В ведомственном детском оздоровительном лагере «Юность» врачи жили с апреля по июнь. Персонал лагеря взял на себя все хлопоты по обслуживанию постояльцев.

Организацию питания обеспечивало Управление общественного питания «Нефтехим». Меню было разнообразным и сытным. Прием пищи был организован прямо в корпусах — на каждом этаже оборудовали удобную столовую зону, куда приглашали четыре раза в день. Весомую поддержку также получают другие медицинские и образовательные учреждения.

В ведомственном детском оздоровительном лагере «Юность» врачи жили с апреля по июнь. Персонал лагеря взял на себя все хлопоты по обслуживанию постояльцев. Фото: Александр Ильин

«Нижнекамскнефтехим» является главным градообразующим предприятием Нижнекамска, которое на протяжении более полувека развивается вместе с городом. Нефтехимическая компания не только отчисляет в местный бюджет внушительные суммы денег, но и улучшает дорожную инфраструктуру, строит общественные пространства, оказывает существенную социальную и гуманитарную помощь.



1 / 23 Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков