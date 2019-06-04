Самые рентабельные активы России — буровые вышки, траулеры, табачные станки и игровые автоматы

В Татарстане бумажный и мусорный бизнесы по эффективности активов могут поспорить с нефтяным

Средняя рентабельность активов в России вернулась к уровню 2016 года, составив 6,4%. Наиболее рентабельными бизнесами оказались не только, предсказуемо, нефтянка (в Татарстане ее эффективность самая высокая среди нефтяных регионов РФ — 30%), но и производство бумаги, табака и рыболовство. Бумажный бизнес может поспорить по рентабельности с нефтяным — и в Татарстане тоже (как КБК с «Татнефтью»). Аналитическая служба «Реального времени» узнала, как лидером по рентабельности рыболовства стала «неморская» Челябинская область, по казино — Татарстан, где вообще нет игровых зон, а Марий Эл оказалась настоящей «Кремниевой долиной ПФО» с зашкаливающей рентабельностью IT-компаний. Мы выяснили также, что самыми затратными и невыгодными бизнесами в России остаются пассажирские перевозки и строительство автодорог и домов.

Как и почему падала рентабельность нефтедобывающих активов

Как известно, Федеральная налоговая служба сравнивает рентабельность конкретного налогоплательщика с рентабельностью отрасли, в которой тот осуществляет свою деятельность. Если первая существенно ниже второй, налоговый орган начинает присматриваться к компании и/или предпринимателю, считая подобную разницу признаком незаконной налоговой оптимизации.

Разумеется, рентабельность активов, помимо чисто прагматической функции для ФНС, отражает и состояние экономики: положение предприятий в конкретной отрасли тем лучше, чем выше рентабельность ее активов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, согласно данным налоговиков, средняя рентабельность активов по всем российским отраслям в 2014—2015 годах, когда начался кризис, составляла всего 3,9—5%. В 2016 году она, по расчетам налоговиков, выросла до 6,4%, но в 2017-м вновь откатилась до уровня 2015 года, составив 5,3%.

Отдельно отметим, что на фоне падения цен на нефть на мировых рынках падала и рентабельность главных российских активов — активов нефтедобывающих предприятий: с 14,6% в 2014 году до 10% в 2016-м, чуть поднявшись в 2017 году (до 11%). Напомним, с учетом ключевой роли для федерального бюджета именно налогов на нефтянку, рентабельность активов нефтедобывающей отрасли оказывается даже важнее среднего показателя по экономике: как мы уже неоднократно писали, существенный ежегодный рост налоговых сборов приходится сегодня на нефтяные регионы РФ (в том числе Татарстан), тогда как, напротив, количество регионов без полезных ископаемых, собирающих налогов все меньше с каждым годом, растет.

Нефтедобывающая отрасль (на которую приходится большая часть сектора добычи полезных ископаемых) в 2018 году была почти в 3 раза более рентабельной, чем в среднем любая другая. Фото rt.rbc.ru

Рентабельность активов нефтянки Татарстана составила 30% — выше, чем в ХМАО и ЯНАО

На этом фоне в Минфине РФ и ФНС могут только порадоваться, что рейтинг активов в отрасли добычи полезных ископаемых достиг в 2018 году, благодаря удачной мировой рыночной конъюнктуре, рекордного уровня за почти пять лет — 17,3%. Тогда как средний уровень рентабельности активов по всем отраслям и видам экономической деятельности по итогам 2018 года лишь вернулся к показателю 2016 года, составив 6,38%. Что и подтверждает структура налоговых сборов — собирать стали больше, потому что цены на нефть выросли, а не потому, что в целом в экономике вдруг начался рост. Рост по всем отраслям составил 1%, тогда как по нефтянке — 7%. Нефтедобывающая отрасль (на которую приходится большая часть сектора добычи полезных ископаемых) в 2018 году была почти в 3 раза более рентабельной, чем в среднем любая другая.

Отметим также, что по данным ФНС средний безопасный уровень рентабельности активов в сфере добычи полезных ископаемых в 2018 году должен был составлять в Татарстане целых 30,7% — это самый высокий показатель среди крупнейших нефтедобывающих регионов. Для сравнения, в ХМАО он составил 18,4%, в ЯНАО — 16,3%, в Тюменской области — 17,5%. Впрочем, на средний уровень рентабельности, очевидно, влияет конкуренция, то есть количество предприятий отрасли, рентабельность активов которых может сильно отличаться.

Челнинский КБК с точки зрения бизнеса более успешен, чем «Татнефть». Фото nkbk.ru

Бумажный бизнес может поспорить по рентабельности активов с нефтяным

Что, однако, не означает, что добыча полезных ископаемых в настоящий момент самая рентабельная отрасль в России. По данным ФНС, аналогичная рентабельность активов в производстве бумаги и бумажных изделий — в 2018 году она составила 17,3%. Что, к слову, объясняет и довольно успешную деятельность в последние годы набережночелнинского КБК: так, в 2017 году рентабельность активов ЗАОР «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» составила, по нашим расчетам, 15,7%. Тогда как у ПАО «Татнефть» рентабельность активов в том же году составила лишь 13,3%. То есть челнинский КБК с точки зрения бизнеса более успешен, чем «Татнефть».

Однако в целом рентабельность активов предприятий, занимающихся производством бумаги и бумажных изделий, в 2018 году в РТ оказалась отрицательной — 1,4%. Объясняется это в том числе и падением прибыли на КБК по итогам 2018 года на 13,3% (до 1,32 млрд рублей) из-за инвестирования в программу развития комбината. При этом по России бумажная отрасль наиболее успешна в Башкортостане (рентабельность активов 58%) и Чувашии (49%).

Рыболовство — один из самых рентабельных бизнесов в РФ

Еще выше рентабельность активов в рыболовстве и рыбоводстве — 20,8%. Что объясняется, впрочем, схожей ситуацией: как в нефтянке — чем больше добыл теми же средствами и продал, тем выше у тебя рентабельность. С другой стороны, за последние годы это не самый высокий показатель: в 2017 году он составлял 22%, а в 2016-м — рекордные 29,3%. Главные регионы, где процветает этот сектор экономики с зашкаливающей рентабельностью, по понятным причинам, дальневосточные и/или морские: Чукотский автономный округ (рентабельность — 46,2%), Санкт-Петербург (41%), Калининградская область (38,7%), Сахалин, Мурманская область, Карелия и Камчатский край.

Интересно, что лидером оказался, однако, далеко не морской регион — а Челябинская область, где рентабельность рыбоводческих предприятий составила почти 60%. Это объясняется большим количеством водоемов на ее территории, регион Южного Урала известен как рыбоводческий давно, еще в 1980-е там вылавливали до 6 тыс. тонн рыбы в год, а потенциальное культурное рыбоводство считается в области «золотым дном». И действительно, в последние годы региональные власти активно развивают рыбохозяйственную отрасль: в соответствии с областной стратегией ее развития к 2020 году здесь должны увеличить объемы производства товарной рыбы до 7 тыс. тонн.

В РТ лишь зарегистрированы две компании, официальный вид деятельности которых «казино». Фото: скриншот видео alttur22.ru

Как Татарстан оказался регионом с одним из самым рентабельных казино — при полном отсутствии игровых зон

Самой рентабельной отраслью, впрочем, остается деятельность казино. Игровая деятельность приносит владельцам на каждый изначально вложенный в активы компании рубль по 50 копеек — рентабельность активов в 2018 году составила 49,03%. Как известно, однако, российские власти в свое время свернули игровую деятельность (официальную) почти по всей стране, оставив лишь пять действующих, разрешенных правительством зон: «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная», «Красная поляна» и «Азов-Сити», которая должна быть вскоре ликвидирована (есть вероятность, что в этот список добавят «Крым»). Одно время была надежда, что в Татарстане будет своя игровая зона в Камских Полянах, где в 2006 году после запрета всех игорных заведений и автоматов выделили разрешения для новообразованной зоны, просуществовавшей, впрочем, до 2009 года — федералы республике в ней отказали. Именно поэтому кажется удивительным, что Татарстан оказался в числе всего трех регионов РФ, где игровая деятельность вообще как будто ведется, и поэтому ФНС подсчитывает рентабельность активов. Так, в Москве рентабельность активов игорных заведений составляет рекордные 73,43%, в Петербурге — всего 6,8%, в Татарстане — 23,8%. В действительности же в РТ лишь зарегистрированы две компании, у которых «казино» указано как официальный вид деятельности: «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова, развивавшая казино сначала в «Янтарной», а затем в «Азов-Сити», и «Бинго Бум» (до начала банкротства в 2017 году принадлежала первой), занимавшаяся букмекерской сетью.

