Лаборатория БОС «Нижнекамскнефтехима» стала одной из лучших в Татарстане

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений (БОС) ПАО «Нижнекамскнефтехим» признана лучшей испытательной лабораторией в Татарстане. По итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2019» она удостоена диплома победителя в номинации «Лучшая испытательная лаборатория». Добиться таких высоких результатов удалось благодаря профессионализму сотрудников, которые успешно внедряют новые методы испытаний в работе. Все подробности — в материале «Реального времени».

Бактерии в объективе видеокамеры

В испытательной лаборатории биологических очистных сооружений чисто, как в хирургической операционной. Лаборанты в круглосуточном режиме контролируют качество поступающих на БОС сточных вод, этапы их очистки. Ежедневно проводят свыше 60 анализов и отбирают более 20 проб активного ила, воздуха, воды и почвы.

Особое внимание сотрудники лаборатории уделяют биофильтрации, контролируя пары на входе и выходе биофильтров. Этот метод очистки сточных вод, внедренный на БОС, считается одним из лучших в Европе — эффект достигает 95 процентов. Также следят за состоянием активного ила в аэротенках, где и происходит основная биологическая очистка стоков.

Один из самых важных анализов — это микроскопирование активного ила. В нем живут полезные бактерии. Они размножаются, используя вредные загрязняющие вещества в качестве питания

За состоянием активного ила следит микробиолог Юлиана Шайхутдинова. Больше года девушка трудится в испытательной лаборатории БОС, говорит, что ни разу об этом не жалела.

— Мне здесь очень нравится. У нас замечательный коллектив, руководство. Я пришла сюда без опыта работы, наставники всему научили. Очень радует наше новое оборудование. Благодаря современному микроскопу с видеоокуляром и программному обеспечению, я могу следить за популяцией бактерий на мониторе компьютера, — с гордостью поделилась она.

Микроскоп с видеоокуляром позволяет не только перенести изображение на экран монитора, но и сделать фотоснимок патогенной среды для подтверждения информации.

— Один из самых важных анализов — это микроскопирование активного ила. В нем живут полезные бактерии. Они размножаются, используя вредные загрязняющие вещества в качестве питания. Чем больше таких бактерий, тем качественнее происходит очистка воды, — рассказала молодой специалист.

Одна из задач Юлианы — контроль за полезными микроорганизмами. Если бактерии по каким-либо причинам начинают гибнуть, их отправляют на регенерацию, потом опять возвращают на биофильтры.

Больше полувека «Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК ТАИФ, несет единоличную ответственность за содержание и качество очистки коммунальных и промышленных стоков

На реконструкцию БОС — 3 миллиарда

Больше полувека «Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК ТАИФ, несет единоличную ответственность за содержание и качество очистки коммунальных и промышленных стоков. В целях улучшения экологической обстановки в регионе нефтехимиками было осуществлено масштабное мероприятие — реконструкция БОС. На эти цели направлено более 3 млрд рублей.

С 2016 года заново были построены здания, заменено оборудование, внедрена современная технология очистки стоков и атмосферного воздуха.

Во время первого этапа реконструкции был модернизирован узел механической очистки хозбытовых стоков, построены здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы «Ятаганы» — специальные установки обезвреживания парогазовых смесей.



Во время второго этапа были проведены работы по реконструкции узла механической очистки химстоков. Здесь обновили песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков.



В настоящее время идет прокладка нового промышленного коллектора.

В 2015 году лаборатория получила свидетельство об успешном прохождении аккредитации в Национальной системе аккредитации (Росаккредитация). В 2016 и 2018 годах подтвердила свою компетентность

Идеальные условия для работы

Масштабная реконструкция БОС не обошла стороной химическую лабораторию. Здесь постарались создать идеальные условия для работы. Капитально отремонтировали лабораторные помещения, заменили полы, установили новые вентиляционные отводы и кондиционеры, необходимые для поддержания оптимального температурного режима при проведении анализов, а также закупили мебель и оборудование.

— С появлением современного оборудования мы стали меньше времени отводить на проведение анализов и получение результатов, — рассказала начальник лаборатории по контролю БОС Ирина Курудимова.

Помимо химических и микробиологических испытаний сточной воды на БОС здесь также исследуют грунтовую, природную и питьевую воду.

В 2015 году лаборатория получила свидетельство об успешном прохождении аккредитации в Национальной системе аккредитации (Росаккредитация). В 2016 и 2018 годах подтвердила свою компетентность.

Кроме того, лаборатория имеет лицензию для работы с генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных.

В целях обеспечения безопасности при работе с патогенными бактериями и вирусами приобретен бокс биологической безопасности.

В своей номинации лаборатория БОС «Нижнекамскнефтехима» одержала безоговорочную победу, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма работников УТК

«Лучшая испытательная лаборатория»

В этом году работу лабораторию БОС высоко оценили в Татарстане. Она победила по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Лучшая испытательная лаборатория». Жюри конкурса оценивало результаты работы по 12 критериям за последние 3 года.



— Учитывались такие показатели, как внедрение новых методов испытаний, современных средств измерений и испытательного оборудования, качественное проведение испытаний, выдача результатов в соответствии с нормативными документами и методиками измерений, направленных на удовлетворение требований потребителя. Еще один важный показатель — участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, — рассказала Ирина Курудимова.

В своей номинации лаборатория БОС «Нижнекамскнефтехима» одержала безоговорочную победу, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма работников УТК. По словам сотрудников, они не сомневались в результатах конкурса.



— Мы любим свою работу и понимаем всю возложенную на нас ответственность. От того насколько точно будут выполнены анализы, отобраны пробы, будет зависеть качество очистки сточных вод и состава очищенного стока, поступающего в Каму. На достигнутом наша лаборатория останавливаться не собирается, мы будем совершенствоваться дальше, продолжать осваивать новые методы исследований, — подытожила Ирина Курудимова.

