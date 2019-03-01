Сотрудники НКНХ приняли участие во встрече Рустама Минниханова с активистами фестиваля «Безнен заман»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активистами республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи. В числе приглашенных была делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим». В ее состав вошли активные участники и победители VI фестиваля «Наше время — Безнен заман», в котором команда НКНХ заняла общее первое место.

На встрече Рустам Минниханов подчеркнул, что поднятие престижа рабочих профессий — приоритетное направление, которое поддерживается в республике в последние годы. По мнению президента РТ, подготовка к фестивалю создает положительную среду в рабочих коллективах крупных и средних компаний.

— Люди не только вместе работают, но и вместе отдыхают, защищают интересы коллектива. Это очень хорошая форма. Большие предприятия должны иметь соответствующие структуры для работы с молодежью. Здесь основная сила — наши профсоюзы. Создание таких площадок, где молодежь общается, очень важно. Специально нужно было бы придумать такой фестиваль, если бы его не было, — сказал Рустам Минниханов.

Активный участник фестиваля «Безнен заман — Наше время», сотрудник управления энергоснабжения «Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Матвеев был удостоен благодарности от президента РТ за большой вклад в развитие ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи Республики Татарстан «Наше время — Безнен заман».

На «Нижнекамскнефтехиме» почти 43% от всех сотрудников — в возрасте до 35 лет, поэтому молодежная политика на предприятии является одним из приоритетных направлений. Для молодежи предусмотрены льготы, а работа в коллективе выстроена так, чтобы все специалисты смогли найти площадку для самореализации, сообщается на сайте НКНХ.