Марий Эл — «Кремниевая долина ПФО»

В пятерку самых рентабельных отраслей в 2018 году вошла и отрасль информационных технологий — уровень рентабельности активов в ней составил 14,4%. Что объясняется, как мы уже указали выше, тем, что для компаний сферы услуг, не требующих больших капитальных вложений и оборотных средств, рентабельность активов будет выше. Годом ранее ФНС посчитала подобный уровень по деятельности «в области информации и связи», рентабельность там составила 9,1%. В Татарстане это не самая рентабельная отрасль — рентабельность активов в этой сфере в 2018 году составила всего 4%. Для сравнения, в Марий Эл этот показатель достиг 57,8% — рекорд среди всех российских регионов. И это объясняется не только якобы малым количеством компаний, но и тем, что у небольшого региона не первый год слава «Кремниевой долины в российской глубинке». В регионе работают компании, известные, прежде всего на международном рынке, такие как Ispring (ООО «Ричмедия» Юрия Ускова), разрабатывающая программы в сфере образования, Elephant Games (разработчик игр, принадлежащий Андрею Пахмутову и Дмитрию Куклину), компания ACI Worldwide Russia (разработчик инструментов для работы с платежами) и другие. Для примера, рентабельность активов ООО «Э-Студио» (Elephant Games) в 2017 году составляла вообще 85%: на 148 млн рублей изначальных активов пришлась чистая прибыль в 126 млн рублей.

Выше 10% рентабельность активов в таких отраслях, как металлургическое производство, полиграфическая деятельность, торговля автотранспортными средствами. Фото Романа Хасаева

Больше денег на один рубль приносят табак, металлургия, полиграфия, автоторговля, ЧОПы

Приближается к лидерам и производство табачных изделий: в 2018 году средняя рентабельность активов предприятий в отрасли, с каждым годом облагаемой все большими акцизами, составила 14,1% — годом ранее было 10,3%. Самые рентабельные предприятия располагаются в регионах, где и сконцентрированы заводы табачных компаний, в частности лидирует Ленинградская область, где рентабельность активов составляет 26%, и Санкт-Петербург (12%).

Всего в высокорентабельной табачной отрасли задействованы лишь 10 регионов страны (Татарстана среди них нет). Выше 10% рентабельность активов в таких отраслях, как металлургическое производство, полиграфическая деятельность, торговля автотранспортными средствами, производство лекарственных средств и деятельность частных охранных предприятий.

Самые невыгодные бизнесы: пассажирские перевозки и строительство автодорог и домов

Самыми убыточными отраслями, согласно данным ФНС РФ, являются, и это видно невооруженным глазом, наиболее затратные бизнесы. Так, отрицательная рентабельность активов у предприятий, занимающихся регулярными перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении: в 2018 году она составила -8,11% (в РТ, однако, она положительная, но всего 2,6%. В целом по РФ эта отрасль успешна лишь в 16 регионах). Невыгодно в прошлом году было и строить автомобильные дороги и автомагистрали, здесь рентабельность активов ниже нуля (минус 0,34%), даже в РТ она едва достигает 1%. В минусе также бизнес, занимающийся предоставлением мест для временного проживания, — минус 0,7% (в РТ — плюс 7,27%).

Вообще, одними из самых затратных отраслей в РФ в 2018 году остаются строительство (рентабельность активов — 1,7%, годом ранее было 1,8%), деятельность в сфере туризма (1,3%) и санаторно-курортный бизнес (0,6%). Для сравнения, в РТ рентабельность строительных компаний в среднем не превышает 0,56%, туристических — 3,2%, санаторных — 3,5%. Строительный бизнес становится более-менее высокорентабельным лишь в нефтепромысловых регионах: так, в ЯНАО рентабельность активов строительных компаний составила в 2018 году 17,6%, в Магаданской области — 15,6%, в ХМАО — 5,7%.

В Татарстане рентабельность активов в «мусорной» отрасли составляет рекордные для региона 33,7%. Фото Олега Тихонова

«Мусорный бизнес» в РТ оказался одним из самых рентабельных в России, но уступил лидерство Удмуртии

Если же говорить о кардинальной разнице между Татарстаном и другими российскими регионами, то в глаза сразу же бросается высочайшая рентабельность активов компаний, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов. Так, в целом по России «мусорный бизнес» не так чтобы очень эффективен — рентабельность «мусорных» активов составляет всего 2,8%. Однако в 20 регионах рентабельность этого бизнеса выше 10% — и среди них шесть регионов ПФО. В Татарстане рентабельность активов в «мусорной» отрасли составила рекордные для региона 33,7%. В Оренбургской области — 14,7%, в Пермском крае — 18,4%, в Ульяновской области — 31,6%, в Пензенской области — 36,9%.

Рекордная же по РФ в целом рентабельность активов «мусорного бизнеса» в Удмуртии — здесь она достигла 65,6%. У соседа Татарстана в этой сфере работает более 30 компаний, из которых семь проводят дополнительно утилизацию и сбор опасных отходов. Лучше всего отработан механизм по сбору опасных отходов в Ижевске. Напомним, как писало «Реальное время» в конце прошлого года, на базе бывшего объекта по уничтожению химоружия в удмуртском городе Камбарка собираются разместить завод по утилизации промышленных отходов 1—2 классов опасности.

В Татарстане выше рентабельность активов в молочном бизнесе и промышленном производстве

Гораздо более высокая — относительно среднероссийской — рентабельность активов в производстве молока и питьевых сливок в РТ: 18,7% против 7,8%. Высок уровень рентабельности (10,6%) и в производстве молочной продукции вообще. Отметим также, что в Татарстане выше рентабельность активов среди коммерческих колледжей, предоставляющих среднее профессиональное образование (15,3% против 6,6% в среднем по стране).

И, что особенно приятно, рентабельность активов в промышленном производстве (НКНХ, КАМАЗ и пр.) составила в 2018 году в среднем 12%, тогда как в среднем по России — 8,8%. Для примера, годом ранее у Нижнекамскнефтехима рентабельность активов составляла 16,3%, у КАМАЗа — 2%, у «Казаньоргсинтеза» — 23,8%. Впрочем, в Башкортостане средняя рентабельность активов промышленных предприятий еще выше — 13,6% (самый высокий показатель в ПФО).

Самая же нерентабельная отрасль Татарстана — сектор производства текстильных изделий (минус 39%), разведение сельскохозяйственной птицы (минус 4,6%) и деятельность финансовая и страховая (минус 2,22%). Для сравнения, в РФ рентабельность «птицы» — 3,5%, финансово-страховая деятельность — 2%. По птице ситуация понятна: у «Агросилы» Ильшата Фардиева еще в 2017 году рентабельность активов составляла всего 0,5%, у второго крупного производителя птицы, АО ХК «Ак Барс», точнее, его «дочки» ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», рентабельность едва превышала 3%.

