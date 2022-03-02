Министр экологии РТ Александр Шадриков отметил открытость «Нижнекамскнефтехима» в вопросах качества воздуха

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске состоялось совещание с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова. С докладами о проведенных природоохранных мероприятиях выступили руководители крупных предприятий — «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК», ТАНЕКО и «Водоканала».



Как отметил министр экологии РТ Александр Шадриков, в Нижнекамске за последние два года в 6 раз снизилось количество жалоб от населения на качество атмосферного воздуха. Если в 2019 году их было 533, то в 2020-м — 86.



— «Нижнекамскнефтехим», ТАНЭКО, «ТАИФ-НК» проводят много природоохранных мероприятий, люди должны об этом знать. Мы много раз говорили, что миллиард рублей — ничего не значит. А вот когда говорим, что сократились жалобы в 6 раз. Это уже значит многое, — подчеркнул он.



В ходе совещания были отмечены природоохранные мероприятия «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. С 2001 по 2020 год предприятие направило на охрану окружающей среды более 13 млрд рублей. За 20 лет выпуск продукции был увеличен почти в 2 раза, а выбросы при этом снизились почти на 47%.



— В прошлом году мы приступили к реализации пятой экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты составят более 12 млрд руб. В 2021 году профинансировано 52 мероприятия на сумму 1 млрд 989 млн руб., — сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Он отметил, что в рамках новой пятилетней экопрограммы запланирован третий этап реконструкции БОС, начато строительство четвертой нитки водовода, локальных очистных сооружений для очистки химзагрязненных стоков с производства изопрена, реконструкция полигона промышленных отходов.

Благодаря нефтехимикам в прошлом году было высажено более 196 тыс. деревьев на площади 56,57 га. Для пополнения водных биоресурсов в реку Каму выпущено более 125 тыс. мальков стерляди.



— Завершились строительно-монтажные работы на парогазотурбинной установке (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт. Установка находится в режиме пусконаладки, произведен розжиг с синхронизацией газовых турбин, в марте планируется проведение комплексных испытаний. ПГУ-ТЭС соответствует требованиям наилучших доступных технологий, — сообщил генеральный директор НКНХ.



Идет активная реализация главного стратегического проекта — нового олефинового комплекса — ЭП-600. На строительной площадке выполнено более 34% работ. В проекте заложены жесткие экологические требования и низкие нормы выбросов. Предусмотрена установка бездымной факельной системы, будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота.



Комплекс ЭП-600 соответствует наилучшим доступным технологиям РФ и Европейского союза по количеству загрязняющих веществ в выбросах, водопотреблению, а также по количеству образования отходов, которых на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.

В феврале «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Росприроднадзором о реализации природоохранных мероприятий на сумму более 6 миллиардов рублей.



Говоря о системе мониторинга атмосферного воздуха, Айрат Сафин отметил, что на предприятии установлено пять автоматических постов контроля загазованности. Контроль также ведется в границах санитарно-защитных зон и осуществляется передвижным экологическим постом. Данные автоматически передаются в экологические ведомства.



— «Нижнекамскнефтехим» сегодня первое предприятие, которое стало открытым. К нам в режиме онлайн поступают данные мониторинга воздуха с предприятия, — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

