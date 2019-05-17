Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» примут участие в финале Национального чемпионата движения WorldSkills

Фото: предоставлено НКНХ

На следующей неделе в Казани стартует финал VII Национального чемпионата движения WorldSkills. Более полутора тысяч участников будут состязаться в компетенциях из шести блоков профессий. Татарстан представит команда из 258 человек — это конкурсанты из разных районов республики. В сборную вошли и работники «Нижнекамскнефтехима». Им вместе с другими представителями Нижнекамска дал напутствие мэр города Айдар Метшин. Обо всем подробнее — в материале.

«Отрадно, что движение WorldSkills подхвачено промышленными компаниями»

Для финала Национального чемпионата движения WorldSkills сборную Татарстана сформировали из лучших представителей 15 районов республики. В их числе 12 ребят из Нижнекамска. Перед отъездом с ними встретился мэр города Айдар Метшин.

— Отрадно, что движение WorldSkills подхвачено промышленными компаниями нашего района, среди которых мне бы особо хотелось подчеркнуть роль и вклад нашего главного градообразующего предприятия — «Нижнекамскнефтехима», выразить отдельные слова благодарности руководству компании, которая является активным партнером профессиональных учебных учреждений, оказывает огромную поддержку в подготовке конкурсантов, — сказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Из Нижнекамска на финал Национального чемпионата движения WorldSkills едут 12 человек

«Ребята, вы для нас ориентир, все у вас получится!»

От градообразующего предприятия примут участие четыре человека. Среди них — электромонтер Виталий Царев. Парень учится в Нижнекамском политехническом колледже и параллельно работает на «Нижнекамскнефтехиме». К чемпионату рабочих профессий он готовится два года: в ежедневном расписании — от шести до восьми часов тренировок.

— Меня вдохновляет соревновательный процесс, конкуренция, потому что соревнуешься с другими людьми. К тому же это большой опыт и хороший задел для карьеры. За это время я очень многому научился, даже до финала дошел, — поделился Виталий Царев.

Вместе с ним НКНХ будут представлять еще три человека. Это лаборант химического анализа Айгуль Бурганова и аппаратчик Раиль Абдуллин. Они представляют такие компетенции, как «Лабораторный химический анализ», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Сантехника и отопление». Еще один участник — аппаратчик Шамиль Хакимов вошел в состав расширенной национальной сборной России Мирового чемпионата. Он будет отстаивать честь «Нижнекамскнефтехима» вне конкурса в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

— Ребята, вы для нас ориентир, все у вас получится! В любом случае вы можете надеяться на нашу поддержку, мы за вас болеем! Только благодаря своему трудолюбию, упорству вы достигли таких результатов, вышли в финал. Мы очень надеемся, что вы замечательно выступите. Хочу отметить, что главной ценностью нашей компании всегда были ее сотрудники, и здорово, что наши молодые специалисты, за которыми будущее предприятия, такие умные, смелые, высококвалифицированные, — сказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

Все участники от НКНХ готовы на 100%

НКНХ выделил более 26 млн рублей на создание тренировочной площадки

Для подготовки к чемпионату рабочих профессий по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова за «Нижнекамскнефтехимом» закрепили компетенцию «Изготовление изделий из полимерных материалов». Это довольно новая дисциплина в программе чемпионата — впервые ее представили четыре года назад на соревнованиях по профессиональному мастерству в бразильском Сан-Паулу. Особенность компетенции в том, что она требует применения комплекса навыков, включает в себя проектирование, фрезерное и токарное дело, конструирование, знание технологических процессов, а также аналитический контроль качества продукции.

Для подготовки специалистов НКНХ выделил более 26 млн рублей на создание тренировочной площадки в Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, а также на покупку расходных материалов. Сейчас колледж является центром компетенций, где тренируют специалистов по двум направлениям: «Лабораторный химический анализ» и «Изготовление изделий из полимерных материалов». Кроме этого, чтобы «Нижнекамскнефтехим» и Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева могли готовить специалистов, предприятию и учебному учреждению пришлось поднимать квалификацию работников. К примеру, шесть сотрудников НКНХ прошли обучение, стали экспертами и подготовили конкурсантов к WorldSkills.

По словам экспертов, все участники от «Нижнекамскнефтехима» готовы на 100%. Теперь им необходимо хорошо выступить в финале Национального чемпионата движения WorldSkills, чтобы попасть в состав национальной сборной России.