Рентабельность активов по отраслям

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях Животноводство Разведение сельскохозяйственной птицы Лесоводство и лесозаготовки Рыболовство и рыбоводство ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Добыча прочих полезных ископаемых ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Производство пищевых продуктов Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции Производство молочной продукции Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Производство питьевого молока и питьевых сливок Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий Производство напитков Производство табачных изделий Производство текстильных изделий Производство одежды Производство кожи и изделий из кожи Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения Производство бумаги и бумажных изделий Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации Производство кокса и нефтепродуктов Производство химических веществ и химических продуктов Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочей неметаллической минеральной продукции Производство металлургическое ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Производство, передача и распределение электроэнергии ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство автомобильных дорог и автомагистралей ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Торговля автотранспортными средствами Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении Деятельность по складированию и хранению ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Деятельность по предоставлению мест для временного проживания ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Деятельность частных охранных служб ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ Образование общее Образование профессиональное среднее Образование высшее ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ Деятельность больничных организаций Деятельность санаторно-курортных организаций ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ Деятельность казино Деятельность в области спорта ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ Деятельность общественных организаций Всего по обследуемым видам экономической деятельности Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) Растениеводство 01.1+01.2+01.3 Промышленное производство (промышленность) Платные услуги Деятельность в сфере туризма Жилищно-коммунальное хозяйство Отрасль информационных технологий Сектор информационно-коммуникационных технологий Сектор контента и средств массовой информации Россия 7,14 5,79 5,1 3,53 1,72 20,78 17,27 7,64 5,99 7,12 2,19 9,6 9,73 7,84 8,79 7,07 14,12 4,3 8,4 3,48 2,19 17,28 11,02 4,54 6,13 10,06 7,44 4,47 13,35 4,18 4,98 2,67 2,84 1,68 -0,34 5,44 10,11 4,37 4,1 -0,36 -8,11 2,58 2,55 -0,73 7,36 1,9 3,8 2,45 6,24 10,02 1,47 2,79 2,93 6,66 1,9 6,38 6,08 0,57 2,82 49,03 -2,7 0,32 7,67 6,38 5,79 6,9 8,79 3,64 1,33 2,7 14,43 6,85 7,9 Белгородская область 11,45 11,45 11,84 6,2 37,9 5,21 7,21 3,59 0,02 7,04 6,98 7,5 15,54 2,52 3,39 1,18 7,98 5,55 9,33 -18,62 -0,53 14,51 10,46 -3,09 17,47 8,77 19,65 -2,48 -5,56 0,38 -0,25 2,9 -5,59 1,59 -7,91 -46,17 -19,22 3,92 -17,25 -19,65 16,73 0,94 1,24 3,53 8,51 4,29 0,04 0,27 2,63 -1,3 9,49 9,94 4,27 1,6 1,5 17,12 16,41 15,5 11,51 10,33 19,71 0,82 -11,29 5,55 16,85 32,47 7,68 Брянская область -5,13 -5,13 -6,11 11,2 1,37 17,78 17,78 3,2 3,39 3,75 5,5 5,5 2,49 -2,02 3,43 -3,65 16,1 14,1 -31,29 -1,32 20,37 9,73 16,24 15,89 -5,14 7,13 0,59 20,67 4,12 8,27 2,64 3,77 1,94 7,8 0,73 2,79 -0,15 -3,22 9,19 -2,88 -36,29 5,28 7,85 -1,48 4,33 -2,16 -76,29 19,75 5, 1,02 0,58 2,28 3,47 0,75 37,71 37,71 -13,93 12,07 0,56 -5,14 13,17 2,98 1,68 9,71 0, 4,41 12,06 6,38 Владимирская область 4,81 4,85 5,41 4,66 3,03 2,75 2,75 11,43 20,61 17,52 20,93 21,19 20, 24,74 -3,34 1,71 -9,31 2,47 16,55 16,31 48,49 31,2 15,15 18,85 0,63 -1,36 2,13 3,47 2,11 -3,77 0,51 -45,02 7,71 0,92 2,74 1,46 1,35 -7,36 -7,15 4,93 0,31 9,09 0,82 -8,58 19,52 1,18 7,83 -0,11 18,57 -69,05 -15,09 -14,91 -20,18 -18,39 22,57 0,43 5,98 9,05 5,2 -1,99 10,59 3,32 -7,14 2,07 5,32 7,01 -7,54 Воронежская область 6,26 6,26 3,56 0,96 17,66 17,66 3,48 5,55 -4,45 8,79 8,43 7,98 4,25 7,87 1,27 -23,57 43,93 1,69 4,35 1,93 0,56 2,96 3,27 4,45 0,6 -5,81 3,8 3,07 2,88 1,83 5,43 -0,02 -3,21 -3,21 -1,39 -19,69 -21,81 10,6 -1,78 -1,1 3,04 -7,57 5,52 12,6 6,05 52,81 3,44 3,3 -4,58 14,93 -10,79 1,36 1,33 -1,43 3,14 3,58 6,21 8,85 3,67 2,41 -7,35 3,9 13,76 5,82 4,8 Ивановская область 0,44 0,44 -2,27 -4,43 -5,7 -5,7 3,84 5,54 8,36 8,36 10, 0,3 12,52 -0,96 0,9 0,26 8,06 2,37 -1,74 4,49 1,54 -1,97 2,79 1, -17,48 2,96 2,96 0,72 -2,72 14,88 7,32 0,27 -5,06 0,92 -4,77 0,01 11,85 1,14 9,38 14,63 18,35 7,66 1,81 11,98 8,92 8,92 10,58 27,14 0,07 0,44 8,81 3,25 -9,01 1,28 4,02 -6,14 10,69 13,94 Калужская область 1,62 1,62 1,79 7,71 -0,5 -0,5 5,73 2,87 94,02 16,05 16,05 33,31 -4,3 -7,13 1,42 -31,99 1,86 -11,32 8,14 4,61 0,29 13,31 -2,96 -5,26 -1,72 6,08 2,24 1,3 -3,29 -5,03 12,21 0,86 4,95 6,74 -5,34 6,9 -7,74 -4,16 -12,88 -12,91 50,11 0,54 1,12 -0,58 3,8 0,9 1,89 -11,91 28,04 1,63 8,31 10,19 1,92 5,61 6,15 10,78 14,96 4,98 1,62 1,43 5,44 2, -12,23 5,74 100,22 13,36 17,36 Костромская область 2,88 2,77 1,71 0,49 -3,72 10,41 1,03 1,03 5,01 8,06 7,33 7,95 7,95 7,95 8,81 11,81 0,57 16,1 18,28 2,54 8,19 16,14 6,41 6,41 -9,94 3,49 5,19 1,57 4,33 -6,85 5,78 2,74 9,32 2,74 -12,63 -19,49 -8,24 0,49 1,34 1,06 3,06 1,01 -3,69 44,88 -5,62 -10,32 4,4 -3,16 