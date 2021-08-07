Руслан Шигабутдинов: «строительство комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» идет по графику»

Фото: Роман Хасаев

Руководство АО «ТАИФ» уверено, что строительство этиленового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» завершится в срок. Возведение объекта идет согласно графику, сообщил журналистам генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов по итогам подписания контрактов между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и китайской компанией China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) по строительству производства полипропилена мощностью 400 тыс. тонн.

Пропилен с возводимого комплекса ЭП-600 впоследствии станет сырьем для нового производства «Полипропилен-400», строительством которого займется генподрядчик из Китая.

«Проект ЭП-600 с учетом текущей ковидной ситуации, можно сказать, идет в графике. Мы планируем с нашими китайскими товарищами работать очень серьезно и плотно с тем, чтобы два предприятия новых (ЭП-600 и «Полипропилен-400» — прим. ред.) сошлись в одной точке. Сомнений, что все будет сделано в директивные сроки, ни у нас, ни у наших китайских коллег нет», — сказал Руслан Шигабутдинов.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин отметил, что готовность комплекса ЭП-600 на данный момент составляет 30%. Также он сообщил, что механическая готовность новой электростанции на 495 Мвт (ПГУ-ТЭС) приближается к 100%. Компания в данный момент готовится к режиму пусконаладки.

Новый завод ЭП-600 позволит дополнительно ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также — пропилен, бензол, бутадиен. Реализацией проекта «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», меморандум о стратегическом сотрудничестве с которым был подписан в июне 2017 в рамках Петербургского Международного экономического форума. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».