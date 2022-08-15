«Нижнекамскнефтехим» запустил программу апгрейда площадок для мусорных контейнеров

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Чисто как дома



На территории нефтехимического предприятия началась установка шелтеров — специальных укрытий, «защищающих» мусорные контейнеры. Три контейнерные площадки появились на территории новой электростанции ПГУ-ТЭС.



Как и в любом доме, на производстве образуются отходы. Экологическая безопасность зависит не только от правильного сбора мусора, но и о того, как оборудованы площадки для размещения контейнеров.



«Нижнекамскнефтехим» сбору отходов и их переработке всегда уделял особое внимание, в настоящее время этот процесс совершенствуется и выходит на современный, более высокий уровень.



В соответствии с санитарными нормами контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.



Роль таких ограждений выполняют шелтеры.



— В рамках реализации программы «Наведение порядка и вывоза металлолома с территории «Нижнекамскнефтехима» принято решение о внедрении единого стандарта площадок накопления твердых коммунальных отходов и опасных производственных отходов — об установке шелтеров. Три новые контейнерные площадки уже появились на территории ПГУ-ТЭС, — рассказал руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков. — Заводчане смогут собирать мусор раздельно. Пластик и бумага отправляются на переработку, твердые коммунальные отходы — на утилизацию.



Многофункциональные шелтеры



Шелтер предназначен для ограждения зоны размещения мусорных контейнеров любого размера, снабжены крышей для защиты от атмосферных осадков. На входе в шелтер размещается табличка с информацией о его назначении — к какому цеху он относится, также указаны контакты ответственных лиц. Контейнеры для разных типов отходов размещаются внутри и маркируются типовыми табличками для раздельного сбора мусора, что позволит увеличить количество отходов, направляемых на переработку, и уменьшить количество отходов, размещаемых на полигоне.



Но этим функция шелтеров не ограничивается: они также позволяют визуально скрыть места накопления отходов, не нарушая при этом привычной картины производства. Шелтеры будут оформлены в типовом фирменном стиле СИБУРа.



На площадках для сбора отходов складируются остатки полиэтиленовой пленки, в которую упаковывают каучук, деревянные поддоны, используемые для доставки пленки, и картонные гильзы (шпули) для намотки полиэтиленовой пленки. Эти отходы после их достаточного накопления на площадке отправляют в сторонние организации для дальнейшего использования или переработки.

Фандоматы в школах и на футбольных стадионах



«Нижнекамскнефтехим» действует в тренде с общемировыми экологическими мероприятиями и призывает всех жителей республики бережно относиться к природе. В этом году впервые на стадионе «Нефтехимик» по инициативе предприятия был организован раздельный сбор отходов. Любители футбола, пришедшие поболеть за любимую команду, смогли сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку.



Весь собранный за время матча мусор отправился не на полигон ТБО, а на переработку. Пластиковые бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии. Тара, собранная в Нижнекамске, станет частью экологичного материала Vivilen. Из него можно сделать емкости для жидкостей или упаковку для товаров народного потребления.



Подобные акции «Нижнекамскнефтехим» проводил и во время празднования республиканского Дня химика и Сабантуя. В апреле прошлого года первые шесть фандоматов нефтехимики установили в городских образовательных учреждениях, также они появились на территории предприятия.



Всего благодаря стараниям нефтехимиков в прошлом году «Нижнекамскнефтехим» на использование или на переработку отправил 4,3 тонны стеклянного боя, 112,7 тонны картонных гильз, 67,8 тонны макулатуры, 4 664,5 тонны металлолома, 279,5 тонны отработанных масел, 1 726,66 тонны полимерных отходов. Эти действия способствуют сокращению количества отходов, отправляемых на захоронение, и развитию экономики замкнутого цикла.