3,74 -5,53 9,33 -1,73 0,17 5,38 4,94 2,77 13,63 5,01 1,31 4,26 5,66 1,02 8,36 Курская область 9,52 9,52 9,01 -11,56 -6,03 4,52 28,3 8,4 6,16 1,42 -10,56 0,31 0,24 -0,71 4,27 12,27 6,31 20,17 20,08 3,45 0,34 3,63 15,73 7,77 11,49 -13,49 11,98 30,19 -6, 12,19 0,78 1,42 6,77 -0,83 0,5 0,8 -5,1 -13,28 2,79 3,94 -1,04 -79,23 1,02 12,24 19,94 3,81 12,12 1,09 -0,71 8,22 -1,8 8,24 0,06 2,1 6,02 5,8 13,12 9,52 10,04 17,89 2,1 1,08 9,22 -79,23 Липецкая область 9,78 9,79 10,61 4,29 1,15 7,54 7,54 16,21 5,37 3,32 5,81 7,76 8,15 3,44 1,78 1,91 7,12 1,59 2,15 8,2 -3,07 1,13 -0,49 20,74 3,84 1,36 3,73 11,42 3,47 -134,04 -0,47 2,25 1,6 -3,04 -15,39 -16,2 0,89 -6,05 -6,63 15,95 3,95 -15,48 10,24 5,26 19,81 -1,03 9,31 -13,38 -37,72 -7,76 -6,93 -40,65 5,96 4,71 2,48 3,15 13,47 9,84 9,14 15,65 0, -7,59 8,34 16,32 10,44 Московская область 4,05 4,05 4,1 7,2 0,31 1,7 10,51 12,03 7,92 13,54 5,84 30,49 31,31 0,95 5,85 3,31 4,9 9,52 9,69 8,03 11,3 18,56 57,24 12,18 13,46 7,01 3,41 3,73 4,85 5,08 0,94 8,42 2,78 1,76 8,3 13,82 0,1 4,77 -6,26 -7,28 5,99 12,37 8,7 -6,55 2,54 1,92 3,44 4,39 6,56 4,07 -1,36 4,05 4,57 -1,12 17,29 6,14 12,05 0,23 -2,79 3,26 14,94 5,71 4,06 4,19 7,31 2,24 5,49 4,33 15,27 0,4 -6,85 Орловская область 6,78 6,78 6,72 9,82 9,82 9,38 9,16 2,52 -5,59 -5,59 0,01 15,83 -7,46 -4,66 -6,97 6,44 5,26 12,56 15,32 1,01 4,11 6,28 4,09 34,59 5,78 1,84 -1,01 0,57 8,54 1,78 -17,16 -5,73 7,18 6,9 7,94 38,62 -8,31 0,13 -9,81 4,95 4,95 30,96 -2,14 0,03 0,03 0,04 33,23 34,69 10,67 34,88 5,89 6,79 6,94 8,84 4,28 3,85 1,59 49,06 10,01 10,83 Рязанская область 5,11 5,12 4,39 10,5 2,59 2,03 2,03 8,03 7,14 9,24 17,77 17,77 14,9 6,57 15,24 -6,88 18,05 7,43 3,36 8,43 7,59 -14,86 1,61 13,15 16,04 9,92 1,63 6,56 5,33 -32,79 0,98 0,01 8,29 5,89 13,59 -1,35 -4,22 -8,31 -9,12 -2,71 0,52 8,52 2,12 13,02 -19,19 3,51 0,93 0,14 26,43 0,25 0,03 -1,88 0,35 -33,11 23,45 24,67 7,13 5,12 8,22 7,62 3,1 -6,95 1,91 23,07 6,2 Смоленская область 6,83 6,83 8,85 1,85 6,13 6,13 4,91 4,69 0,71 4,63 4,63 11,71 10,5 -6,46 -0,81 -4,2 16,16 11,56 2,61 -8,93 -2,52 2,42 3,23 -2,33 52,15 3,34 5,82 5,33 44,99 -4,83 3,25 -16,2 -15,79 -1,85 -10,91 28,14 -0,38 19,24 7,19 -8,38 -4,01 -0,66 0,68 -105,1 7,08 3,92 3,34 -2,85 -2,86 2,78 6,95 4,79 8,29 1,09 4,73 1,52 -4,35 3,32 25,3 14,44 28,49 Тамбовская область 10,57 10,57 9,04 6,19 7,21 10,24 -13,74 22,49 22,49 3,92 4,54 -20,38 -1,46 -32, 0,65 1,59 -1,17 3,75 0,95 -2,88 -2,74 -20,11 4,03 0,44 2,05 3,58 4,57 15,15 2,39 -69,17 -9,58 2,66 7,2 0,32 3,95 0,71 -2,71 10,84 1,81 2,59 6,22 7,82 1,82 -1,33 -0,64 1,58 -4,18 -50,91 -50,91 14,97 20,02 7,83 10,57 11,95 5,34 0,08 -9,55 -3,43 5,88 -1,54 0,62 Тверская область 4,62 4,67 5,23 8,93 2,22 9,7 -2,45 6,06 -1,79 1,08 -6,64 -6,64 13,94 1,24 -0,29 -15,8 10,04 -5,45 4,45 27,71 1,07 6,69 27,48 1,7 0,75 -5,08 2,36 -5,05 -6,58 1,76 1,21 -1,82 0,93 15,97 23,85 -5,53 -5,56 24,18 -7,15 -7,77 -8,39 -9,85 2,8 -2,57 -4,25 5,99 -17,9 7,1 3,56 7,16 0,41 7,13 7,13 22,65 9,79 8,3 4,05 4,81 -1,47 4,91 4,91 26,11 -1,55 -8,39 21,44 Тульская область 4,49 4,49 3,12 4,03 -3,19 -3,19 11,97 6,37 -0,98 14,17 14,17 10, 5,85 18,61 7,34 -3,6 -0,37 -5,41 -0,68 -1,02 23,22 15,06 3,68 2,32 17,11 2,81 2,81 0,99 23,1 6,98 29,52 2,26 -4,42 -0,99 0,74 -9,5 6,49 13,81 0,8 -0,05 14,9 0,34 -6,79 0,63 7,03 22,73 -0,97 5,49 7,4 -7,93 6,67 9,1 4,68 9,08 9,97 3,34 8,78 9,93 4,49 5,34 10,91 4,84 2,15 2,46 15,21 14,83 7,43 Ярославская область 4,62 4,71 4,87 9,45 -0,12 -2,04 -2,04 6,67 5,3 0,64 5,21 5,21 5,06 17,2 -3,84 2,76 -0,13 3,31 10,39 5,91 18,88 7,43 10,09 26,42 8,03 9,89 8,27 9,55 -0,01 -13,61 3, 8,83 -10,32 1,72 4,82 4,87 -8,89 1,55 -2,12 -0,07 2,26 -1,08 -1,25 12,42 1,03 1,13 7,42 4,19 36,23 3,08 2,05 0,81 0,45 15,15 155,56 1,64 3,2 3,48 15,16 23,92 4,92 4,71 6,55 5,3 1,66 -6,7 -2,06 12,03 3,57 -12,87 г. Москва 4,36 10,31 -4,5 -1,83 14,92 -9,07 10,2 5,17 3,53 9,21 -0,23 9,09 9,66 6,68 15,96 5,12 9,87 13,9 3,67 10,76 21,88 1,54 3,42 -8,64 4,46 3,6 2,18 12,71 4,6 4,67 4,78 1,57 1,5 -3,88 5,81 11,17 9,75 2,85 -0,24 -10,81 2,37 8,84 6,84 7,92 1,98 7,87 1,76 3,68 7,75 1,41 4,39 15,74 2,71 2,4 12,07 8,72 -0,74 6,05 72,43 -3,02 -1,68 6,08 4,19 -0,84 -3,06 4,04 4,98 1,48 5,13 12,07 7,24 7,31 Республика Карелия 19,95 6,57 6,57 13,26 24,48 49,33 7,21 -42,65 17,48 -0,51 4,28 10,26 10,26 1,49 6,13 0,58 6,23 36,2 -44,4 -0,34 5,03 14,76 10,29 5,88 17,16 2,41 -9,04 3,6 -8,49 -21,4 -63,03 -3,05 -3,53 4,07 -1,36 -47,07 -6,11 5,3 10,98 2,72 45,89 -2,42 2,08 -11,33 4,61 4,61 -0,48 -0,14 -3,09 6,57 -5,33 2,83 -4,95 -1,31 -3,73 4,07 Республика Коми 6,48 6,55 6,73 7,99 -3,17 6,86 18,21 25,44 6,91 5,34 5,34 5,35 7,77 1,26 10,81 5,53 26,2 33,28 -2,31 8,76 18,58 2,99 22,77 2,27 1,68 -3,79 -2,64 6,47 -1,39 1,32 2,72 4,42 -88,36 -56,33 3,39 4,42 6,9 7,27 -16,67 -2,96 11,63 19,38 65,98 3,75 3,94 3,71 3,66 -37,55 -37,55 13,16 14,86 8,19 6,54 4,9 8,8 -1,73 -8,51 3,05 46,94 -20,04 Архангельская область 11,99 4,84 4,84 -1,4 3,94 17,61 -2,72 9,78 2,94 5,54 -6, 15,01 15,01 16,53 10,08 2,95 2,57 22,14 5,03 14,46 -6,93 3,16 1,86 0,7 -7,55 2,5 5,35 1,28 -20,31 -6,14 23,64 -6,22 -6,22 9,21 8,13 -3,19 6,78 -6,57 12,7 8,24 -0,17 0,21 0,52 -27,31 -26,37 5,22 6,71 -1,03 1,8 1,8 3,45 21,66 2,65 4,84 1,48 -9,23 -49,67 3,56 2,39 6,58 12,58 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5,64 8,33 8,33 4,16 -8,71 -12,4 -13,14 -13,44 -13,82 -13,82 -7,24 -11,62 -2,09 -0,31 8,13 8,13 6,92 7,67 1,21 -10,82 44,56 -8,53 -8,53 0,22 -9,69 12,11 34,33 3,98 -2,08 8,33 -8,54 1,33 3,06 -1,5 0,22 