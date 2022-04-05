Около 2,5 тонны пластика и около 200 кг алюминия собрали школьники с начала акции «Отходы — в доходы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подведены итоги за третью четверть экологического проекта «Нижнекамскнефтехима» «Отходы — в доходы». Около 700 кг отходов пластиковой тары и порядка 50 кг отходов алюминия нижнекамские школьники собрали за 3 месяца с помощью фандоматов, установленных в школах-партнерах ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Каждую четверть в учебных заведениях подводят итоги своеобразного соревнования по раздельному сбору пластика и металла. Класс, набравший наиболее количество талончиков за сданную тару, в качестве награды получает от предприятия билеты в кино.





Всего с 2021 года с помощью фандоматов школьники Нижнекамска собрали более 700 тысяч штук пластиковой и алюминиевой тары. Инициатором проекта выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим». Цель экологической акции — с юного возраста научить молодое поколение собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот, спасая планету от загрязнения бытовыми отходами.



— Дети очень активно втянулись в этот процесс. Школьники уже сами рассказывают и нам, и учителям о том, для чего необходимо собирать пластик отдельно и как много полезных вещей можно из него сделать. Приходит понимание, что делают они это не ради призов, что они принимают участие в чем-то очень важном для всех, важном для своего будущего. За время существования проекта ребята собрали почти 2,5 тонны пластика и около 200 кг алюминия. Весь собранный пластик передается на дальнейшую переработку для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы, — отметил главный специалист управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Павел Борисов.



Организация сбора пластиковой и алюминиевой тары для их дальнейшей переработки — это один из проектов, который «Нижнекамскнефтехим» проводит в области экономики замкнутого цикла. Собранный пластик передается на вторичную переработку на предприятие «Полиэф» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья производятся новые бутылки, товары народного потребления и упаковка для них. За счет использования переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.



— Современные тренды, такие как циклическая экономика, говорят о том, что все материалы в дальнейшем должны быть переработаны. Благодаря этому проекту мы наглядно показываем, как это происходит. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшее нефтехимическое предприятие, производящее в том числе пластик, и благодаря фандоматам можно уйти в нулевой цикл захоронения, — добавила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.