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 12,56 3,61 3,61 -1,4 3,94 18,98 9,78 9,78 2,97 10,66 1,31 16,53 16,53 16,53 10,77 2,95 2,57 22,14 5,03 14,46 -5,02 4,99 4,66 0,69 -8,33 0,86 2,78 1,28 -20,31 3,91 -6,91 -2,77 -2,77 9,21 8,13 -3,19 10,12 -6,53 13,23 0,46 -0,17 0,21 0,52 -27,31 -26,37 5,22 6,71 -1,03 1,8 1,8 3,29 21,66 3,7 3,61 3,69 -9,78 -69,05 4,14 2,39 9,98 12,58 Вологодская область 11,87 9,65 10,2 -3,73 17,28 4,64 4,64 25,89 13,04 -0,48 15,04 8,83 11,05 23,49 3,92 -69,29 21,81 10,78 -38,89 17,63 10,14 3,49 3,21 34,58 3,04 -2,54 3,44 0,48 5,32 4,77 8,63 0,58 0,7 4,65 -6,91 -8,17 15,19 6,93 14,14 -8,07 20,49 12,09 23,2 20,02 10,28 33,67 3,69 7,66 10,87 6,24 36,98 50,39 13,08 7,8 22,35 9,66 0,45 24,91 5,65 0,36 6,44 16,94 16,81 -0,08 Калининградская область 10,95 -0,95 -0,14 -0,02 38,69 10,7 27,75 4,35 1,61 8,59 1,77 1,77 6,26 21,38 3,4 7,98 -8,49 -1,41 -8,49 4,33 10,53 48,04 28,35 2,51 3,07 6,03 8,24 -1,13 -1,99 -7,15 6,32 3,85 4,95 11,41 4,08 -10,93 5,1 -15,6 5,98 6,14 15,66 1,73 25,07 4,42 -0,4 2,4 1,05 28,12 1,65 1,66 2,03 10,56 -11,11 -12,55 10,09 11,12 4,91 -0,96 -10,68 4,85 -0,02 -0,9 -0,67 15,66 1,36 Ленинградская область 6,56 6,27 8,1 9,68 18,69 22,66 22,66 6,88 13,95 -8,24 2,32 2,59 1,64 2,36 2,73 26,06 5,12 2,65 14,82 13,3 10,55 -0,7 3,85 4,1 6,26 6,56 0,69 8,69 12,47 -1,62 -7,71 2,8 9,13 17,45 -1,69 -3,68 31,37 1,41 1,41 12,13 6,63 4,59 3,87 5,92 1,33 1,05 14,38 30,29 -4,49 3,24 12,01 5,7 0,09 -10,03 -11,17 -0,7 -49,21 9,47 6,27 1,19 7, 1,71 -6,59 7,32 4,4 1,66 7,06 Мурманская область 28,64 -7,15 -7,15 29,15 22,6 -2,34 7,76 -4,21 17,77 17,77 17,77 9,12 28,66 25,24 36,75 5,89 9,88 0,41 -3,97 -0,54 44,28 3,37 -3,75 -0,86 -1,73 -0,2 7,15 3,51 -1,74 34,72 1,08 -1,15 -16,75 -0,51 -6,2 13,96 13,96 1,18 3,68 -86,85 -11,52 3,27 -13,29 0,79 0,79 8,04 17,1 14,23 -7,15 12,44 -1,74 -4,72 1,74 2,44 -16,06 -22,03 Новгородская область 1,58 0,57 2,47 3,39 5,4 0, 2,39 2,39 7,74 1,69 1,89 1,08 1,08 1,27 -0,79 -8,14 0,61 7,32 37,03 10,63 7,79 8,92 8,9 -20,9 0,65 1,22 1,28 2,58 -32,02 8,34 8,17 6,88 -18,32 -18,32 2,51 2,09 2,63 9,36 2,25 1,78 80,62 12,5 6,05 7,45 12,78 12,78 -6,42 -0,02 6,79 0,94 -6,14 7,13 4,21 11,47 0,31 1,85 -0,88 47,01 Псковская область 21,72 21,81 22,17 22,82 4,17 2,11 -0,15 7,29 1,96 0,09 4,06 4,06 15,21 41,68 8,98 10,7 -0,75 26,19 6,17 14,4 -21,97 -141,37 -0,46 5,56 6,45 7,14 0,72 5,22 7,75 -5,08 -27,84 -27,84 -3,99 1,04 4,1 8,26 21,55 0,34 -3,53 1,9 -4,43 11,51 0,13 1,48 1,61 0,95 -4,3 -4,09 33,78 67,5 11,06 21,81 0,42 6,06 2,22 0,95 0,59 14,71 4,86 -10,54 Город Санкт-Петербург город федерального значения 4,98 1,2 0,35 41,1 27,04 -12,28 4,6 8,26 -3,16 5,95 24,77 -72,64 7,58 16,91 12, 4,63 5,87 2,74 -4,1 29,01 16,6 3,95 13,07 16,45 7,54 1,45 15,07 4,02 5,19 0,59 7,21 -0,02 -0,9 3,32 3,88 -0,49 3,9 1,8 2,15 0,28 -2,48 -4,6 5,94 1,79 1,87 0,93 10,21 19,57 16,27 6,19 10,53 3,72 2,74 10,19 5,08 2,36 -4,05 6,78 -4,63 8,69 3,5 4,33 1,22 5,37 6,9 2,65 -0,87 2,89 24,63 5,52 23,25 Республика Адыгея (Адыгея) 4,54 4,54 -0,13 2,76 2,63 7,32 7,01 4,97 14,62 14,62 18,21 0,65 57,19 6,82 20,69 0,65 8,1 62,44 5,71 -10,58 -9,06 -0,31 -2,56 4,56 8,3 6,29 12,28 12,53 2,61 -0,98 21,79 -75,29 -19,21 24,51 12,74 13,06 7,21 14,07 -5,63 6,79 4,48 3,91 4,54 4,54 13,6 4,55 -0,42 -3,31 -8,99 -75,29 Республика Калмыкия 9,79 9,79 9,6 -0,42 -5,67 0,1 -5,9 -2,49 -13,94 -2,56 0,99 1,41 0,07 6,72 -3,73 -3,73 -6,14 -7,08 4,51 -36,55 0,25 46,55 46,55 0,4 20, 20, 3,5 9,79 10,58 -2,35 1,12 -8,43 -1,27 4,51 Республика Крым 1,47 1,47 8,9 10,08 1,1 63,3 4,59 12,71 20,61 5,8 5,8 20,17 6,13 6,74 -22,09 -1,33 13,42 3,91 2,41 -0,81 -0,62 -8,54 0,38 0,22 -21,28 13,73 20,62 -5,88 -0,61 -13,52 59,78 -1,81 -5,61 -5,63 -3,62 6,44 9,79 18,71 34,77 8,29 21,79 4,29 16,32 -3,88 22,17 -5,24 -2,81 -5,36 19,44 32,67 1,61 1,48 -0,96 1,07 -1,17 -5,22 -1,37 -69,64 -4,16 0,44 Краснодарский край 8,19 8,17 4,29 2,36 15,48 3,61 1,22 -6,29 1,9 2,32 -2,35 15,55 15,07 16,69 14,44 3,64 2,46 0,55 3,19 0,48 -28,55 17,72 1,31 0,64 14,37 1,65 31,07 2,24 6,51 1,9 2,52 1,33 2,81 1,4 5,01 5,61 9,25 6,21 10,28 -6,82 -9,44 22,56 -4,19 -4,31 13,99 -5,75 9,63 -14,79 -1,49 24,51 65,78 2,22 2,17 22,43 1,7 2,87 4,44 3,09 -4,41 -5,12 0,88 0,43 4,91 8,44 9,47 1,75 5,67 -2,24 1,32 1,93 13,93 6,57 Астраханская область 1,17 0,79 1,47 3,93 2,73 32,67 4,85 -22,39 2,41 9,9 0,11 0,11 0,11 6,98 -0,34 19,77 0,43 -21,24 1,72 -1,15 -3,42 8,51 -15,45 4,53 10,93 -2,86 2,14 3,75 -0,73 -10,9 -7,31 -22,17 -22,21 -4,96 6,56 -7,82 8,91 -7,54 8,51 0,09 1,3 1,28 -4,59 0,36 0,36 12,93 4,44 24,33 0,79 0,59 27,19 -0,19 -14,58 -21,6 -6,11 15,05 Волгоградская область 6,81 6,81 5,79 8,98 27,19 3,56 16,77 8,2 -2,34 0,71 2,04 4,07 3,68 45,76 6,36 3,55 -86,78 5,24 8,41 27,78 13,8 13,22 8,38 6,39 2,87 2,79 1,29 -5,48 4,12 6,76 0,31 4,12 6,53 4,26 -6,18 -8,2 1,82 0,55 -0,29 22,75 0,69 1,06 5,21 10,77 -2,65 13,1 1,61 -39,13 6,58 8,2 -8,07 2,02 2,23 2,07 5,8 10,18 6,82 7,04 15,03 4,98 -5,77 2,27 1,63 21,06 59,05 Ростовская область 0,26 0,26 -19,99 -25,62 0,5 8,53 0,67 7,49 2,38 9,09 4,64 4,68 19,74 10,17 -9,96 -2,39 -0,6 8,05 1,96 7,67 13,91 1,09 3,31 32,3 10,09 31,23 -5,93 1,61 2,41 0,18 -3,15 3,29 6,09 2,61 1,18 4,76 -0,51 -8,98 -9,18 9,13 2,74 116,67 5,25 3,69 4,46 3,6 2,78 7,78 2,68 5,66 8,75 2,08 -0,89 6,32 2,92 -14,43 -139,51 15,66 22,73 4,42 0,26 7,03 6,45 3,73 -6,61 2,06 7,21 6,6 5,01 Город федерального значения Севастополь -1,38 -1,5 1,47 6,13 6,13 -1,03 16,03 38,61 -8,45 2,58 2,18 2,49 5,12 -3,19 2,23 12,46 -18,74 -24,51 -55,95 73,08 -19,27 -20,31 -25,01 6,47 3,67 13,87 0,41 -8,93 -4,52 1,5 1,5 -0,22 -1,5 -1,5 1,4 -3,19 -17,68 2,17 6,47 Республика Дагестан 4,35 4,35 4,67 4,07 6,45 2,77 -17,07 0,97 5,78 -0,63 -32,37 -8,6 -49,74 -63,06 -23,39 40,3 1,13 1,09 1,61 0,47 3,71 -68,11 -129,52 -18,33 0,44 36,05 -0,13 -48,19 5,55 44,19 1,9 3,43 0,31 18,25 57,19 12,06 -5,32 4,36 4,23 -8,8 -1,34 10,03 -17,94 13,07 Республика Ингушетия* 1,01 1,01 -35,97 4,21 -9,42 4,67 0,86 -26,66 -6,17 -1,96 -47, 67,67 60,65 -13,3 0,79 0,79 -18,53 0,89 -6,37 -7,78 Кабардино-Балкарская Республика 1,22 1,3 5,04 5,04 -37,17 -4,95 1,17 4,48 3,17 3,17 2,09 -2,92 4,99 4,82 -13,17 -0,18 0,01 0,47 -48,6 -89,39 -7,8 2,56 2,47 2,65 2,13 -8,78 7,07 -4,17 -1,45 -10,31 -10,32 3,06 3,06 1,8 -0,56 -0,13 0,99 0,24 0,24 1,54 1,44 -1,86 1,3 0,55 -3,18 -3,22 1,48 -36,6 -2,91 Карачаево-Черкесская Республика 7,56 7,56 1,25 2,42 16,62 18,06 -0,64 -3,61 0,74 8,71 8,71 3,06 -1,49 4,66 -2,47 5,96 -6,66 -7,61 0,23 16,99 0,68 2,07 3,65 2,87 8,52 -12,75 1,79 1,79 3,45 0,07 7,51 9,94 22,67 18,93 2,76 5,13 1,14 -0,4 7,63 8,52 -2,2 0,27 6,1 -6,46 Республика Северная Осетия-Алания -72,5 -72,5 -8,87 -8,89 1,59 3,23 3, 7,59 0,7 -11,69 17,26 -21,46 -5,16 2,8 -22,43 -47,6 3,09 20,46 2,16 20,84 -0,55 2,31 6,17 -1,79 0,68 -22,62 3,09 0,5 -31,74 -1,15 -3,44 0,99 0,99 12,04 16,94 2,56 5,07 -1,48 -1,48 -5,43 -4,17 -72,5 -72,5 -5,37 0,62 -33,41 -15,84 -46,2 -2,58 -16,64 Чеченская Республика* -0,72 -0,72 0, 1,01 0,89 -1,44 -0,88 -0,88 -0,88 0,3 0,08 -23,53 2,24 -25,62 -16,34 -0,27 0,71 -0,53 0,37 -1,8 6,83 -0,89 -1,55 9,45 11,31 -5,44 -1,03 1,86 0, 0,01 0,03 0,03 -7,32 -0,72 -0,78 -15,31 -9,82 11,31 -21,4 4,8 -5,44 Ставропольский край 8,87 8,87 8,07 3,4 7,36 2,76 -3,37 15,1 3,47 3,2 11,69 9,27 8,09 8,97 3,81 3,98 6,78 28,15 3,15 10,89 -0,32 -4,24 4,1 4,71 1,63 -2,06 3,57 3,02 3,29 3,48 -2,73 5,96 7,16 -0,37 5,77 -0,56 -1,92 18,84 -4,73 6,02 -0,89 -0,55 1,07 1,94 -25,53 1,91 2,11 5,99 11,06 5,03 -3,56 44,92 2,98 2,81 6,29 8,87 9,1 6,65 4, 4,87 1,04 22,03 21,25 -6,33 Республика Башкортостан 1,61 1,6 0,39 -5,42 4,55 3, 8,97 15, 6,86 -2,16 8,3 8,37 -5,02 1,95 5,32 6,3 62,64 8,32 -7,36 58, -10,76 18,26 13,01 16,85 20,29 17,18 6,16 10,17 11,9 4,07 4,97 3,19 0,19 2,95 17,41 1,52 2,16 -22,67 -31,56 18,57 -3,61 -4,79 6,29 -4,05 5,14 11,38 11,47 11,72 4,41 5,76 -3,24 5,48 0,62 -4,78 0,55 22,67 25,63 11,21 -1,03 9,91 1,6 4,53 13,61 2,3 -1,95 5,04 4,42 6,98 0,34 Республика Марий Эл 0,16 0,16 0,17 -2,6 7,7 13,58 16,97 19,57 19,57 -0,03 -1,31 -1,08 6,44 6,71 10,74 23,57 -41,6 -22,37 14,24 0,63 -5,26 3,31 7,6 -0,85 -0,87 0,4 -0,9 -15,12 13,71 -6,75 -5,92 -4,82 -1,15 3,55 2,37 57,82 43,45 0,31 2,06 22,09 -2,87 -11,65 -3,6 -7,8 4,93 24,12 3,51 0,16 -26,91 7,11 1,85 -5,71 3,05 62,43 17,72 0,37 Республика Мордовия 6,95 6,95 7,9 8,25 30,53 30,53 0,68 1,9 0,24 11,64 11,64 -1,81 0,64 -0,33 0,04 19,55 -3,05 6,28 4,81 12,07 -2,61 4,88 5,02 6,03 1,47 3,76 -1,84 -4,11 3,38 1,96 7,74 -30,24 1,09 1,76 2,73 2,53 28,88 -0,8 -0,26 0,93 0,86 0,86 3,25 670, -2,01 1,38 5,79 -1,62 0,97 0,94 5,96 20,88 2,24 6,95 3,74 0,86 3,01 -10,95 4,15 14,99 21,2 Республика Татарстан (Татарстан) 2,24 2,27 2,8 -4,66 0,3 30,74 0,5 2,11 0,7 6,4 10,62 9,11 18,75 2,96 5,3 -39,1 2,15 0,41 4,23 -1,43 2,51 -0,42 8,4 1,97 7,79 0,98 -0,42 4,74 3,88 5,61 33,73 0,56 0,98 4,18 3,67 2,06 9,23 -0,9 2,61 -0,9 4,01 7,27 3,9 -2,22 -0,14 4,29 1,76 0,21 9,55 6,84 5,99 15,27 5,24 5,76 1,27 3,47 2,76 23,84 2,24 0,49 0,43 9,26 2,22 1,64 12,01 1,29 3,2 3,34 4,01 8,38 3,14 Удмуртская Республика 7,66 7,57 7,31 9,57 10,7 2,48 15,08 -19,5 4,13 7,69 -1,06 9,73 9,73 11,69 1,13 9,11 0,47 21,35 13,86 -33,46 -0,83 14,57 4,48 4,13 2, 2,54 5,72 5,33 3,47 65,61 -4,55 9,09 7,73 5,03 6,33 -7,9 -1,61 0,24 11,01 0,5 1,06 -3,77 0,92 27,16 7,77 0,78 -0,3 11,1 12,13 19,83 1,07 3,29 1,42 0,17 -1,4 5,31 10,2 9,66 7,57 14,38 10,45 2,23 -4,51 4,67 -9,35 3,64 -7,13 Чувашская Республика - Чувашия 3,75 3,75 3,73 1,7 -0,17 -1,12 -0,75 21,2 19,06 16,13 16,41 19,86 3,65 2,39 12,99 4,13 7,01 0,37 48,92 1,53 12,37 1,92 6,38 -548,14 -2,28 -0,11 4,29 12,03 1,72 5,46 -24,36 12,9 8,31 5,7 -9,63 -63,54 3,26 -4,06 19,81 0,41 -5,96 -25,41 -1,53 23,67 8,21 -19,53 -2,43 1,62 0,92 1,62 38,25 38,25 -0,33 -1,75 -2,74 3,82 4,7 -0,65 1,19 0,94 -0,06 20,19 5,4 6,27 Пермский край 4, 4,87 4,91 4,36 -22,08 21,05 -5,69 5,55 9,8 6,11 16,63 16,63 18,01 14,56 9,88 6,23 6,38 21,85 6,51 -11,09 25,78 1,77 -2,58 9,82 6,32 2,96 -0,29 12,25 5,01 18,37 2,76 -1,48 6,16 4,21 0,84 3,48 2,95 -4,47 7,98 0,63 -0,48 4,36 3,63 2,71 -0,17 25,47 17,42 4,97 8,15 -1,95 27,43 11,96 14,3 2,45 4,3 4,74 5,72 0,94 8,19 4,87 2,92 8,94 4,57 1,72 0,58 -4,95 4,64 5,11 Кировская область 7,83 7,17 7,19 8,95 32,33 4,49 4,49 2,63 12,1 6,79 14,59 14,13 14,04 14,72 8,03 0,53 16,1 -2,81 -12,77 12,28 10,01 4,58 -0,89 12,03 1,19 8,28 7,07 2,22 4,83 15,95 3,68 13,87 -1,56 -10,51 -10,3 -10,96 -14,85 44,74 -0,36 2,6 -4,44 2,63 9,75 24,68 7,45 -11,37 7,76 1,79 10,65 1,68 2,72 0,59 -0,58 3,62 7,16 3,51 2,53 2,34 -3,94 0,08 42,24 42,24 79,43 Нижегородская область 3,93 3,93 4,11 3,77 4,2 4,2 6,93 4,53 0,81 8,95 7,88 8,98 5,23 7,67 24,32 6,22 5,88 10,8 10,37 1,58 10,1 1,94 9,61 11,42 7,97 14,37 8,98 9,1 3,75 1,15 1,55 0,67 1,14 2,21 5,01 3,72 -0,15 -6,16 5,02 1,19 1,47 49,94 -4,65 2,14 1,5 5,11 12,8 -15,68 4,34 35,31 -1,31 -103,36 1,06 7,67 -1,36 1,39 1,47 -10,85 3,37 5,4 3,94 3,36 7,53 5,35 0,42 5,99 57,38 26,05 -41,56 Оренбургская область 1,34 1,34 -1,49 -5,55 1,38 5,45 13,37 29,92 2,23 3,12 -3,59 7,31 14,34 14,34 0,48 0,31 1,02 -11,51 -11,77 -15,54 34,95 3,33 2,89 12,22 -0,01 6,02 3,57 14,73 -8,43 -2,93 3,39 13,89 2,38 -4,76 -6,41 -6,51 19,3 1,13 186,96 -0,98 0,9 4,72 32,37 -1,89 37,3 9,95 1,62 22,68 -4,24 3,73 2,45 4,31 1,43 1,46 1,09 5,21 10,26 1,35 4,52 10,87 1,55 -23,24 -0,95 0,08 -12,13 Пензенская область 2,78 2,78 3,67 4,16 4,41 4,41 4,83 8,02 18,84 12,32 10,55 13,26 4,13 82,15 -2,69 1,08 16,44 8,29 -4,69 -12,58 -4,95 -2,33 -0,17 -3,13 4,69 15, 36,89 0,82 1,19 1,12 8,09 -0,2 2,94 -10,38 -7,51 14,23 -0,85 -3,69 -2,88 2, -2,67 2,66 4,81 7,15 1,63 -4,05 3,83 3,39 4,55 0,66 0,66 -4,08 -1,14 2,86 2,79 1, 4,09 -1,64 0,33 -2,51 -3,01 8,19 1,78 Самарская область 8,21 8,21 2,05 28, 7,37 4,11 3,64 0,87 -19,08 -20,78 -19,74 18,91 9,24 4,77 -0,61 -10,32 -11,93 0,11 3,49 -0,04 12,42 9,6 13,46 2,58 9,44 4,42 8,45 2,98 -1,88 4,78 2,21 6,48 5,71 -10,09 7,56 -2,34 -28,6 0,3 -4,07 -10,83 6,75 0,61 1,98 1,33 3,95 2,24 0,34 2,26 -3,52 8,26 1,72 -0,48 -2,84 1,47 -7,74 -9,02 4,46 27,16 9,39 8,29 9,58 11,28 3,94 -4,13 3,75 10,57 6,26 18,95 Саратовская область 1,09 1,09 5,37 2,51 12,34 -16,89 5,65 0,1 11,05 4,34 4,35 2,05 13,45 4,74 -1,39 14,81 5,64 -8,5 14,08 38,53 48,87 1,88 -1,82 -4,85 6,96 8,68 -2,54 -5,93 2,28 3,19 4,17 3,81 -6,51 -2,66 1,76 -2,12 5,54 0,7 1,37 4,82 10,51 -6,9 5,39 8,11 15,06 7,1 -1,14 -18,95 11,64 8,29 -8,25 1,24 -0,88 1,6 -6,84 5,26 1,09 -0,29 6,83 -2,6 -72,6 -1,67 7,74 3,6 26,11 Ульяновская область 5,45 5,45 14,4 -7,95 4,06 -1,18 -1,34 7,03 17,07 -16,01 -16,01 6,95 9,47 0,81 2,93 1,88 2,25 -17,83 8,85 -1,38 -10,32 2,45 -0,84 2,11 -0,02 31,58 0,63 0,76 -1,63 8,31 9,17 14,75 -4,52 6,1 17,09 -8,01 21,65 -0,6 -5,86 1,13 8,57 9,8 -0,44 0,23 2,12 2,8 3,04 1,13 2,62 -0,85 -11,07 0,73 5,86 -2,18 -1,11 -0,33 10,2 -0,19 78,15 4,67 6,09 Курганская область 4,46 4,48 6,72 -1,42 -37,4 7,09 11,17 5,24 11,24 2,52 4,16 4,16 4,16 3,81 12,05 5,35 -18,69 5,67 15,05 2,44 7,15 14,18 1,54 1,6 1,06 -15,12 5,79 2,68 1,69 8,34 6,62 -3,25 -3,25 2,37 -2,32 5,05 -4,59 1,64 4,75 4,75 -29,61 -5,7 -5,7 -4,61 -4,12 4,18 5,34 4,19 4,48 3,07 4,35 5,32 -3,69 1,04 5,46 5,46 -4,69 Свердловская область 6,07 6,23 7,88 4,84 -28,93 21,51 3,21 8,72 5,32 -0,35 3,76 3,83 -2,1 11,89 0,95 24,85 25,62 -4,82 -14,89 2,82 2,87 2,29 8,94 11,24 2,43 4,24 7,29 7,39 4,24 8,41 6,42 3,79 7,16 6,06 1,2 5,22 -0,08 -5,24 -8,85 5,11 3,58 2,15 -3,18 21,62 0,68 4,11 1,19 1,4 -10,92 0,43 6,99 6,82 -1,15 -0,85 -2,69 2,68 15,88 7,78 6,23 0,51 8,63 4,83 -0,42 1,54 12,36 4,19 3,55 Тюменская область 3,63 3,79 4,44 7,35 -12,68 0,21 17,62 4,65 4,29 0,95 0,98 -0,46 -0,46 -0,46 1,55 0,02 14,26 4,52 12,6 6,46 -2,22 8,07 -6,34 0,92 3,18 0,33 0,6 6,51 7,59 3,15 -3,79 8,09 1,79 -0,08 8,83 5,97 2,84 -4,63 -5,53 1,81 1,4 -3,98 3,48 1,05 -3,23 17,37 6,8 27,18 22,14 8,04 44,24 36,28 -12,86 1,74 -0,1 2,21 20,68 20,68 5,35 7,32 11,57 3,8 2,87 15,21 2,1 -3,48 2,32 9,51 7,98 -2,4 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) -1,15 1,54 1,54 -12,68 -1,48 18,44 5,85 3,87 2,97 4,3 1,55 5,7 -9,72 3,04 3,46 4,38 0,6 7,07 7,83 -0,11 0,71 5,75 0,83 6,5 8,96 8,97 1,37 -5,56 -8,83 1,81 6,54 -3,48 -2,8 -34,11 -1,81 13,62 10,39 13,64 7,48 5,96 77,05 -2,39 -12,86 1,31 0,11 4,5 4,5 9,26 48,15 16,3 1,54 17,5 3,16 -4,17 0,88 0,12 -1,4 -1,96 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 3,53 3,33 3,33 4,2 16,28 -4,44 17,47 1,47 1,22 8,08 8,08 8,08 10,46 37,32 0,8 5,83 3,7 -13,06 -28,02 17,6 3,75 -0,17 -14, -37,25 0,5 -5,39 -4,23 -1,84 6,93 0,22 7,36 1,03 -3,94 36,06 0,08 63,2 33,78 93,36 97,88 29,34 6,29 113,04 113,04 2,08 2,78 8,17 3,33 16,09 0,38 0,83 6,36 4,61 -1,55 23,39 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 3,83 3,83 4,54 7,35 12,42 32,86 3,97 0,62 -0,17 -0,62 -0,62 -0,62 1,54 0,02 14,26 4,52 20,6 6,46 -0,86 8,22 -6,37 0,92 3,18 -2,01 4,47 6,99 10,92 -8,49 5,4 6,17 0,57 9,24 4,77 4,62 -2,65 -2,65 3,85 -3,94 -4,24 4,59 7,98 5, 4,4 11,01 6,67 4,11 7,4 -2,72 0,52 -0,21 2,21 -1,22 -1,22 12,26 19,94 5,4 3,83 2,87 5,91 5,11 -1,06 4,34 9,88 10,02 -5,54 Челябинская область 4,16 4,15 4,81 4,12 35,7 59,28 10,99 5,54 11,05 9,69 5,49 15,56 13,8 13,8 17,29 3,5 2,9 -8,93 4,55 0,15 4,13 10,27 8,31 0,91 21,11 16,33 10,93 14,24 2,2 3,77 6,09 9,24 3,27 12,22 6,41 4,8 4,89 11,23 -16,61 -34,03 2,07 -10,29 -13,58 15,72 10,19 -1,32 -0,34 1,25 4,61 8,96 21,63 5,44 10,38 3,72 2,14 -2,81 -0,6 0,03 4,42 6,55 8,88 4,15 -0,2 10,59 3,65 -9,23 3,51 17,3 16,11 12,07 Республика Алтай -8,18 -8,18 -8,93 12, 6,4 0,06 23,11 0,59 4,97 7,68 0,69 21,26 1,59 34,92 39,63 -7,77 -7,77 0,14 0,86 13,91 13,91 -32,91 -32,91 49,33 72,38 5,37 -8,18 0,28 8,71 -2,23 -7,4 2,28 Республика Бурятия 8,96 9,03 9,8 10,26 -8,53 11,87 -8,61 2,28 -4,63 1,27 -220,27 -220,27 -220,27 -5,12 0,86 18,74 10,84 12,97 2,03 4,43 -10,46 -10,58 1,72 3,37 -2,62 -5,72 2,28 -6,97 -39,35 -3,97 -7,08 18,97 -121,35 0,89 -6,89 27,76 32,89 3,39 3,35 -0,01 0,77 4,91 2,36 -18,01 7,83 7,83 6,97 6,97 9,97 9,03 3,39 7,3 -2,04 -16,13 -10,51 18,8 19,39 Республика Тыва 0,56 0,56 0,56 16,12 1,23 2,52 3,24 0,28 0,28 0,28 -6,95 -4,19 1,69 -0,25 -3,11 -5,93 -0,37 -0,15 -1,1 -142,86 -142,86 -2,52 -2,65 3,31 -2,01 -7,61 0,01 1,23 -4,64 13,91 10,59 0,56 14,31 -0,5 -4,62 -3,04 3,31 Республика Хакасия 2,75 2,75 4,42 21,53 36,01 3,61 -16,98 -24,04 10,7 5,49 25,4 -0,99 4,1 -11,01 -11,15 0,51 -28,39 5,3 -6,31 -1,08 16,52 13,68 9,7 -2, -2,05 1,75 3,1 -8,36 1,34 8,77 -0,65 -19,59 -13,04 0,64 -63,51 10,95 2,9 -4,95 10,4 2,73 -7,86 10,96 6,61 -19,13 -11,7 3,6 -13,72 Алтайский край 8,87 8,74 6,13 12,71 15,71 2,18 1,92 7,16 6,44 2,57 7,47 7,87 9,79 11,32 4,71 -5,65 11,44 8,29 34,77 1,69 8,76 21,87 6,87 3,22 -22,75 2,21 1,75 2,37 8,26 12,71 0,27 -0,05 7,39 1,89 28,16 -2,82 -7,14 -34,1 -13,48 -1,05 -11,76 7,59 0,11 7,19 1,37 8,91 9,08 -0,85 0,68 1,67 7,56 4,93 7,58 0,53 0,53 -4,66 10,7 6,05 8,75 11,76 5,85 0,66 6,33 3,22 6,75 10,64 1,74 Забайкальский край 0,69 0,69 -0,01 4,62 -1,67 -6,52 4,9 5,52 4,83 4,83 1,66 1,33 -65,88 -0,2 -5,08 6,92 -18,69 2, 1,99 10,04 -18,7 -2,81 -1,65 3,85 5,64 12,67 -11,14 17,62 9,46 -1,52 -0,32 -5,35 30,13 39,4 5,73 2,48 1.437,28 10,63 10,63 0,52 -1,52 0,69 1,09 0,34 0,22 2,41 2,71 -1,67 20,94 Красноярский край 1,98 4,62 4,37 3,32 -4,89 10,16 18,54 -12,57 11,2 6,95 10,6 3,42 3,42 4,73 1,83 9,46 -7,53 -5,42 1,51 5,43 2,38 16,7 26,3 1,94 4,3 12,48 5,15 5,66 1,62 1,65 -0,56 3,78 9,05 5,64 10,5 0,88 -7,72 -14,42 4,69 -9,91 -51,37 5,28 6,04 -0,75 0,24 -1,4 2,61 44,88 -6,48 -19,33 0,09 0,24 7,21 4,38 -0,74 -27,09 -18,92 -1,42 4,02 9,21 4,63 6,13 10,57 -0,36 -1,6 4,65 -58,28 2,68 1,19 Иркутская область 7,79 8,07 8,64 6,12 5,27 37,23 28,49 4,61 7,35 3,53 4,26 4,26 2,71 2,61 20,32 -2,24 3,91 23,21 0,88 11,35 7,46 -1,9 0,72 8,52 7,01 7,39 3,37 1,47 1,72 3,03 3,95 9,27 24,02 2,84 0,73 22,28 -0,9 -4,78 -4, 3,89 -6,51 2,26 3,76 19,26 0,86 2,83 0,62 9,44 4,98 0,26 3,7 -1,87 2,26 2,36 14,22 20,02 13,95 8,08 4,52 20,41 3,49 -0,49 0,15 11,17 4,84 -47,73 Кемеровская область 2,54 2,54 0,79 -3,36 10,91 10,23 7,58 0,88 0,9 -1,8 -2,68 -5,41 1,24 -1,52 1, -2,96 28,3 224,8 -2,09 6,05 -6,56 2,6 3,7 16,44 4,61 7,3 9,94 12,45 4,7 7,34 13,43 12,3 0,08 4,08 -15,95 -16,59 -0,25 -11,11 -28,74 25,2 0,85 -2,08 7,83 14,86 44,23 -4,28 -5,29 22,25 9,29 5,56 -0,5 -3,61 -8,96 -0,46 3,26 9,43 2,54 14,73 9,61 3,09 -5,94 3,47 2,89 28,24 -1,28 Новосибирская область 3,89 3,89 4,87 4,2 5,41 29,26 14,99 8,29 9,81 10,54 2,41 0,5 3,74 6,54 6,06 2,13 1,82 1,68 -0,05 13,96 10,65 3,62 8,62 13,24 4,78 -1,15 6,98 4,63 6,62 2,14 28,57 -0,5 -4,82 3,77 3,22 -15,53 9,94 -0,13 -3,65 2,54 6,38 2,62 37,72 2,72 -3,05 3,41 22,19 2,29 5,26 9,25 20,18 -3,12 8,87 5,25 7,25 80,5 170,21 4,75 9,5 7,37 3,89 0,6 12,02 7,17 10,45 1,25 77,48 19,18 88,23 Омская область 4,53 4,53 6,23 15,73 -4,91 6,06 -1,1 -19,96 9,68 9,68 10,46 5,95 -1,64 -8,41 16,23 12,51 4,73 26,73 2,8 0,26 13,63 5,98 11,48 9,28 -12,9 0,89 0,12 3,91 16,31 4,17 3,59 20,92 16,06 2,9 19,03 10,99 13,9 1,93 -0,08 6,02 0,78 10,79 139,86 7,09 21,93 -1,81 3,58 8,6 14,79 -0,26 7,29 7,42 20,38 28,7 5,06 4,53 0,34 6,1 4,73 3,64 2,59 36,99 3,14 -6,87 Томская область 11,31 12,57 14,24 10,09 -4,16 14,48 4,82 6,55 1,67 2,01 7,56 10,07 10,07 -5,01 19,49 2,04 1,2 -19,69 3,06 0,52 23,24 0,88 2,17 -7,65 9,98 3,03 4,07 12,96 1,38 -0,02 -2,61 4,76 3, 1,22 5,12 -10,64 -14,54 5, 2,51 -242,63 6,47 29,11 4,17 3,69 3,01 -6,67 5,15 2,83 18,51 4,88 13,68 21,3 -2,01 2,89 2,89 -24,72 -25,43 9,4 12,57 2,58 10,56 17,16 1,74 3,62 7,79 10,78 6,94 Республика Саха (Якутия) -2,76 -2,81 -2,63 -8,87 -0,46 12,6 11,32 -0,98 1,57 2,06 1,83 1,83 3,9 0,75 0,08 -21,89 -24,77 0,01 -2,99 0,96 1,42 7,3 2,04 4,25 6,55 2,03 2,06 3,02 1,24 -5,59 -4,19 -0,68 -2,67 11,3 -5,67 3,5 -0,91 -3,76 -3,76 -1,4 1,01 -19,06 -2,21 -7,27 3,53 -24,61 0,16 2,2 9,6 -2,63 10,98 0,54 -4,43 1,57 12,42 9,13 Камчатский край 23,86 4,6 4,6 0,39 24,45 -4,74 36,42 40,7 13,72 18,49 18,49 18,38 5,44 -0,3 0,24 4,91 0,22 4,03 2,93 3,68 -3,17 15,39 1,6 1,6 -51,32 0,03 7,36 28,29 13,48 21,87 -16,74 -16,74 13,7 20,69 13,9 4,6 11,49 1,96 11,57 -3,04 Приморский край 7,07 -5,03 -17,1 -20,72 18,21 7,96 2,1 4,42 0,62 2,52 6,81 7,72 7,46 8,42 11,51 6,27 14,96 0,18 -29,13 -0,82 46,06 -5,49 58,4 9,18 11,45 2,47 1,51 2,23 -0,59 -5,91 1,26 2,24 32,77 12,23 30,11 14,94 -7,3 -30,61 13,3 4,84 3,85 -10,4 6,58 2, 4,26 5, 44,19 18,21 9,66 133,97 27,28 6,94 1,72 0,39 11,15 26,46 20,53 19,35 10,29 -5,03 -4,66 0,8 1,67 5,8 1,45 10,13 47,2 Хабаровский край 0,32 -1,24 2,56 10,66 -8,33 7,4 7,37 21,63 -1,21 76, -1,48 3,93 3,93 -7,05 -2,48 2,82 6,85 -18,85 -15,89 2,16 -0,68 -0,36 2,76 -7,15 2,44 -3,24 -7,35 -9,23 0,06 1,78 -2,36 1,78 3,27 13,06 -4,52 2, -19,61 -25,59 13,76 23,87 -1,67 19,14 0,12 4,41 10,31 2,46 16,53 5,61 7,4 0,21 2,76 1,05 -19,51 1,37 1,41 1,43 1,05 -1,24 -10,92 -0,54 -2,22 -3,62 0,78 11,06 22,57 -23,8 Амурская область 5,39 5,37 4,26 8,23 6,01 7,45 -96,33 4,11 6,71 12,76 12,76 12,76 -0,26 -3,86 0,99 7,93 2,39 1,99 -4,37 -10,55 2,09 -0,32 1,76 1,76 -6,16 2,1 11,25 10,53 0,13 2,48 18,63 18,63 -2,23 -0,48 -3,88 -1,38 5,08 4,87 13,69 8,08 35,12 4,02 10,39 1,91 5,38 5,74 2,93 -0,66 4,86 -0,09 9,01 9,01 12,69 Магаданская область 21,05 21,05 8,44 22,12 -7,7 -7,7 51,22 5,72 7,04 -0,35 15,64 57,12 14,75 -59,46 8,26 26,44 -5,82 -6,59 -12,08 0,16 4,07 8,14 8,26 4,72 26,44 -0,97 -5,82 Сахалинская область 21,05 1,37 -1,16 0,99 29,49 17,45 6,44 11,79 12,4 15,67 15,67 15,67 0,27 -29, 6,85 0,11 2,27 3,67 -1,46 -5,97 12,79 15,04 8,83 5,82 8,96 6,36 -14,65 -14,78 7,52 22,77 -8,91 -8,27 0,08 25,02 41,18 11,9 14,75 -17,27 -6,32 0,38 1,08 -4,81 -3,48 0,03 16,65 1,37 2,78 16,93 4,14 1,02 -0,97 3,43 -8,27 Еврейская автономная область -3,61 -6,43 -6,44 9,02 -10,62 -4,44 1,74 25,84 25,84 25,84 -9,04 5,44 -2,56 -7,46 -19,37 -0,41 9,45 -0,74 -36,55 -45,5 -35,02 -90,82 2,93 0,93 -13,4 4,15 4,28 11,37 14,02 -9,5 -6,43 5,18 -10, -10,46 3,5 -10,64 2,93 Чукотский автономный округ 9,06 5,37 5,52 46,26 18,63 0,05 0,05 0,05 1,38 14,16 -11,44 -11,44 2,02 -25,55 -3,54 -20,49 -25,09 -1,78 -1,61 -13,63 15,94 12,87 5,37 -2,27 15,82 -7,52 -0,01 -9,98 -1,85 -0,61